Uroš Medić (©AFP)
Uroš Medić (©AFP)

KRAJ - UFC BEOGRAD: Ekspresni Medić, povratak Rakića i odlićni Nikolić

sub. 01.08.26. | 17:29

Pratite uz Mozzart Sport dešavanja iz Beogradske arene

UFC BEOGRAD

Premilinarne borbe - početak 16.00

Spasić - Lučijano - pobeda Stefanije Lučijano gušenjem u prvoj rundi

Leka - Popek - pobeda Jovana Leke nokautom u prvoj rundi

Milošević - Kovan - pobeda Nikolije Milošević nokautom u prvoj rundi

Rebecki - Prepolek - pobeda Mateuša Rebeckog nokautom u prvoj rundi

Buzukja - Grad - pobeda Grad gušenjem u drugoj rundi

Nikolić - Vologdin - pobeda Borislava Nikolića odlukom sudija

Eliot - Oliveira - pobeda Majkla Oliveire nokautom u prvoj rundi

Klein - Musajev - pobeda Tofika Musajeva nokautom u drugoj rundi

Glavna karta - početak 19.00

Janičić - Gunjon - pobeda Noe Gunjona gušenjem u prvoj rundi

Čepo - Urbina - pobeda Žilberta Urbine nokautom u prvoj rundi

Todorović - Valentin - pobeda Roberta Valentina gušenjem u prvoj rundi

Rakić - Tibura - pobeda Aleksandra Rakića odlukom sudija

Blahovič - Stirling - pobeda Navaha Stirlinga nokautom u prvoj rundi

Medić - Rodrigez - pobeda Uroša Medića nokautom u prvoj rundi

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UFCAleksandar RakićDuško TodorovićUFC BeogradUroš MedićMiloš Janičić
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