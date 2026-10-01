Kako dobiti nepobedivu Barsu: Pešmalbek i Dodić u Kairu za svetsku krunu

Gledaćemo sudar svetova ovog četvrtka u reprizi finala od prošle sezone, kada je Barsa dobila tim Ćavija Paskvala sa 31:30. Ova dva tima su uz nemačke klubove, Fikse Berlin i Magdeburg, kao i danski Olborg, favoriti za novo učešće na finalnom turniru Lige šampiona u Lankses areni sredinom juna.

20.00: (1,80) Barselona (8,00) Vesprem (2,35)

Srpski reprezentativci Dragan Pešmalbek i Stefan Dodić imaće šansu za veliki trofej. Našem pivotmenu je to pošlo za rukom pre dve godine sa Vespremom, dok srednji bek nema još pehar u ovom takmičenju.

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SVI ŠAMPIONI SUPERGLOBA

Barselona 6

Magdeburg 3

Fikse Berlin i Sjudad Real po 2

Kil, Vesprem, Al Sad (Katar), Atletiko Madrid i Teka Kantabrija po jednom

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Na golu Vesprema stajaće najbolji golman sveta, Danac Emil Nilsen, koji je upravo iz Barselone prethodnog leta stigao u gradić u blizini jezera Balaton, kako bi konačno doneo evropsku krunu najbogatijem klubu na svetu.

Danac nije igrao na poslednjem meču svog tima zbog povrede, ali se očekuje da stane na gol protiv bivšeg kluba kome je doneo pregršt trofeja poslednjih godina.

“Emil će igrati, nema sumnje u to”, rekao je trener mađarskog šampiona Ćavi Paskval, nekadašnji trofejni strateg katalonskog giganta.

Zanimljivo da su poslednja četiri finala Supergloba rešena posle produžetaka, što govori o izjednačenosti borbe za trofej u ovom takmičenju pod pokroviteljstvom IHF-a.

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MOZZART RELAX: Tiket ti odmah postaje dobitan!

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SUPERGLOB (KAIRO)

Četvrtak

FINALE

20.00: (1,80) Barselona (8,00) Vesprem (2,35)

ZA 3. MESTO

17.30: (3,15) Zamalek (8,50) Al Ahli (1,50)

ZA 5. MESTO

15.00: (1,95) Pineiros (hendikep 9,5) Fikse Berlin (1,75)

***kvote su podložne promenama