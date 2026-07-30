Janičić spreman da nokautom otvori glavni deo programa u Beogradskoj areni

Dugo je čekao da sazna ko će biti njegov prvi protivnik u UFC-u. Kako je i sam rekao, pominjalo se mnogo imena, ali je izbor na kraju pao na Nou Gunjona. U intervjuu za Arena Fajt, Janičić je otkrio da je Francuz dobio priliku jer iskusniji borci nisu želeli da prihvate meč.

„Iskreno, mislim da je potpisan samo da bih ja imao protivnika, pošto su me iskusniji borci odbili. Kada pogledam celu situaciju, ovo je manje zlo. Bolje je što je i on nov u UFC-u. Nije iskusan kao neki drugi borci koji su mi nuđeni. Dobro je što me nisu prihvatili oni iskusniji, pa da za početak malo lakše uđem u organizaciju. Mislim da je ovo idealan meč za moj debi“.

(1.90) MILOŠ JANIČIĆ - NOA GUNJON (1.90)

Biće to sudar dvojice udarača koji preferiraju razmene na nogama i retko kada borbe prepuštaju sudijama. Janičić ima 19 pobeda i sve je ostvario prekidom, dok stopostotan učinak ima i tri godine mlađi Francuz, koji je svaki od devet trijumfa završio pre isteka vremena.

To dovoljno govori o tome u kom smeru bi ovaj meč mogao da ode, a malo ko očekuje da će pobednika odlučivati sudije.