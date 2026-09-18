Kolo vodi Vasa, ala se talasa: Novi Beograd na Martinovićev pogon potopio Strazbur

Ako iz redova Novog Beograda mora da se izdvoji neko, onda je to sigurno Vasilije Martinović. Od reprezentativca Srbije se očekuje da bude predvodnik rekonstruisanog sastava tima sa "11. aprila", što je šuter večeras i demonstrirao. Martinović je bio glavna udarna igla Novog Beograda i mrežu Strazbura zatresao čak šest puta, što je na kraju presudilo da Beograđani zabeleže prvi trijumf na turniru u Rumuniji. Odigrao je Martinović kao njegov imenjak u dobro poznatoj pesmi "Kolo vodi Vasa, ala se talasa" i tako bez dileme istakao da će ove sezone biti glavna snaga Bajićevog tima.

Jeste da je nominalni domaćin u trećoj četvrtini imao plus tri, a potom dozvolio Strazburu da spusti na samo gol zaostatka, ali ne može se reći da je ovde postojala bilo kakva drama. Novi Beograd je apsolutno sve vreme kontrolisao tempo i od prvog do poslednjeg minuta bio u prednosti. Presudna je bila serija Novog Beograda s kraja treće i početka poslednje četvrtine, kada su mrežu Strazbura redom pogodili Nikola Kojić, Viktor Urošević, Martinović i ponovo Urošević.

Tada je srpski predstavnik stigao do plus četiri, što je bila nedostižna prednost za Strazbur. Što se tiče liste strelaca, Matinović je bio najefikasniji igrač na obe strane. Po dva gola u redovima pobedničke ekipe postigli su Urošević, Nika Šušiašvili i Nikola Kojić, dok se kod Strazbura istakao Fabio Kripa sa četiri gola (dva iz penala).

Novi Beograd drugi meč na turniru u Oradei igra sutra, a rival od 17 časova biće ekipa berlinskog Špandaua.