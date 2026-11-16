Kenguri bez premca, Trbojević udario pečat na 13. svetsku krunu

Pred više od 52.000 egzaltiranih navijača u Brizbejnu, popularni Kenguri su u finalu održali pravi čas modernog ragbija najvećem rivalu Novom Zelandu i slavili sa ubedljivih 32:12.

Tako su još jednom potvrdili apsolutnu dominaciju u tom sportu, osvojivši četvrtu uzastopnu titulu prvaka sveta, a ukupno 13. u istoriji ovog takmičenja. Zapravo, od 1954. godine do danas, Australijanci nisu osvojili pehar namenjen prvaku sveta u samo četiri navrata!

Iako su se pre finala mogle čuti najave da bi Novozelanđani mogli da prekinu istorijski niz selekcije Kevina Voltersa, ni njihov čuveni ples haka im nije pomogao da bar malo „zastraže“ rivala. Naprotiv, Australija je pitanje pobednika praktično rešila već u prvom poluvremenu (24:6).

Za to se pobrinuo najpre Lijam Martin koji je postigao najbrži esej u istoriji finala svetskih prvenstava, posle samo dva minuta igre. Isti igrač je nešto kasnije ponovo poentirao, a dva eseja upisao je i fenomenalni krilni igrač Džek Bostok, koji je proglašen i za igrača utakmice.

Poseban pečat velikom slavlju domaćina dao je Tom Trbojević, jedan od najboljih svetskih ragbista i sigurno najveća zvezda ovog sporta koja ima srpsko poreklo.

Popularni „Tomi Turbo“, koji je na ovom turniru igrao na poziciji krila i briljirao sa čak devet eseja u pet mečeva, stavio je tačku na veliko finale, kada je početkom drugog poluvremena definitivno ugasio svaku nadu Kivija da je preokret moguć.

Trbojević dolazi iz prave sportske porodice sa severnih plaža Sidneja. Pored njega, profesionalni ragbisti su i njegova braća Džejk i Ben – sva trojica sa velikim uspehom brane boje kluba Menli Si Igls u najjačoj svetskoj NRL ligi, dok se najmlađi brat Luk jedini nije otisnuo u profesionalne vode. I Džejk Trbojević se nalazio na širem spisku reprezentacije za ovogodišnje Prvenstvo sveta, ali nije ušao u tim za šampionat.

Braća Trbojević sa očeve strane vuku srpsko poreklo i uvek sa ponosom ističu svoje nasleđe u intervjuima i pojavljivanjima u australijskoj sportskoj javnosti, dok im je majka Australijanka englesko-škotskih korena.

Inače, za 30-godišnjeg Toma Trbojevića osvajanje titule prvaka sveta je najlepša kruna na sezonu u kojoj je preuzeo kapitensku traku u svom klubu i uspešno se vratio na teren posle velikih problema s povredama mišića, zbog kojih je kao i u prethodnih nekoliko godina bio van terena skoro dva meseca.

Piše: Branko CVETOJEVIĆ