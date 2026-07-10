Konorova nemoguća misija: Povratak nakon pet godina i uništene noge

Komplikovan oporavak koji je sledio i brdo privatnih problema su učinili da je za mnoge ljude Konor bio defakto penzionisan. Nijedan borac sa takvom povredom nije uspeo da se vrati na pobedničke staze, a kada se na sve to doda pet godina odsustva, vrlo malo ljudi očekuje stvarno kompetitivnu borbu ove subote.

10. jul 2021 - noga u dva dela

Trilogija protiv Dastina Poarijea je trebalo da označi povratak “zlikovca” Konora Mekgregora nakon relativno komplikovanog perioda i poraza protiv upravo Poarijea i Habiba Nurmagomedova. Umesto pozitivnog Konora koji je hvalio protivnika, pojavio se vulgaran i šarmantno arogantan Mekgregor koji je svom protivniku obećavao poniženje. Umesto trijumfa, Konor je doživeo najveću moguću nesreću koja je umalo stavila tačku na njegovu karijeru.

Irac je u borbu ušao sa već povređenom nogom. Umesto da je poštedi, krenuo je da šalje izuzetno tvrde kikove i u roku od pet minuta, oslabljena noga nije više mogla da izdrži njegovu težinu i prelomila se u dva dela - članak i golenjača potpuno odvojeni.

Ekstremna povreda zahtevala je ekstremno rešenje. U Konorovu golenjaču ugrađena je metalna šipka, neophodna struktura da bi se garantovao oporavak i sprečio novi prelom. Operacija je bila uspešna, međutim, takva fizička trauma uvek ostavlja duboke tragove.

Svi borci koji su prošli kroz istu situaciju, na primer veliki šampioni Anderson Silva i Kris Vajdman, reklli su da osećaj u povređenoj nozi više nikada nije bio isti. Vajdman je čak govorio o psihološkim posledicama takve povrede kada se vratio u kavez.

“Mozak nije puštao telo da baci kik tom nogom. U momentu kad sam ipak poslao kik, bio sam toliko uplašen da sam jedva pogodio. Bilo je baš traumatično.” - rekao je Vajdman nakon završetka karijere.

Za kontra gard borca poput Konora, teška povreda leve noge može postati veliki hendikep. Udaračka snaga proizilazi iz zadnje noge, pogotovo kod eksplozivnog borca poput Mekgregora koji se oslanja na elitni tajming da bi pogodio protivnika. Frakcija sekunde neodlučnosti može biti presudni faktor između savršene kontre i primljenog udarca.

Otkad je ušao u MMA kavez, Konora je krasilo ogromno samopouzdanje, a sad je vreme da se to proveri u verovatno najtežem ispitu karijere.

Nedelja, 04.00: (2,90) Mekgregor (1,40) Holovej

Holovej, preveliki zalogaj?

Ono što se mora priznati Mekgregoru je da se nije nikada libio najtežih izazova, čemu jasno svedoči povratak protiv Holoveja. Nakon pet godina odsustva, prihvatiti protivnika koji se za to vreme borio protiv elite lake i pero lake kategorije i beležio pobede protiv Džastina Gejčija, Jajira Rodrigeza i sličnih, je za svaku pohvalu. Međutim, veliko pitanje je da li je Maks Holovej preveliki zalogaj za bivšeg duplog šampiona. Toliko dugačka pauza sigurno ne može biti produktivna za profesionalnog borca. Nakon stotine miliona zarađenih dolara, Mekgregor je, blago rečeno, usporio sa treningom. Džet set život, snimanje filma, alkohol i priznata zavisnost od kokaina, Konor je upao u sve zamke života superzvezde. Sem toga, tokom 2024. godine, proveo je dosta vremena na sudu zbog optužbe za seksualno zlostavljanje. Pripreme za moguću borbu svakako nisu bile u prioritet za Mekgregora.

Svaki veliki šampion će vam reći da se borilački život oslanja na potpunu odanost treningu, oporavku i mentalnoj pripremi. Dok je Konor uživao na jahti, njegov sutrašnji protivnik se pripremao za borce poput Topurije, Volkanovskog i Gejčija i održavao visoki takmičarski ritam.

Surova realnost je da svet ne staje ni za koga. Ostalo je da vidimo da li Konor Mekgregor može da vrati vreme i staru formu zbog koje je postao legenda.

Piše: Roman Lugassy