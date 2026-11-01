Kimi šampion! Italijan ispisao istoriju Formule 1

Prethodni rekorder bio je Sebastijan Fetel sa 23 godine i 134 dana, 2010. u bolidu Red Bula. Kimi je tada bio četvorogodišnjak...

Nije bio najbrži u Meksiku, ali je Andrea Kimi Antoneli četiri trke pre kraja sezone "overio" titulu. Vozač Mercedesa je osvajanjem trećeg mesta osigurao trofej i sa 20 godina i 68 dana postao najmlađi šampion ikada u Formuli 1.

Mladi Italijan ima fantastičnu sezonu, u dosadašnjem toku ostvario je devet pobeda i šest puta se našao na pobedničkom postolju, a za konačan trijumf večeras mu je bilo potrebno svega dva boda, odnosno deveto mesto. Antoneli je, takođe, uz ispisanu istoriju ovog sporta postao i prvi italijan koji je stigao do titule u Formuli 1 posle čak 73 godine. Pre mladića iz Bolonje to je učinio Alberto Askari daleke 1953, koji je bio šampion i godinu dana ranije, a prvi Italijan koji se okitio lovorikama bio je Đuzepe Nino Farini, u prvoj sezoni 1950. Ovi podaci samo dodatno daju na značaju Antonelijevom podvigu.

Pored Antonelijevog istorijskog uspeha, sama trka u Meksiku donela je mnogo uzbuđenja i po šesti put istog pobednika - Maksa Verstapena. Početak trke doneo je žestok duel dvojca Ferarija u prvih nekoliko krivina, kada je Šarl Lekler nestrpljivo obilazio prvoplasiranog Luisa Hamiltona, posle čega su obojica sišla sa staze, ali je vozač iz Monaka i pored toga ostao u vođstvu, zbog čega su mu sudije dodelile vremensku kaznu od pet sekundi.

Situaciju na startu iskoristio je Verstapen, koji je odmah napredovao sa petog mesta do drugog, obilazeći Hamiltona i oba vozača Mercedesa, Antonelija i Džordža Rasela. Holanđanin se trudio da se održi unutar pet sekundi koje bi mu garantovale da će biti ispred Leklera kada tokom promene pneumatika odradi prethodno pomenutu kaznu. To mu je i pošlo za rukom, i to kada su se obojica našla u boksu u 27. krugu, a vozač Red Bula je po povratku na stazu bio ispred vozača Ferarija. To je praktično značilo da se Verstapen nalazi u vođstvu trke, a čekao je samo da i ostali vozači odrade svoje obavezne promene pneumatika. Usledio je nešto mirniji period, a Antoneli je bio poslednji koji je promenio gume u 44. krugu, pre nego što se u narednom krugu dogodio ozbiljan incident u kom je učestvovao Valteri Botas. Vozaču Kadilaka je puklo prednje levo oslanjanje na bolidu, zbog čega je izgubio kontrolu i završio u zaštitnoj ogradi. Iako se u prvom trenutku na stazi našlo vozilo bezbednosti, posle samo jednog kruga bilo je jasno da je potrebna popravka ograde i zbog toga je istaknuta crvena zastava.

Ragovao je Ferari pod vozilom bezbednosti i pozvao Hamiltona na stavljanje novih pneumatika za kraj i izgubio poziciju od Antonelija, ali budući da su zbog crvene zastave svi vozači dobili priliku da bez gubitka vremena to isto učine, bilo je očigledno da je italijanska ekipa napravila grešku.

"Imamo velike probleme", poručio je tada svojoj ekipi potpuno indisponirani Britanac. Ipak, Međunarodna automobilska federacija (FIA) odlučila je da vrati jednu poziciju Hamiltonu, pa su se tako posle dužeg prekida za restart trke na prve tri pozicije nalazili Verstapen, Lekler i sedmostruki šampion. Praktično smo dobili novu trku od samo 24 krugova i start iz mesta, Verstapen je uspešno odbranio vodeću poziciju, dok je Hamilton obišao Leklera u borbi za drugo mesto. Vozač iz Monaka je zatim spalio pneumatike, te je bio laka meta i za Antonelija koji ga je obišao u narednom krugu i tako osigurao da titulu proslavi na pobedničkom postolju. Svakako, Antoneliju je za osvajanje titule bilo dovoljno da trku završi među prvih devet, pa nije ni morao da rizikuje više nego što je bilo neophodno. Dodatno mu je išlo naruku to što ni Hamilton ni Rasel nisu uspeli da stignu do pobede, zbog čega je titulu mogao da osigura čak i bez osvajanja bodova. Ni u samoj završnici trke međutim nije izostalo uzbuđenja, ovog puta između Arvida Lindblada u Rejsing Bulsu i vozača Meklarena Oskara Pjastrija u borbi za sedmu poziciju, kada je britanski vozač posle njihovog kontakta završio u zaštitnoj ogradi. Zbog toga je na kratko izašlo i vozilo bezbednosti, posle čega nije bilo novih promena, a protiv Australijanca će se voditi istraga.