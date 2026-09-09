Kakav tata, takav sin: Raikonen se sprema za Formulu 1

Iako će mladi Raikonen tek za nekoliko godina zakoračiti u svet jednoseda, Red Bul je već sada prepoznao njegov potencijal i pružio mu podršku za narednu fazu karijere.

Šef tima Loran Mekis pohvalio je talenat i potencijal Raikonena, istakavši da će mu pružiti podršku koja će mu omogućiti da ih maksimalno iskoristi.

"Robin je već pokazao izuzetne sposobnosti u kartingu. Njegova brzina, trkačko umeće i prirodni talenat izdvojili su ga kao jednog od najperspektivnijih mladih vozača u generaciji. Impresioniraju njegova zrelost, smiren pristup i jasna usmerenost na vožnju. Naš cilj je da ga razvijamo korak po korak, bez stvaranja nepotrebnog pritiska. Put u motosportu je dug i pružićemo mu vreme, podršku i resurse koji su mu potrebni da maksimalno iskoristi svoj potencijal. Čvrsto verujemo da talenat može da napreduje kada je podržan pravim ljudima, pravom kulturom i pravim okruženjem. Upravo to smo posvećeni da pružimo Robinu dok nastavlja svoj razvoj. Veoma se radujemo narednim koracima na njegovom putu, zajedno sa Robinom i njegovom porodicom", izjavio je francuski šef.

Podršku Robinu pružio je i njegov otac Kimi, koji je istakao značaj ovog koraka za dalji razvoj njegove karijere.

"Svi smo oduševljeni i uzbuđeni što je Robin izabran da nastavi svoj trkački put kao član Red Bulovog juniorskog tima. Loran i svi ostali u Red Bulu pružali su nam ogromnu podršku tokom svih naših razgovora. Oni nude sveobuhvatan i kvalitetan program za razvoj i napredak u narednim godinama, kao i iskustvo koje mu je potrebno da razvije svoj prirodni talenat, koji je do sada u potpunosti pokazao kroz svoje nastupe u kartingu. Red Bulov juniorski tim beleži neverovatne uspehe već godinamai. Zbog toga Robin sa velikim poštovanjem pristupa ovom prestižnom programu i uložiće sav svoj trud kako bi opravdao poverenje koje mu Red Bul ukazuje", poručio je Finac.

Red Bulova juniorska akademija je tokom godina iznedrila brojne uspešne vozače, među kojima se posebno izdvajaju četvorostruki svetski šampioni Sebastijan Fetel i Maks Verstapen, dok se među aktuelnim mladim talentima ističe bugarski vozač Nikola Colov, trenutni lider u generalnom plasmanu šampionata Formule 2.

Šampionat Formule 1 nastavlja se predstojećeg vikenda Velikom nagradom Španije na novoj stazi “Madring” u Madridu.

PIŠE: Maja Nakaradić