Kako do Los Anđelesa? Put poznat i biće paklen... Menjaju se stvari na Olimpijskim igrama

Unutar srpskog vaterpola problema ima na izvoz, štošta je nepoznacica. Ali, kako doći do Los Anđelesa? Tu nema preteranih nejasnoća, put je poznat i biće paklen...

Koliko do februara naredne godine biće podeljena prva viza za Olimpijske igre 2028. Svetski kup je takmičenje na koje reprezentacije neretko šalju šarenolike sastave i nije im naročito bitan, ali sada će sve biti drugačije. Na njemu će moći da kupe mir i bez stresa učestvuju na planetarnom i kontinentalnom šampionatu, a danas je ustanovljeno i gde će se takmičenje održati.

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Svetski kup podeljen je na Diviziju 1 i Diviziju 2. U elitnom rangu su Srbija, Grčka, Hrvatska, Španija, Mađarska, Italija, Crna Gora i Sjedinjene Američke Države. U drugom rangu – svi ostali. Kvalifikacioni turniri biće održani u Istanbulu (za Diviziju 1 od 11. do 16. januara 2027. godine, a za Diviziju 2 od 18. do 24. istog meseca). Osam najboljih reprezentacija iz dve Divizije će na završni turnir, a on će se u periodu od 24. do 28. februara održati u Atini. I to u vodenom Olimpijskom vodenom centru OAKA.

Da uprostimo: dve ekipe iz Divizije 2, pet iz Divizije 1 i Grčka kao domaćin će se naći na finalnom turniru Svetskog kupa u Atini i samo će pobednik izboriti olimpijsku vizu.

(©AFP)

Ipak, biće važan i konačan plasman na Svetskom kupu, jer na osnovu njega će biti formirani „šeširi“ za Svetsko prvenstvo. Ono će se održati od 26. juna do 9. jula 2027. godine u Budimpešti. Još dve olimpijske vize biće podeljene u glavnom gradu Mađarske – obezbediće ih finalisti. Na kontinentalnim šampionatima biće izdato pet ulaznica za Los Anđeles: jedna pobedniku Evropskog prvenstva (tek treba da se utvrdi kada će se tačno održati i ko će biti domaćin), jedna najboljem na Panameričkim igrama, te jedna reprezentacijama iz Okeanije, Azije i Afrike.

Poslednja šansa za sve biće kvalifikacioni turnir pred Olimpijske igre, a na njemu će biti uručene tri karte za Los Anđeles. Sve skupa biće podeljeno 11 viza za manje od dve godine, a ona jedna je već u rukama američkih vaterpolista, jer su domaćini. Bitan je to podatak, jer evropske reprezentacije biće uskraćene za jedno mesto u odnosu na Pariz...

Na Olimpijskim igrama 2028. godine će učestvovati 12 vaterpolo reprezentacija, ali će se stvari na turniru promeniti?!