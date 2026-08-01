Pobeda razuma nad pohlepom manjine: Infantino priznao poraz! Posao mu visi o koncu

Svih 55 članica UEFA jednoglasno je zatražilo povlačenje projekta, što se na kraju i dogodilo, jer je zapretilo bojkotom FIFA takmičenja ukoliko se to ne dogodi. Protiv plana izjasnili su se i Konkakaf i Azijska fudbalska konfederacija, koja je ocenila da predlog nema podršku potrebnu za njegovu realizaciju. U američkim medijima se oko ponoći pojavila priča da je FIFA ustuknula pod pritiskom i da se ceo plan povlači, a negde oko dva časa po srednjoevropskom vremenu definitivno je stigla potvrda i to baš iz redova FIFA.

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Saopštenjem se oglasio Đani Infantino i potvrdio da se ceo plan precrtava i otkazuje dalja razrada.

"Projekat FIFA Forward Enterprise imao je za cilj da obezbedi osnovu za dalje jačanje naših FIFA članica i našeg sporta širom sveta, posebno u onim zemljama gde je podrška najpotrebnija. I još više, kao što smo rekli od samog početka, to se može učiniti samo ako većina FIFA članica bude u podršci i uvek bude predmet procesa konsultacija sa njima, FIFA Savetom, Konfederacijama i širim zainteresovanim stranama.

Nakon pažljivog saslušanja svih stavova, postalo je jasno da je projekat stvorio podele takve prirode da, bez obzira na nivo podrške, više nisu u interesu cilja koji je prvobitno postavljen.

Naša svrha je uvek bila - i uvek će biti - da se ujedinimo i unapredimo. Kao rezultat toga, ovaj predlog neće biti usvojen.

U budućnosti, moja namera je da ponovo okupim sve zainteresovane strane u narednim danima i nedeljama u duhu zajedničkog interesovanja za našu igru, i sa ciljem da nastavimo da razvijamo fudbal svuda, posebno u onim zemljama kojima je naša podrška najpotrebnija", stoji u Infantinovom saopštenju.

I pored toga, njegov posao visi o koncu. Novi udarac za prvog čoveka FIFA predstavljala je ostavka Karlosa Kordeira, njegovog višeg savetnika od 2021. godine i nekadašnjeg predsednika Fudbalskog saveza Sjedinjenih Američkih Država. Kordeiro je ocenio da je reč o lošem poslu za nacionalne saveze, fudbal i dugoročnu budućnost sporta, uz kritike zbog nedostatka transparentnosti.

"Zašto ovaj posao? Zašto sada? Ko će imati korist? Da li je postojao konkurentan proces i šta će investitori na kraju dobiti", upitao je Kordeiro.

Još ozbiljnije optužbe izneo je Kevin Lamur, operativni direktor FIFA i dugogodišnji Infantinov saradnik. On je poručio da sporni predlog nije projekat FIFA, njenog Saveta ili administracije, već "projekat jednog čoveka". Lamur tvrdi da u proces nisu bili uključeni potpredsednici i članovi Saveta FIFA, konfederacije, savezi, klubovi, igrači i zaposleni u samoj organizaciji.

"Administracija FIFA je obmanuta. Ovo jednostrano vršenje vlasti pokazuje nedostatak poverenja, transparentnosti, dobrog upravljanja i poštovanja", rekao je Lamur, dodajući da je spreman da zbog svojih izjava ostane bez funkcije.

On je optužio Infantina da se ponaša kao da lično predstavlja FIFA, umesto da bude u njenoj službi, i naveo da među zaposlenima vladaju nezadovoljstvo i strah od zastrašivanja. Prema pojedinim medijskim navodima, od Infantina se distancirao i generalni sekretar FIFA Matijas Grafstrom. Pominje se i mogućnost unutrašnjeg pregrupisavanja u rukovodstvu organizacije, ali takve tvrdnje za sada nisu zvanično potvrđene.

Protivljenje projektu proširilo se i na Južnu Ameriku. KONMEBOL je zatražio dodatne informacije o strukturi, upravljanju i posledicama predloženog posla i pokrenuo konsultacije sa svojim članicama.

"Komercijalne i finansijske odluke moraju da služe fudbalu i nikada ne smeju da postanu važnije od njegove suštine", saopštio je KONMEBOL.