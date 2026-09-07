Krecu odredio spisak, odbojkaši kreću na Evropsko prvenstvo
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Vreme čitanja: 1min | pon. 07.09.26. | 14:47
Prvi meč u petak protiv Estonije
Odbojkašice su se popele na pobedničko postolje i stavile bronzane medalje oko vrata. Sada su na redu odbojkaši.
Reprezentacija Srbije će u utorak krenuti za Tampere, gde će učestvovati na Evropskom prvenstvu. Selektor George Krecu objavio je konačan spisak igrača koje vodi na ovo veliko takmičenja.
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Boje Srbije braniće:
Tehničari Nikola Jovović i Aleksa Batak, korektori Dražen Luburić i Veljko Mašulović, libera Vukašin Ristić i Stefan Negić, blokeri Aleksandar Nedeljković, Nemanja Mašulović, Aleksandar Stefanović i Stefan Kokeza, te primači servisa Marko Ivović, Miran Kujundžić, Pavle Perić i Lazar Marinović.
Reprezentacija Srbije će igrati u grupi C u Tampereu, gde će joj protivnici biti Finska, Estonija, Holandija, Belgija i Danska. Prvi meč naš tim će igrati u petak od 19 časova protiv Estonije.
Ukoliko izbori prolaz dalje, Srbija će u osmini finala igrati protiv rivala iz grupe A, u kojoj su Italija, Slovenija, Češka, Grčka, Švedska i Slovačka.