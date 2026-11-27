Ovakav rasplet gotovo da niko nije mogao da nasluti, posebno imajući u vidu da je Markes već imao planiran nastup na testiranju u utorak, ali i važeći ugovor sa fabričkim timom Dukatija za naredne dve sezone. Ipak, njegova poruka bila je i više nego jasna, a među navijačima na tribinama, ali i njegovim kolegama, zavladao je potpuni šok.

Pred početak prvog treninga u petak prepodne, kamere su kao i obično pratile vozače koji sede u svojim stolicama i strpljivo čekaju izlazak na stazu, ali su se nešto duže zadržale u garaži novog-starog šampiona, što samo po sebi nije toliko čudno. Međutim, Markes je ubrzo u ruke uzeo niz papira na kojima su bile ispisane poruke. "Razgovaraćemo kasnije, prvo želim da se zahvalim svima koji su bili deo ovog putovanja. Nadam se da ste uživali onoliko koliko sam ja uživao. Ovo će biti moja poslednja trka u MotoGP-u. Ispisali smo istoriju".

Idemo hronološki. Samo pet dana nakon što je pobedom u Portugaliji osvojio osmu titulu u kraljevskoj klasi - čime se izjednačio sa legendarnim Đakomom Agostinijem , koji mu je tim povodom uručio Zlatnu kacigu - Španac je najavio da će mu Velika nagrada Valensije na stazi Rikardo Tormo biti poslednja u trkačkoj karijeri, započetoj 2008. godine u kategoriji 125 kubika.

Govorio je zatim o razlozima povlačenja. "Razlog mog povlačenja? Pa, nekad nam ne treba konkretan razlog. Ali, situacija ove godine je bila takva da sam bio na samoj granici. Odluku sam doneo već nakon Motegija, a jedina osoba koja je znala je moj brat Aleks. Želeo sam danas da to objavim jer je to bio jedini način da se borim za titulu ove godine".

Zbog ove vesti, trening je protekao u znaku žive legende iz Katalonije. Svi su čekali najavljenu konferenciju za medije koja će dati odgovore. Tokom nje je Markes otkrio da je odluku doneo još početkom oktobra u Japanu... "Stigao sam na svoj način i otići ću na svoj način. Od 2013. do sada uživao sam mnogo. Motocikli su moja najveća strast i veoma sam srećan i ponosan, ali ne na svoju karijeru, nego što sam upoznao mnogo dobrih ljudi. Moj karakter i moja ličnost formirani su oko motocikala i MotoGP", izjavio je Markes .

Ubrzo je stiglo i zvanično saopštenje ekipe Dukatija: "Zvanično je. Mark Markes je odlučio da se povuče iz MotoGP-a, a Velika nagrada Valensije 2026. godine biće njegova poslednja trka u ulozi profesionalnog vozača i za tim Dukati".

Kako je sam istakao, povrede i zdravstveni problemi bili su jedan od ključnih faktora koji su uticali na njegovu odluku.

"Borio sam se za titulu, osvojio sam je, ali odluka je već bila doneta bez obzira na to da li ću sezonu završiti na dobar način ili nešto manje dobar. Mučio sam se sa rukom i svi to mogu da razumeju. Imao sam ugovor sa Dukatijem, ali im se zahvaljujem što su veoma dobro razumeli situaciju. Kada sam potpisao ugovor u martu, bio sam optimističan i nisam znao da ću imati novu operaciju ramena nakon Le Mana, da ću se mučiti još više i da će se slabost te ruke pogoršati. Ja jesam borac, ali postojao je trenutak kada sam osetio strah. Ne od motocikla i brzine, već od povrede koja je tu, ali trenutno ne utiče na moj profesionalni i lični život. Nakon Indonezije, ponovo sam doživeo dvostruki vid, samo na 48 sati, i nakon Le Mana na 12 sati. Na sreću, uspeo sam da se oporavim. Mi smo ljudi, ponekada vozimo na 100 odsto, strast je tu, adrenalin je tu, brz sam i osećam se konkurentno, ali ponekad je bolje razmisliti o svemu", zaključio je Markes.

KRAJ TAMO GDE JE UŠAO U ISTORIJU; ČUDESNA TITULA PROŠLE GODINE

Odlazak Marka Markesa označiće kraj jedne izuzetne ere u MotoGP šampionatu. On će ostati upamćen kao jedan od najvećih vozača u istoriji ovog sporta, a mnogi će ga bez dileme svrstati i na sam vrh liste najboljih svih vremena.

Prvu titulu je Španac obezbedio u svojoj trećoj sezoni u klasi 125 kubika 2010. godine, a zatim mu je dve godine bilo potrebno da isti uspeh zabeleži i u kategoriji Moto2, mada je umalo to učinio već u debitantskoj sezoni.

U kraljevsku klasu stigao je 2013. godine, kada je započeo svoju priču sa Hondom i odmah pokazao da može da se meri sa iskusnim vozačima, poput Horhea Lorenca, Danija Pedrose i njegovog idola, a potom i velikog rivala, devetostrukog šampiona Valentina Rosija. Već u debitantskoj sezoni, upravo na Velikoj nagradi Valensije, sa svega 20 godina i 266 dana, Markes je postao najmlađi šampion u istoriji kraljevske klase.

Titule je nastavio da osvaja u periodu od 2014. do 2019. godine, sa izuzetkom kontroverzne 2015, kada je sezonu završio na trećem mestu, a 2020. godine usledio je veliki preokret i ozbiljna povreda koja ga je umalo koštala karijere.

Na otvaranju te sezone u Heresu, Markes je pao sa svog motocikla i doživeo prelom kosti nadlaktice desne ruke koji je zahtevao operaciju. Umesto da sebi pruži dovoljno vremena za oporavak, Španac je pokušao da se vrati već na narednoj trci, ponovo voženoj u Heresu, svega nedelju dana kasnije. Ipak, već posle prvog treninga postalo je jasno da su bolovi preveliki i da ne može da nastavi takmičenje, a ispostavilo se da je to bio njegov poslednji nastup u sezoni 2020.

Posledice ove povrede bile su mnogo ozbiljnije nego što se u prvi mah činilo, pa kada se naredne sezone vratio na stazu, više to nije bio onaj stari Markes, vozač koji je godinama dominirao kraljevskom klasom i delovao gotovo nezaustavljivo. Usledio je period u kojem su šampionske krune pripale Đoanu Miru, Fabiju Kvartararu, Frančesku Banjaji i Horheu Martinu, dok se Markes u naletu nove generacije borio da ponovo pronađe svoju prepoznatljivu formu.

(©Reuters)

A, onda je 2025. godine usledilo nešto što je malo ko mogao da zamisli. Nakon odlaska iz Honde i prelaska u Gresini, gde je 2024. godine vozio zajedno sa mlađim bratom Aleksom, Markes je napravio još jedan veliki korak - prelazak u fabrički tim Dukatija. Ispostavilo se da je to dobitna kombinacija, a nakon pet operacija, brojnih fizičkih problema i gotovo pet godina borbe, Markes je priredio jedan od najneverovatnijih povrataka koje je sport video.

Sa 11 pobeda u glavnim trkama i 14 u sprint trkama, Markes je već na Velikoj nagradi Japana, pet trka pre kraja sezone, osigurao sedmu titulu u kraljevskoj klasi, pa je tako njegov šestogodišnji razmak između dve titule postao najduži u istoriji MotoGP-a.

Ipak, nova sezona donela je potpuno drugačiju sliku. Aprilija je napravila veliki iskorak napravivši konkurentniji motocikl od Dukatija, a kao Markesovi najveći rivali nametnuli su se vozači fabričkog tima Aprilije, Marko Beceki i Martin. Španac je, međutim, već na Velikoj nagradi Francuske u Le Manu doživeo težak pad u sprint trci, nakon kojeg je zadobio prelom desnog stopala i morao da propusti dve trke. Činilo se da će odbrana titule biti mnogo teži zadatak nego što se očekivalo.

Prekretnica je usledila na Velikoj nagradi Mađarske, gde je Markes ostvario dvostruku pobedu i ponovo se uključio u borbu za šampionsku krunu. Od tog trenutka usledila je impresivna serija rezultata, dok su njegovi rivali počeli da gube dragocene bodove. Beceki je kasnije doživeo prelom ključne kosti što je dodatno uticalo na njegov pohod ka tituli, dok se Martin suočavao sa sopstvenim problemima. Markes je iskoristio svaku ukazanu priliku i od čak 102 poena zaostatka stigao do titule na trku pred kraj šampionata, prošle nedelje u Portimau.

Trka u Valensiji na programu je u nedelju od 14 časova, a kakav god rasplet donela poslednja trka sezone, ujedno i poslednja u aktuelnoj eri MotoGP-a - s obzirom na to da od 2027. godine na snagu stupaju nova pravila i prelazak na motocikle od 850 kubika - Markes će sigurno želeti da se od kraljevske klase oprosti na najlepši način. Još jednom pobedom.