Kreće Evropsko prvenstvo: Turska na startu zagrevanje za paklene Nemce

Sve je spremno za Evropsko prvenstvo za kadete u tri dvorane u Beogradu — Banjici, Šumicama i Pioniru. Od srebra juniora 2022. godine na EP u Portugaliji, generacije Stefana Dodića, Miloša Kosa, Luke Rogana, Branka Predovića, Boška Stanisavljevića, Marka Tasića koju je vodio s klupe Đorđe Teodorović, nemamo medalju. Ona je san ovog leta, mada četa Aleksandra Brkovića ne spada u najuži krug favorita. Ipak, domaći teren daje krila, kao i sada već čuvenoj generaciji pre 22 godine u kojoj su perjanice bili Petar Nenadić i Žarko Šešum koja je pokorila Evropu u prepunom Pioniru.

Rivali u prvoj fazi su Turska, Nemačka i Italija. Jasno je da Turci i Italijani moraju da se dobiju za odlazak u narednu rundu, dok će meč u četvrtak sa Nemcima na, verujemo, punoj Banjici da bude pravi test koliko mogu Orlići.