(©ossorg.rs)
(©ossorg.rs)

Krecu odredio spisak, odbojkaši kreću na Evropsko prvenstvo

Vreme čitanja: 1min | pon. 07.09.26. | 14:47

Prvi meč u petak protiv Estonije

Odbojkašice su se popele na pobedničko postolje i stavile bronzane medalje oko vrata. Sada su na redu odbojkaši.

Reprezentacija Srbije će u utorak krenuti za Tampere, gde će učestvovati na Evropskom prvenstvu. Selektor George Krecu objavio je konačan spisak igrača koje vodi na ovo veliko takmičenja.

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Boje Srbije braniće:

Tehničari Nikola Jovović i Aleksa Batak, korektori Dražen Luburić i Veljko Mašulović, libera Vukašin Ristić i Stefan Negić, blokeri Aleksandar Nedeljković, Nemanja Mašulović, Aleksandar Stefanović i Stefan Kokeza, te primači servisa Marko Ivović, Miran Kujundžić, Pavle Perić i Lazar Marinović.

Reprezentacija Srbije će igrati u grupi C u Tampereu, gde će joj protivnici biti Finska, Estonija, Holandija, Belgija i Danska. Prvi meč naš tim će igrati u petak od 19 časova protiv Estonije.

Ukoliko izbori prolaz dalje, Srbija će u osmini finala igrati protiv rivala iz grupe A, u kojoj su Italija, Slovenija, Češka, Grčka, Švedska i Slovačka.

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