Janičić spreman da nokautom otvori glavni deo programa u Beogradskoj areni
Vreme čitanja: 3min | čet. 30.07.26. | 14:44
Protivnik za crnogorskog borca biće francuski finišer Noa Gunjon
Nije čest slučaj da se u glavnom programu UFC priredbe nađe borac koji debituje, a još je ređe da se nađu dvojica. Upravo to će se dogoditi u subotu u Beogradskoj areni, gde će Miloš Janičić i Noa Gunjon odmeriti snage u prvom nastupu u UFC-u, a njihov duel otvoriće glavni deo programa.
Mora se priznati da je tome u velikoj meri kumovao upravo Janičić, koji u poslednje vreme privlači ogromnu pažnju u regionu, naročito nakon što je u maju prošle godine dominantno nokautirao Marka Bojkovića u drugoj rundi.
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Dugo je čekao da sazna ko će biti njegov prvi protivnik u UFC-u. Kako je i sam rekao, pominjalo se mnogo imena, ali je izbor na kraju pao na Nou Gunjona. U intervjuu za Arena Fajt, Janičić je otkrio da je Francuz dobio priliku jer iskusniji borci nisu želeli da prihvate meč.
„Iskreno, mislim da je potpisan samo da bih ja imao protivnika, pošto su me iskusniji borci odbili. Kada pogledam celu situaciju, ovo je manje zlo. Bolje je što je i on nov u UFC-u. Nije iskusan kao neki drugi borci koji su mi nuđeni. Dobro je što me nisu prihvatili oni iskusniji, pa da za početak malo lakše uđem u organizaciju. Mislim da je ovo idealan meč za moj debi“.
(1.90) MILOŠ JANIČIĆ - NOA GUNJON (1.90)
Biće to sudar dvojice udarača koji preferiraju razmene na nogama i retko kada borbe prepuštaju sudijama. Janičić ima 19 pobeda i sve je ostvario prekidom, dok stopostotan učinak ima i tri godine mlađi Francuz, koji je svaki od devet trijumfa završio pre isteka vremena.
To dovoljno govori o tome u kom smeru bi ovaj meč mogao da ode, a malo ko očekuje da će pobednika odlučivati sudije.
Janičić u UFC stiže posle izuzetno aktivnog perioda. U poslednjih osam nastupa borio se u čak četiri različite discipline. Pored MMA, upisao je tri borbe u organizaciji „Dirty Boxing“, nastupio je u boksu bez rukavica, kao i u kik-boksu. Potpisivanjem ekskluzivnog ugovora sa UFC-om jasno je da ćemo njegove naredne nastupe gledati isključivo u oktagonu najjače svetske MMA organizacije.
Gunjon u Beograd dolazi sa pet uzastopnih pobeda, od kojih je četiri ostvario već u prvoj rundi. Najveći deo karijere proveo je u francuskoj organizaciji Ares, a jedini izlazak na veću scenu imao je u Belatoru, gde je poražen od Marka Juena. Nakon toga vratio se u domaće promocije i nastavio da gradi karijeru, što mu je na kraju donelo ugovor sa UFC-om.
Nema sumnje da će za Francuza ovo biti najveći izazov u dosadašnjoj karijeri, ali u meč ulazi sa mnogo samopouzdanja.
„Poznajem Janičića, gledao sam njegove borbe. On je veoma agresivan borac, kao i ja. Ima dobre bokserske veštine, ali mislim da mogu da odradim dobar posao protiv njega. Znam da će publika u Areni biti na njegovoj strani, ali meni to odgovara, to je posao. Došao sam da ga razbijem“, rekao je Gunjon.
Ipak, Janičić publici najavljuje potpuno drugačiji ishod od onoga kojem se Francuz nada.
„Očekujte još jedan nokaut, još jedan finiš. Dvadeseti u karijeri“, poručuje crnogorski borac.