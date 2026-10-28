Kalkulacije pred poslednje kolo: Epicentri u Skoplju i Plocku
Vreme čitanja: 3min | sre. 28.10.26. | 09:35
Danas rasplet u Grupi B (18.45) EHF Lige šampiona. Vardar bi pobedom nad Melsungenom mogao da zakomplikuje situaciju. U četvrtak odluka – Skanderborg ili Dinamo Bukurešt
Prva faza EHF Lige šampiona nije prošla bez iznenađenja. Oni najbolji su lako izborili Top 12 fazu, ali bilo je neplaniranih krahova timova iz drugog evropskog ešalona, pre svega eliminacija PIK Segeda i Monpeljea.
Danas i sutra se igra poslednje kolo, a već je poznato devet od 12 ekipa koji će da nastave bitisanje u elitnom evropskom takmičenju, to su: Vesprem, Fikse Berlin, Olborg, Pari Sen Žermen, Sporting Lisabon, GOG Gudme, Barselona, Magdeburg i Kjelce. Naredna faza se igra u dve grupe sa po šest timova, od kojih četiri nastavljaju takmičenje u nokaut fazi.
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Ono što se znalo i pre početka grupne faze je da je najjača i najujednačenija Grupa B. Poslednjih 60 minuta daće odgovor na pitanje koja dva tima idu dalje. Otpao je Vardar, iako je ostavio najbolji utisak od svih ekipa koje se nisu plasirale u Top 12 Ligu šampiona.
18.45: (1,60) Visla Plock (8,00) Nant (2,85)
U najboljem položaju je Melsungen, ali mora da dobije makedonskog šampiona u Skoplju što neće biti nimalo lako. Visla i Nant u Plocku bi u međusobnom obračunu trebalo da daju odgovor na pitanje ko ide dalje.
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Mnogo je kombinacija u ovoj grupi. Moguće je da tri tima imaju po sedam bodova. Ukoliko Melsungen izgubi od Vardara, ide dalje kao drugi samo ako Nant pobedi u poslednjem kolu jer ima bolji međusobni skor od poljskog vicešampiona, ali slabiji od francuskog vicešampiona.
18.45: (3,60) Vardar (8,50) Melsungen (1,40)
Jedina preostala dilema oko putnika u narednu fazu je u Grupi E gde se za jedno mesto bore Skanderborg i Dinamo Bukurešt. Rumunski prvak ima bolji međusobni skor od Danaca, ali i dva boda manje. Šansa za Dinamo je da pobedi najveće razočaranje u ovoj grupi Monpelje u gostima i da čeka očekivani poraz danskog vicešampiona na svom terenu u Orhusu protiv Barselone, šampiona Evrope.
Srpski prvak Partizan u četvrtak (18.45) završava bitisanje u ovom takmičenju u Berlinu protiv Fiksea i seli se u Ligu Evrope gde će igrati plej-of u drugorangiranog evropskom takmičenju.
EHF LIGA ŠAMPIONA – 6. (POSLEDNJE) KOLO
GRUPA A
Sreda
18.45: (6,25) Porto (12,0) Vesprem (1,17)
Četvrtak
GRUPA B
Sreda
18.45: (1,60) Visla Plock (8,00) Nant (2,85)
GRUPA D
Četvrtak
18.45: (5,20) Kristijanstad (11,0) Seged (1,22)
GRUPA E
Četvrtak
20.45: (5,60) Skanderborg (11,0) Barselona (1,20)
GRUPA F
Sreda
20.45: (1,07) Magdeburg (16,0) Kriens Lucern (11,0)
20.45: (1,05) Kjelce (18,0) Kolstad (13,0)
***kvote su podložne promenama