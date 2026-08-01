KRAJ - UFC BEOGRAD: Ekspresni Medić, povratak Rakića i odlićni Nikolić
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sub. 01.08.26. | 17:29
Pratite uz Mozzart Sport dešavanja iz Beogradske arene
UFC BEOGRAD
Premilinarne borbe - početak 16.00
Spasić - Lučijano - pobeda Stefanije Lučijano gušenjem u prvoj rundi
Leka - Popek - pobeda Jovana Leke nokautom u prvoj rundi
Milošević - Kovan - pobeda Nikolije Milošević nokautom u prvoj rundi
Rebecki - Prepolek - pobeda Mateuša Rebeckog nokautom u prvoj rundi
Buzukja - Grad - pobeda Grad gušenjem u drugoj rundi
Nikolić - Vologdin - pobeda Borislava Nikolića odlukom sudija
Eliot - Oliveira - pobeda Majkla Oliveire nokautom u prvoj rundi
Klein - Musajev - pobeda Tofika Musajeva nokautom u drugoj rundi
Glavna karta - početak 19.00
Janičić - Gunjon - pobeda Noe Gunjona gušenjem u prvoj rundi
Čepo - Urbina - pobeda Žilberta Urbine nokautom u prvoj rundi
Todorović - Valentin - pobeda Roberta Valentina gušenjem u prvoj rundi
Rakić - Tibura - pobeda Aleksandra Rakića odlukom sudija
Blahovič - Stirling - pobeda Navaha Stirlinga nokautom u prvoj rundi
Medić - Rodrigez - pobeda Uroša Medića nokautom u prvoj rundi