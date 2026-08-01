Spaleti: Maldini predstavljao novinu koja je Italiji potrebna; Barezi Maradona među defanzivcima

Trener Juventusa Lučano Spaleti razgovarao je o svemu tome sa medijima u miks zoni posle pobede od 2:0 u prijateljskoj utakmici protiv Nice. "Maldini je u potpunosti predstavljao novinu koja je bila potrebna. Bilo je to kao kada ažurirate telefon: bio je previše star, a ažuriranje više nije bilo moguće. Umesto da kupimo novi telefon, ostali smo sa starim, bez ažuriranja", rekao je Spaleti .

Svašta se dešava u fudbalskoj Italiji poslednjih dana. Kompletan cirkus oko Andree Pirla i njegovog nepostavljanja na mesto selektora Italije je deo priče na koji su se "nakalemili" odlasci Paola Maldinija i Leonarda , dok je svet iznenadila smrt čuvenog kapitena Milana Franka Barezija ...

Subota, 16.00: (2,90) Udineze (3,35) Majnc (2,30) Na pitanje da li su Klaudio Ranijeri i Roberto Mančini pravo rešenje za reprezentaciju, nije imao potvrdan odgovor.

"Ne kažem to. Maldini je bio čovek koji je predstavljao sposobnost da se prebaci u višu brzinu. Umesto da ubaci u četvrtu, prebacio je u drugu i tako su se stvari odvijale. Pogrešio je što je prebacio u drugu". Svet je napustio Franko Barezi...

"Imao sam zadovoljstvo da ga poznajem. Uvek je bilo dirljivo videti ga sa tim ozbiljnim izrazom lica i načinom na koji je umeo da opusti svakoga koga bi upoznao. Kao da vam je poručivao da je tu i da vas štiti. Sada je ponovo postao popularan snimak Maradone u Barezijevom dresu. Teško da je mogao da dobije lepši oproštaj. On je Maradona među defanzivcima".

Prešao je zatim Spaleti na dešavanja u Juventusu. Ko je pokazao više od igrača za koje se činilo da su na izlaznim vratima?

"Dopali su mi se pristup i način na koji su Artur i Daglas Luiz razgovarali. Mislili su da će doći ovde i biti skrajnuti, ali su se iznenadili kada su videli da želimo da ih procenimo. To je ispravno. Platili smo ih mnogo, što znači da imaju potencijal, inače ne bi bili toliko cenjeni. To što su dobili priliku i što ih gledamo kako rade ono što se od njih traži pokazuje mi da su inteligentni i kvalitetni. Povešćemo ih na turneju i tamo ćemo ih proceniti". Govorio je o mogućim dolascima Randala Kolo Muanija i Kerema Alibajoglua.

"Svi su sada shvatili koliko je ovo prelazno tržište teško. Teško je svima. Za nas nešto više zbog situacija koje su se pojavile, pa morate da budete dobri u usklađivanju različitih stvari. Naši direktori ulažu maksimalan napor, mislim da su to već pokazali. Za određene pregovore potrebno je malo više vremena i treba strpljivo čekati. Moja kancelarija je između kancelarija Otolinija i Masare, stalno ih viđam kako razgovaraju telefonom", priča Spaleti i dodaje:

"Te pozicije su važne jer nam nedostaje napadač koji ume da napadne dubinu, ali i da primi loptu leđima okrenut golu. Nedostaje nam i ofanzivni vezista koji može da prenese loptu. Kolo Muani je prilično kompletan igrač jer se spušta po loptu ka veznom redu, napada prostor, što mu je jedna od glavnih snaga, igrao je i na krilnim pozicijama i može da se kreće širom terena. To su igrači koji bi nam odgovarali i bili bismo zadovoljni ukoliko ih dovedemo".