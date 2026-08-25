Kada, ako ne sada? Sve se crta za veliki obračun Topurije i Pimbleta

Debitovao je 2021. godine, a već naredne, kada je trebalo da se bori u Londonu pred domaćom publikom, rođeno je najveće rivalstvo njegove dosadašnje UFC karijere. Iako nisu bili zakazani da se bore jedan protiv drugog, između njega i Ilije Topurije došlo je do žestokog koškanja, koje je u jednom trenutku zapretilo da preraste u fizički obračun. Već tada bilo je jasno da među njima nema previše simpatija, pa je delovalo da je njihov međusobni okršaj samo pitanje vremena.

Ipak, putevi im se nikako nisu ukrštali. Atraktivan stil i konstantni nokauti brzo su lansirali Topuriju među izazivače, dok je uspon momka iz Liverpula tekao znatno sporije. Posle pobede u Londonu, Pimblet je stigao do, u najmanju ruku, kontroverznog trijumfa protiv Džareda Gordona, posle kojeg je veliki deo javnosti počeo da dovodi u pitanje njegov kvalitet.

Pobede protiv Tonija Fergusona, Bobija Grina i Majkla Čendlera nisu uspele potpuno da promene tu sliku. Umesto dokaza da je Pimblet napredovao od duela sa Gordonom, mnogi su u njima videli pažljivo birane mečeve protiv veterana na zalasku karijere.

A onda je stigao Džastin Gejdži.

Amerikanac je tokom pet rundi dominantno savladao Britanca i dao dodatni argument svim njegovim kritičarima, iako je i sam pre tog meča bio svrstan među veterane kojima bi poraz od Pimbleta mogao da označi početak kraja.

(2.41) M. Pijazon - G. Uriel (1,50)

Tada je delovalo da Pimblet jednostavno ne može da dosegne nivo na kojem se nalazi Topurija. Španac gruzijskih korena ostao je neporažen, osvojio pojas u svojoj kategoriji, a potom se popeo i u Pimbletovu diviziju i stigao do još jednog UFC zlata. Kada je bilo najvažnije, protivnike je redom završavao nokautima.

Sledeći na njegovom putu bio je upravo čovek koji je nekoliko meseci ranije zaustavio njegovog najvećeg rivala. Za veliki deo javnosti bio je samo još jedan u nizu boraca koje će Topurija da „zaledi“, po nekim prognozama već u prvoj rundi.

Ali pobednik se u ovom sportu ne upisuje unapred. Kao što je Gejdži prethodno održao lekciju Pimbletu, tako je sada na red došao i Topurija.

Samouveren, kao što je često znao da bude, Topurija je dan ranije već pripremio proslavu pobede koju je tek trebalo da ostvari. Džastin mu, međutim, nije dozvolio da je dočeka.