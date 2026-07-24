Kome će da pripadne poslednja trka pre letnjeg odmora?
Vreme čitanja: 2min | pet. 24.07.26. | 14:13
Rekorder sa osam pobeda na VN Mađarske Luis Hamilton na Hungaroringu u komšiluku želi da smanji zaostak za liderom Antonelijem. Ferariju se daju veće šanse od Mercedesa
Formula 1 se ovog vikenda nalazi u Budimpešti za Veliku nagradu Mađarske, 11. rundu sezone 2026, a poslednju pre nego što karavan ode na letnji odmor koji će trajati do 21. avgusta, kada je na programu Velika nagrada Holandije u Zandvortu.
Trka na stazi Hungaroring označiće polovinu šampionata, koji trenutno predvodi Mercedesov vozač Andrea Kimi Antoneli sa 204 poena. Na drugom mestu u generalnom plasmanu nalazi se sedmostruki šampion Luis Hamilton sa 159 bodova, dok je treći, sa samo pet bodova manje, Džordž Rasel u drugom bolidu Mercedesa.
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Očekivano, fokus će i u Mađarskoj biti na Mercedesu i Ferariju, a mnogi i pre početka vikenda prednost daju italijanskoj ekipi zbog sporih i srednje brzih krivina, ali i manjka pravaca na kojima Mercedes inače ostvaruje prednost.
Ferari u Budimpeštu stiže posle pobede Šarla Leklera u Silverstonu i drugog mesta u Belgiji, dok Hamilton na Hungaroring dolazi kao najuspešniji vozač u istoriji sa osam pobeda. Uz unapređenja na zadnjem krilu, italijanski tim ima dovoljno razloga za optimizam, ali ostaje pitanje da li će to biti dovoljno u duelu sa Mercedesom.
Bez obzira na formu Ferarija i karakteristike staze, lider šampionata Kimi Antoneli ostaje prvi favorit za pobedu, pošto je ove sezone već šest puta stajao na najvišem stepeniku pobedničkog postolja. Njegov timski kolega Rasel bi takođe mogao da bude važan faktor u borbi za vrh, posebno nakon što je Mercedes navodno rešio problem sa korišćenjem energije koji je Britanac imao tokom prethodna dva trkačka vikenda.
Prvi pravi pokazatelj odnosa snaga biće subotnje kvalifikacije (16.00), koje zbog prirode staze i manjka mesta za preticanje često imaju presudan uticaj na konačan poredak u nedeljnoj trci.
Pored borbe za sam vrh, ovog vikenda bi pažnju gledalaca izvesno trebalo da dobije i ekipa Aston Martina.
Britanska ekipa koju predvodi legendarni dizajner Adrijan Njui imala je veoma izazovne uvodne trke sezone, što zbog brojnih tehničkih problema, to i zbog evidentnog nedostatka brzine. Najlošiji utisak Aston Martin je ostavio prethodnog vikenda u Belgiji, kada je bolid AMR26 u kvalifikacijama bio čak dve sekunde sporiji od najnovijeg tima u šampionatu, Kadilaka.
Međutim, cilj ekipe iz Silverstona je da već ovog vikenda u Mađarskoj preokrene situaciju. Konačno su na red došla unapređenja na bolidu Aston Martina, pa su tako, s obzirom na broj novih aerodinamičkih delova, spremili značajno izmenjen bolid. Dodatni noviteti biće doneti u Zandvortu za četiri nedelje, a tada bi svetlost dana trebalo da ugleda i nova pogonska jedinica Honde, što je sledeći korak u oporavku Njuijevog tima. Svakako, ne očekuje se veliki skok u plasmanu, već da Aston Martin za početak bude konkurentniji od Kadilaka.
Raspored za Veliku nagradu Mađarske:
Petak: Prvi trening 13:30–14:30 | Drugi trening 17:00–18:00
Subota: Treći trening 12:30–13:30 | Kvalifikacije 16:00–17:00
Nedelja: Trka 15:00 (70 krugova)
PIŠE: Maja NAKARADIĆ