Istorijski uspeh! Finci bacili Slovence na kolena i uzeli evropsku bronzu
Vreme čitanja: 2min | sub. 26.09.26. | 19:31
Priredili su čudo na kontinentalnom šampionatu…
Nešto opako dobro rade, počeli su da se probijaju u kolektivnim sportovima i da tradicionalnim silama zagorčavaju život. Finci su pre godinu dana na Evrobasketu stigli do polufinala, medalja im je izmakla za dlaku, ali zato nije u odbojci!
Finci su ostvarili istorijski uspeh, priredili su čudo na kontinentalnom šampionatu. Samo jednom su ušli među četiri najbolja, bilo je to pre dve decenije kada ih je u utakmici za treće mesto tukla Srbija. Ponovo su zagazili u polufinale, nadigrala ih je Francuska, međutim, sada je sve bilo drugačije. Sa druge strane mreže sačekali su ih Slovenci, a njih su bacili na kolena – 3:0 (25:23, 25:20, 29:27).
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Nešto više od 2.000.000 ima Slovenaca po poslednjem popisu stanovnika, ali u individualnim sportovima, pa i pojedinim kolektivnim, beleže zapažene rezultate godinama unazad. Na odbojkaškom kontinentalnom šampionatu 2015. godine igrali su u finalu i okitili se bronzu, na narednom šampionatu nije ih bilo među četiri, a od tada: srebro, srebro, pa bronza.
Igrali su za novi, međutim, bezmalo sve vreme su protiv Finaca bili u podređenom položaju. Na momente su uspevali da im pariraju, ali nije to bilo to. Kada bi se došlo do završnice seta, finska reprezentacija bila bi staloženija. Imala je deblje živce u svakom, čuvala je smirenost i igrala preko braće – Noa Martila i Luka Martila bili su otrov za Sloveniju.
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Noa Martila bio je prvi poenter u finskim redovima, prošao je 19 puta. Luka Martila pratio ga je sa 17, a ogromna potpora u napadu bio im je Veika Lundkvist sa 12 poena. Finci su bolje servirali, bolje su i stajali u bloku u kome je uz Nou Martilu najaktivniji bio Mika Hapanijemi.
Kod Slovenaca je koliko-toliko konstantan bio Rok Možič, utakmicu je završio sa 15 poena, a dvocifren je bio još samo Nik Mujanovič sa 11. Ostali su – podbacili. Ili nisu bili na potrebnom nivou da bi sastav Fabija Solija produžio niz. Ostao je van pobedničkog podijuma, a priča Finaca okončana je na najlepši način.
Autsajder se u Milanu upisao na odbojkašku mapu osvajača medalja.
EVROPSKO PRVENSTVO ZA ODBOJKAŠE:
Subota
MEČ ZA BRONZU
Finska – Slovenija 3:0 (25:23, 25:20, 29:27)
FINALE
21.00: Francuska – Poljska