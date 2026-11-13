Ko je Medićev protivnik? Dug jezik ga koštao ugovora, ali jedan je od najaktivnijih boraca UFC-a

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Kevin Holand (29-15) stigao je u UFC 2018. godine, ali njegov put do organizacije bio je prilično neobičan. Iako je slavio u Kontender seriji, ugovor mu tada nije ponuđen, a razlog je par meseci kasnije objasnio prvi čovek UFC-a Dejna Vajt.

"Talentovan je momak i pobedio je u svojoj borbi, ali nije prestajao da priča. Tokom čitavog meča mi je nešto dobacivao, bukvalno sve vreme. Došao je i tokom cele borbe nije prestajao da provocira i priča sr***. Zato sam rekao: 'Neću da potpišem ugovor sa ovim momkom. Ne želim ga, nisam zainteresovan'".

Samo nekoliko nedelja kasnije ukazala se nova prilika. Tijago Santos ostao je bez protivnika, a nakon što su ostali kandidati iz Kontender serije odbili borbu, Vajt je odlučio da pozove upravo momka kojeg prethodno nije želeo da angažuje.

"Kada je propala Santosova borba, rekao sam da pozovemo neke momke iz Kontender serije koji su nam se dopali. Svi su odbili. Onda sam rekao: 'Pozovite "Velika usta". Hoću da vidim da li će on prihvatiti ovu borbu'. Prihvatio je. Došao je i odradio meč. I dalje je pričao sr***, čak i protiv zveri kakva je Tijago Santos. Prihvatio je borbu samo dve nedelje ranije i opet nije zatvarao usta. Toliko je pričao da mu je štitnik za zube ispao. Ali, vau, stvarno je izgledao odlično".

Iako je Holand izgubio od Santosa na debiju, taj poraz označio je početak njegove UFC karijere, tokom koje je momak kojeg Dejna Vajt prvobitno nije želeo da angažuje izrastao u jednog od najaktivnijih boraca organizacije. Prema tekstu BBC-ja iz maja 2025. godine, Amerikanac je od početka 2020. čak 21 put ulazio u oktagon, više nego bilo koji drugi borac u tom periodu. Uz to, 2020. godinu završio je sa pet pobeda iz isto toliko nastupa, čime je izjednačio rekord UFC-a po broju trijumfa u jednoj kalendarskoj godini u modernoj eri.

Tokom godina nije uspeo ozbiljnije da se približi samom vrhu, ali je delio oktagon sa velikim imenima, među kojima su i bivši šampioni Hamzat Čimajev i Džek Dela Madalena. Pogled na njegov profesionalni učinak pokazuje prilično šaroliku sliku, jer se pobede i porazi smenjuju gotovo u kontinuitetu, ali je jedno bilo sigurno, Holand protiv svakog izlazi spreman da pruži atraktivnu borbu.

Upravo tu leži i jedan od najvećih izazova za Medića. Amerikanca niko nikada nije uspeo da nokautira direktno u oktagonu, a upravo su nokauti postali zaštitni znak srpskog borca. Holand iza sebe ima čak 45 profesionalnih mečeva, a doživeo je svega dva poraza tehničkim nokautom, oba nakon prekida između rundi, što dovoljno govori o njegovoj izdržljivosti.