Nije prvi put, bili su Kragujevčani već u ovakvoj situaciji: imali su u isto vreme u svom vlasništvu titulu, Kup Srbije i pehar namenjen pobedniku Regionalne vaterpolo lige. Samo je tada regionalno takmičenje uključivalo i hrvatske klubove, a sada samo crnogorske, no to ne menja mnogo toga...

Imaju tim kadar da uđe u završnicu Lige šampiona i da odbrani srpski i regionalnu krunu. Godinama im je trofej u Kupu Srbije izmicao, tokom prethodne tri bio je u posedu Novog Beograda, a Radnički je upravo preko velikog rivala iz glavnog grada došao do njega u Futogu – 13:8.

Kragujevčani sada imaju sve, baš kao u periodu kada su prvi put osvojili Regionalnu vaterpolo ligu i kada su u Zagrebu tukli Jug i Mladost. Od tada su vodili sijaset bitaka sa Novim Beogradom, dobijali i gubili odlučujuće utakmice, a rak-rana bilo im je takmičenje u kome se dodeljuje prvi trofej u sezoni.

Nisu ušli u finale Kupa Srbije od sezone 2021/2022! Četiri puta uzastopce ispadali su ranije, prethodne sezone im je baš u Futogu udarac u polufinalu zadao Novi Beograd i kasnije ostvario het-trik. Danas nije bio ni blizu da ponovi uspeh.

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Rotirali su golmane i Uroš Stevanović i Zoran Bajić, a u prvom poluvremenu, kada je među stativama kragujevačkog kluba stajao Ivan Marcelić, bezmalo sve pogotke srpski vicešampion postigao je iz peterca. Dosuđena su mu četiri, tri je realizovao Vasilije Martinović, najbolji strelac ekipe. Samo je centar Miroslav Perković iz igre savladao hrvatskog golmana. Novi Beograd imao je poteškoća, razlika je do poluvremena na semaforu bila dupla.

Ponajviše iz razloga što je pretnja dolazila sa svih strana: od Viktora i Strahinje Rašovića, preko Nikole Lukića i Angelosa Vlahopulosa, pa do Nikole Jakšića i Duška Pijetlovića.

I videlo se u finalu koliko je značilo Dušku Pijetloviću što je bio svež i što dan ranije nije uskakao u bazen. Ogromne poteškoće stvarao je čuvarima, izbacivao ih je iz igre na 20 sekundi i matirao i Milana Glušca i Vladimira Mišovića. Pregršt raspoloženih igrača imao je Radnički, čuvali su stečenu razliku i nisu padali u vatru, ali trener Uroš Stevanović jeste.

Isključen je u finišu treće četvrtine, no Kragujevčane taj detalj nije izbacio iz šina. Mogli su da se pripremaju za novo slavlje kada je Angelos Vlahopulos sredinom poslednjeg perioda Vladimiru Mišoviću provukao loptu iza leđa...

FAJNAL-FOR KUPA SRBIJE

Petak

Polufinale

Radnički – Valis 19:7

Partizan – Novi Beograd 11:15

Subota

Finale

Radnički – Novi Beograd 13:8