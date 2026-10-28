Kalkulacije pred poslednje kolo: Epicentri u Skoplju i Plocku

Ono što se znalo i pre početka grupne faze je da je najjača i najujednačenija Grupa B. Poslednjih 60 minuta daće odgovor na pitanje koja dva tima idu dalje. Otpao je Vardar, iako je ostavio najbolji utisak od svih ekipa koje se nisu plasirale u Top 12 Ligu šampiona.

18.45: (1,60) Visla Plock (8,00) Nant (2,85)

U najboljem položaju je Melsungen, ali mora da dobije makedonskog šampiona u Skoplju što neće biti nimalo lako. Visla i Nant u Plocku bi u međusobnom obračunu trebalo da daju odgovor na pitanje ko ide dalje.

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Mnogo je kombinacija u ovoj grupi. Moguće je da tri tima imaju po sedam bodova. Ukoliko Melsungen izgubi od Vardara, ide dalje kao drugi samo ako Nant pobedi u poslednjem kolu jer ima bolji međusobni skor od poljskog vicešampiona, ali slabiji od francuskog vicešampiona.

18.45: (3,60) Vardar (8,50) Melsungen (1,40)

Jedina preostala dilema oko putnika u narednu fazu je u Grupi E gde se za jedno mesto bore Skanderborg i Dinamo Bukurešt. Rumunski prvak ima bolji međusobni skor od Danaca, ali i dva boda manje. Šansa za Dinamo je da pobedi najveće razočaranje u ovoj grupi Monpelje u gostima i da čeka očekivani poraz danskog vicešampiona na svom terenu u Orhusu protiv Barselone, šampiona Evrope.

Srpski prvak Partizan u četvrtak (18.45) završava bitisanje u ovom takmičenju u Berlinu protiv Fiksea i seli se u Ligu Evrope gde će igrati plej-of u drugorangiranog evropskom takmičenju.

EHF LIGA ŠAMPIONA – 6. (POSLEDNJE) KOLO

GRUPA A

Sreda

18.45: (6,25) Porto (12,0) Vesprem (1,17)

Četvrtak

18.45: (1,02) Fikse Berlin (23,0) Partizan (19,0)