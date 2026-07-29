Kreće Evropsko prvenstvo: Turska na startu zagrevanje za paklene Nemce
Vreme čitanja: 5min | sre. 29.07.26. | 08:45
“Postoji pritisak, ali u pozitivnom smislu, jer igramo u našem gradu i državi. Zato što igramo na domaćem terenu su i očekivanja veća od nas. Potrudićemo se da obradujemo sve. Svi želimo medalju”, rekao je golman Orlića Vanja Radivojević pred današnju premijeru (19.45) na Banjici
Sve je spremno za Evropsko prvenstvo za kadete u tri dvorane u Beogradu — Banjici, Šumicama i Pioniru. Od srebra juniora 2022. godine na EP u Portugaliji, generacije Stefana Dodića, Miloša Kosa, Luke Rogana, Branka Predovića, Boška Stanisavljevića, Marka Tasića koju je vodio s klupe Đorđe Teodorović, nemamo medalju. Ona je san ovog leta, mada četa Aleksandra Brkovića ne spada u najuži krug favorita. Ipak, domaći teren daje krila, kao i sada već čuvenoj generaciji pre 22 godine u kojoj su perjanice bili Petar Nenadić i Žarko Šešum koja je pokorila Evropu u prepunom Pioniru.
Rivali u prvoj fazi su Turska, Nemačka i Italija. Jasno je da Turci i Italijani moraju da se dobiju za odlazak u narednu rundu, dok će meč u četvrtak sa Nemcima na, verujemo, punoj Banjici da bude pravi test koliko mogu Orlići.
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Osim Brkovića i njegovog stručnog štaba, veliku ulogu u pripremama selekcije rođene 2008. godine i mlađih imao je i selektor A tima Raul Gonzales. Nema velikog broja igrača koji su osetili seniorski rukomet na najvišem nivou, ali talenat je tu. Ovo je prvo takmičenje za ovu generaciju i vatreno krštenje u našem glavnom gradu.
Jedan od aduta tima je Vanja Radivojević, koji je prošao mlađe kategorije Voždovca, a ovog leta je prešao u Partizan. Mladi golman je brat Andreja Trnavca, čuvara mreže srpskog šampiona, pa ćemo naredne sezone da gledamo bratski tandem na golu crno-belih, pored reprezentativca Bosne i Hercegovine Bekira Čordalije.
“Postoji pritisak, ali u pozitivnom smislu, jer igramo u našem gradu i državi. Zato što igramo na domaćem terenu su i očekivanja veća od nas. Potrudićemo se da obradujemo sve. Svi želimo medalju”, rekao je za Mozzart Sport prvi golman kadetske reprezentacije Srbije.
Kakve savete dobijate od brata Andreja?
“Daje mi bratske savete, više što se tiče glave, jer je to za golmana u mojim godinama najbitnije, kako da se postavim u određenim situacijama. Što se tiče branjenja, tu je s nama trener Mihailo Radosavljević. Sada će u Partizanu da bude bratsko rivalstvo, mislim da mogu mnogo da naučim od njega, da napredujem. Što se tiče Partizana, veliki je izazov za mene. Sigurno ću dobijati šansu u nekim slabijim utakmicama u ARKUS i Regionalnoj ligi. Trudiću se, raditi i čekati svoju šansu. Veliki je to iskorak u mojoj karijeri”, istakao je Radivojević.
20.00: (1,07) Crvena zvezda (12,0) Larn (35,0)
Na startu Evropskog prvenstva u Beogradu, Srbiju čeka najlakši rival (19.45) na Banjici, autsajder Grupe B, Turska. Pre toga će biti svečano otvaranje šampionata u dvorani Prof. dr Branislava Pokrajca. Biće to dobra uvertira za Srbiju pred derbi u četvrtak (19.30) protiv jednog od favorita za najviši plasman, Nemačke.
U senci kadeta, danas i kadetkinje Vesne Bojković počinju Evropsko prvenstvo u Rumuniji, a rival na startu je Alžir (17.30).
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SPISAK ORLIĆA ZA EP
GOLMANI: Vanja Radivojević (Partizan), Adrian Legat Rivera (Dinamo Pančevo)
LEVA KRILA: Vukašin Babić (Partizan), Damian Nikolić (PSŽ)
DESNA KRILA: Uroš Perić (Dinamo Pančevo), Maksim Stojadinov (Dinamo Pančevo)
PIVOTMENI: Viktor Marjanović (Novi Beograd), Aleksandar Stojković (Lavovi), Nikola Bibić (Vojvodina)
LEVI BEKOVI: Filip Blečić (Slovan Ljubljana), Filip Marković (Metaloplastika), Dušan Radanović (Dinamo Pančevo)
SREDNJI BEKOVI: Mihajlo Popović (Lavovi), Filip Kočanović (Junior), Teodor Dukić (Crvena zvezda), Uroš Gugolj (Partizan)
DESNI BEKOVI: Veljko Pavlović (Trimo Trebnje), Stefan Stojinović (Crvena zvezda)
STRUČNI ŠTAB: Aleksandar Brković (selektor), Miloš Mitrović (kondicioni trener), Mihailo Radosavljević (trener golmana), Filip Cvetić (fizioterapeut)
EVROPSKO PRVENSTVO ZA KADETE U BEOGRADU – 1. KOLO
Sreda
GRUPA A
12.00: Slovenija - Makedonija
17.00: Švedska - Francuska
GRUPA B
14.30: Nemačka – Italija
19.45: Srbija - Turska
GRUPA C
12.00: Hrvatska – Izrael
17.00: Portugalija – Češka
GRUPA D
14.30: Island – Crna Gora
19.30: Mađarska – Švajcarska
GRUPA E
12.00: Norveška - Poljska
17.00: Danska – Slovačka
GRUPA F
14.30: Farska Ostrva - Finska
19.30: Španija – Austrija