Kako dobiti nepobedivu Barsu: Pešmalbek i Dodić u Kairu za svetsku krunu
Vreme čitanja: 2min | čet. 01.10.26. | 13:30
Šampion Evrope protiv mađarskog prvaka u finalu Supergloba (20.00). Emil Nilsen u stroju protiv bivšeg kluba
Vesprem će ljubitelji rukometa u Beogradu i Srbiji moći da gledaju uživo za šest dana u Pioniru na megdan Partizanu u Ligi šampiona, a mađarski prvak igraće večeras u Kairu (20.00) u finalu Supergloba (nezvaničnog Svetskog klupskog prvenstva) sa prvakom Evrope, Barselonom.
Katalonci su pravi “drim tim”, više od godinu dana nisu poraženi u svim takmičenjima. Vesprem nikada nije bio šampion Starog kontinenta, ali ima titulu sa Supergloba iz 2024. godine kada je pobedio posle produžetaka Magdeburg sa 34:33.
Izabrane vesti
Gledaćemo sudar svetova ovog četvrtka u reprizi finala od prošle sezone, kada je Barsa dobila tim Ćavija Paskvala sa 31:30. Ova dva tima su uz nemačke klubove, Fikse Berlin i Magdeburg, kao i danski Olborg, favoriti za novo učešće na finalnom turniru Lige šampiona u Lankses areni sredinom juna.
20.00: (1,80) Barselona (8,00) Vesprem (2,35)
Srpski reprezentativci Dragan Pešmalbek i Stefan Dodić imaće šansu za veliki trofej. Našem pivotmenu je to pošlo za rukom pre dve godine sa Vespremom, dok srednji bek nema još pehar u ovom takmičenju.
*****************
SVI ŠAMPIONI SUPERGLOBA
Barselona 6
Magdeburg 3
Fikse Berlin i Sjudad Real po 2
Kil, Vesprem, Al Sad (Katar), Atletiko Madrid i Teka Kantabrija po jednom
*****************
Na golu Vesprema stajaće najbolji golman sveta, Danac Emil Nilsen, koji je upravo iz Barselone prethodnog leta stigao u gradić u blizini jezera Balaton, kako bi konačno doneo evropsku krunu najbogatijem klubu na svetu.
Danac nije igrao na poslednjem meču svog tima zbog povrede, ali se očekuje da stane na gol protiv bivšeg kluba kome je doneo pregršt trofeja poslednjih godina.
“Emil će igrati, nema sumnje u to”, rekao je trener mađarskog šampiona Ćavi Paskval, nekadašnji trofejni strateg katalonskog giganta.
Zanimljivo da su poslednja četiri finala Supergloba rešena posle produžetaka, što govori o izjednačenosti borbe za trofej u ovom takmičenju pod pokroviteljstvom IHF-a.
*****
MOZZART RELAX: Tiket ti odmah postaje dobitan!
*****
SUPERGLOB (KAIRO)
Četvrtak
FINALE
20.00: (1,80) Barselona (8,00) Vesprem (2,35)
ZA 3. MESTO
17.30: (3,15) Zamalek (8,50) Al Ahli (1,50)
ZA 5. MESTO
15.00: (1,95) Pineiros (hendikep 9,5) Fikse Berlin (1,75)
***kvote su podložne promenama