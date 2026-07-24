Kome će da pripadne poslednja trka pre letnjeg odmora?

Očekivano, fokus će i u Mađarskoj biti na Mercedesu i Ferariju, a mnogi i pre početka vikenda prednost daju italijanskoj ekipi zbog sporih i srednje brzih krivina, ali i manjka pravaca na kojima Mercedes inače ostvaruje prednost.

Ferari u Budimpeštu stiže posle pobede Šarla Leklera u Silverstonu i drugog mesta u Belgiji, dok Hamilton na Hungaroring dolazi kao najuspešniji vozač u istoriji sa osam pobeda. Uz unapređenja na zadnjem krilu, italijanski tim ima dovoljno razloga za optimizam, ali ostaje pitanje da li će to biti dovoljno u duelu sa Mercedesom.

Bez obzira na formu Ferarija i karakteristike staze, lider šampionata Kimi Antoneli ostaje prvi favorit za pobedu, pošto je ove sezone već šest puta stajao na najvišem stepeniku pobedničkog postolja. Njegov timski kolega Rasel bi takođe mogao da bude važan faktor u borbi za vrh, posebno nakon što je Mercedes navodno rešio problem sa korišćenjem energije koji je Britanac imao tokom prethodna dva trkačka vikenda.