Konačno! Stošić i Hatef za šampionski pojas
Vreme čitanja: 4min | uto. 07.07.26. | 11:19
U drugoj najvažnijoj borbi večeri gledaćemo Ivana Erslana protiv Mirana Fabjana
Spektakl je bio planiran još za 2025, tada je povrda sprečila Darka Stošića da zakorači u Oktoga, ali ovog septembra, najbolji srpski teškaš konačno će napasti šampionski pojas Hatefa Moila. FNC je zvanično objavio da će meč Moila i Stošića održati 12. septembra u zagrebačkoj Areni.
Hatef Moil (17-4) je u FNC došao nakon neprijateljskog rastanka sa češko-slovačkom organizacijom “Oktagon”. Kulminiralo je na konferenciji za medije, na kojoj je Moil nakon prepirke bacio šampionski pojas prema protivniku Lazaru Todevu, ali je umesto njega pogodio jednog od osnivača organizacije Pavela Neruda. Oktagon ga je kaznio oduzimanjem procenta od zarade, a Moil je zbog te kazne odbio da se bori. Taj incident kasnije je doveo do prekida saradnje i zvaničnog rastanka sa organizacijom.
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Na zadovoljstvo regionalne publike sledeći stepenik u karijeri nemačkog teškaša bio je FNC. Debitovao je za organizaciju u maju prošle godine protiv Mirana Fabjana, a šampionski pojas zaradio je u februaru u Minhenu protiv hrvatskog borca, Ivana Vitasovića. Sada će se pred njim u Zagrebu, kao prva prepreka u odbrani pojasa, naći Darko Stošić.
Nemački gorostas spada u kategoriju “dosadnih” boraca, izdržljiv je, fizički superioran nad rivalima. Nije najatraktivniji borac, izbegava obračun na nogama, a u parteru ili klinču protivnicima ne da ni promil šanse. Zadatak 10 centimetara nižeg Stošića biće da borbu zadrži na nogama i pokuša da nokautira Moila.
Istorija ova dva borca počinje još 2015, kada je Hatef debitovao u MMA svetu, a u kavezu ga je dočekao baš Darko Stošić. Srpski teškaš je tada bio u velikom naletu sa skorom 5-1, a ovaj meč mu je bio samo još jedna stanica na putu ka UFC-u. Stošić je slavio dominantnim nastupom, kada je iz Moilovog ugla početkom druge runde uleteo peškir kao znak predaje. Taj trijumf lansirao je Darka u najjaču svetsku organizaciju, dok je Hatef na teži način morao da oseti svu brutalnost ovog sporta.
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Nakon prvih osam borbi, aktuelni šampion je bio na polovičnom skoru od četiri pobede i isto toliko izgubljenih mečeva. Te poraze nije doživljavao na uobičajeni način. Jednom je diskvalifikovan zbog ilegalnih udaraca, sledeći put je u prvoj rundi doktor prekinuo borbu zbog prevelike štete koju je Hatef trpeo, dok je četvrti poraz došao predajom.
A onda je usledio neverovatan niz. Nemački borac od tog trenutka drži seriju od 13 uzastopnih pobeda. Gorak ukus poraza poslednji put je osetio još u martu 2018. godine.
Iako je njihov revanš bio planiran za prošlogodišnji FNC spektakl u Beogradskoj areni, Stošićeva povreda je odložila sudar teškaša. Umesto Darka u kavez je tada uskočio Miran Fabjan, ali je Moil opravdao ulogu favorita i slavio u Beogradu.
Nakon toga, organizacija je obećala napad na titulu nemačkom divu, ali tek nakon što se sačeka ishod meča između Stošića i Ivana Vitasovića, tadašnjeg šampiona. Plan je bio savršen, pobeda Stošića otvara vrata epskom revanšu u Minhenu za pojas teške kategorije.
Međutim, u MMA svetu se pobednik nikad ne upisuje unapred. Ivan Vitasović je napravio senzaciju i brutalno savladao srpskog borca koji je važio za velikog favorita. Bio je to istorijski meč u kojem je Vitasović postavio svetski rekord, ispalivši neverovatnih 479 udaraca, što je najviše u istoriji teške kategorije u jednom MMA meču.
Iako se kockice nisu posložile tako da revanš Stošića i Moila gledamo početkom godine, sudbina ih je spojila za septembar. U međuvremenu, Hatef je pred domaćom publikom uspeo da pobedi Vitasovića i uzme pojas, dok se Stošić ekspresno vratio na poziciju prvog izazivača pobedama protiv Olija Tomsona i Grega Hardija.
Da uzbuđenje bude kompletno, FNC je najavio još jedan spektakularan meč u kojem će rukavice ukrstiti Ivan Erslan (15-6) i uvek kontroverzni Miran “Slo Rocky” Fabjan (7-5).
Erslan u ovaj meč ulazi nakon epizode u UFC-u, gde nakon tri teška poraza i pobede u poslednjem meču protiv Tuko Tokosa nije uspeo da privoli organizaciju da mu ponudi novi ugovor. Sa druge strane, Fabjan dolazi nakon poraza u poslednja dva meča, upravo od šampiona Hatefa Moila i Aleksandra “Džokera” Ilića.
Iako je isprva, nezadovoljan time što je njegov meč planiran za “undercard”, odnosno prvi, neatraktivniji deo programa, “Slo Rocky” je na kraju prihvatio uslove FNC-a. Kojsu ga podigli toliko da je sada uvertira pred glavnu borbu.
“Izgubio sam i od Hatefa i od Stošića. Nije realno da predvodim kard gde se oni bore međusobno, ali je realno da dođem u Arenu, razvalim Erslana i ukradem šou. Opet”.