Kimi iskren nakon trijumfa u Madridu: Lando je zaslužio da pobedi

Nakon što je u kasnoj fazi trke na svoju promenu otišao vozač Ferarija Šarl Lekler , a prethodno i drugi vozač Mercedesa Džordž Rasel , Noris se domogao trećeg mesta i čak u završnici pokušao da napadne Verstapena u borbi za drugo. Ipak, manjak prilika za preticanje na stazi Madring mu nije dozvolio da napreduje.

Britanac se, u trenutku kada je virtuelno vozilo bezbednosti aktivirano, već nalazio na startno-ciljnom pravcu i prošao ulaz u pit-lejn, pa je morao da odveze još jedan krug pre ulaska u boks. Ipak, u trenutku kada je ponovo stigao i ušao u pit-lejn, virtuelno vozilo bezbednosti se ugasilo, a na stazi su bile istaknute zelene zastave. To je značilo da će Noris izgubiti dosta vremena u odnosu na rivale koji su već prethodno menjali pneumatike, konkretno Antoneli i Maks Verstapen , a dodatnog vremena koštala ga je i greška mehaničara, pa se na stazu vratio tek na petoj poziciji.

Antoneli je na kraju proslavio svoju osmu pobedu u 14 trka, a po završetku trke priznao je da smatra da je Noris zaslužio trijumf.

„Trka je bila veoma teška, nimalo jednostavna, posebno zbog pokušaja da se sačuvaju gume. Naravno, lepo je pobediti, ali ne osećam se toliko dobro zbog toga, jer mislim da je Lando danas zaslužio pobedu. Ipak, prihvatićemo pobedu. Sve u svemu, odvezli smo veoma dobru trku. Posebno smo na tvrdim gumama u završnici imali odličan tempo. Sada samo moramo da nastavimo da guramo. Želim da idem trku po trku, da pružam maksimum i da uživam u svemu ovome do kraja. Daću sve od sebe u svakoj trci, pa ćemo na kraju godine videti gde ćemo završiti“, izjavio je Italijan.

Sa druge strane, aktuelni šampion po završetku trke nije krio razočaranje, ističući da je imao priliku za pobedu, ali da mu splet okolnosti ovog puta nije išao naruku.

„Nisam mogao ništa da uradim. Čestitam Kimiju. Sreća nije bila na našoj strani. Dao sam sve od sebe da pokušam da sustignem Maksa, ali bilo je teško preticati. Da, bila je ovo teška trka. Jedna od onih koje su nam izmakle. Osećao sam da smo zaslužili pobedu, ali takve su trke ponekad. Moraćemo da prihvatimo ovo i pokušamo ponovo sledeći put“, kazao je Noris.

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Novom pobedom, Antoneli na vrhu generalnog plasmana ima 292 poena, dok njegov timski kolega Rasel ima 211. Vozač Ferarija Luis Hamilton posle odustajanja zbog problema sa kočnicama ima 191 poen, dok mu se Noris približio sa 186.

Šampionat Formule 1 nastavlja se za manje od dve nedelje u Bakuu, kada je na programu Velika nagrada Azerbejdžana, uz napomenu da će trka biti vožena u subotu, 26. septembra.

PIŠE: Maja Nakaradić