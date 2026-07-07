Konačno! Stošić i Hatef za šampionski pojas

Na zadovoljstvo regionalne publike sledeći stepenik u karijeri nemačkog teškaša bio je FNC. Debitovao je za organizaciju u maju prošle godine protiv Mirana Fabjana, a šampionski pojas zaradio je u februaru u Minhenu protiv hrvatskog borca, Ivana Vitasovića. Sada će se pred njim u Zagrebu, kao prva prepreka u odbrani pojasa, naći Darko Stošić.

Nemački gorostas spada u kategoriju “dosadnih” boraca, izdržljiv je, fizički superioran nad rivalima. Nije najatraktivniji borac, izbegava obračun na nogama, a u parteru ili klinču protivnicima ne da ni promil šanse. Zadatak 10 centimetara nižeg Stošića biće da borbu zadrži na nogama i pokuša da nokautira Moila.

Istorija ova dva borca počinje još 2015, kada je Hatef debitovao u MMA svetu, a u kavezu ga je dočekao baš Darko Stošić. Srpski teškaš je tada bio u velikom naletu sa skorom 5-1, a ovaj meč mu je bio samo još jedna stanica na putu ka UFC-u. Stošić je slavio dominantnim nastupom, kada je iz Moilovog ugla početkom druge runde uleteo peškir kao znak predaje. Taj trijumf lansirao je Darka u najjaču svetsku organizaciju, dok je Hatef na teži način morao da oseti svu brutalnost ovog sporta.

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Nakon prvih osam borbi, aktuelni šampion je bio na polovičnom skoru od četiri pobede i isto toliko izgubljenih mečeva. Te poraze nije doživljavao na uobičajeni način. Jednom je diskvalifikovan zbog ilegalnih udaraca, sledeći put je u prvoj rundi doktor prekinuo borbu zbog prevelike štete koju je Hatef trpeo, dok je četvrti poraz došao predajom.

A onda je usledio neverovatan niz. Nemački borac od tog trenutka drži seriju od 13 uzastopnih pobeda. Gorak ukus poraza poslednji put je osetio još u martu 2018. godine.

Iako je njihov revanš bio planiran za prošlogodišnji FNC spektakl u Beogradskoj areni, Stošićeva povreda je odložila sudar teškaša. Umesto Darka u kavez je tada uskočio Miran Fabjan, ali je Moil opravdao ulogu favorita i slavio u Beogradu.

Nakon toga, organizacija je obećala napad na titulu nemačkom divu, ali tek nakon što se sačeka ishod meča između Stošića i Ivana Vitasovića, tadašnjeg šampiona. Plan je bio savršen, pobeda Stošića otvara vrata epskom revanšu u Minhenu za pojas teške kategorije.

Međutim, u MMA svetu se pobednik nikad ne upisuje unapred. Ivan Vitasović je napravio senzaciju i brutalno savladao srpskog borca koji je važio za velikog favorita. Bio je to istorijski meč u kojem je Vitasović postavio svetski rekord, ispalivši neverovatnih 479 udaraca, što je najviše u istoriji teške kategorije u jednom MMA meču.