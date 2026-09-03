Lando Noris pokrenuo LN4 Fusion

Tim LN4 Fusion preuzeo je određene resurse od nemačke ekipe AIX Rejsing za takmičenje u Formuli 3, a takođe namerava da učestvuje u postupku prijave za dobijanje mesta u šampionatu Formule 2, pratećoj seriji Formule 1, koja u 2027. doživljava promenu pravilnika.

Bivši šef Preme, jednog od najuspešnijih timova u juniorskim kategorijama, Rene Rosin, imaće ulogu šefa u novom timu. Njegov nekadašnji kolega iz Preme Gijom Kapijeto biće trkački direktor, dok će Den Ričards, kao izvršni direktor, biti zadužen za poslovni deo projekta, uključujući korporativnu strategiju, komercijalni razvoj i dugoročni rast tima.

‘’Osnovali smo trkački tim. Imao sam sreću da ostvarim svoj san, a sada želim da pomognem drugima da ostvare svoje. Tim sam izgradio sa ljudima kojima verujem, ljudima koji imaju iskustvo u svim nivoima motosporta i tačno znaju šta je potrebno za pobedu. Cilj je da postanemo vodeći tim u juniorskim formulama. Takmičićemo se u italijanskoj Formuli 4, šampionatu Regionalne evropske Formule (FREC) i Formuli 3, a radimo i na tome da obezbedimo mesto u britanskoj Formuli 4 i Formuli 2’’, napisao je Noris na društvenim mrežama, uz prve fotografije bolida Formule 3 i Formule 4 za 2027. godinu.

Takođe, pored samog tima, Britanac je razvio program za mlade vozače, LN4 Legacy, koji talentovanim vozačima pruža potpunu finansijsku podršku u trenutku kada troškovi takmičenja iz godine u godinu postaju sve veći. Program će voditi Džulijan Raus, nekadašnji sportski direktor Alpina.

‘’Imao sam veliku sreću da tokom čitave karijere uz sebe imam sjajne ljude i znam da je za dolazak do Formule 1 potrebno mnogo više od samog talenta. Potrebni su vam pravi ljudi oko vas, prava podrška i prave prilike u pravom trenutku. Upravo tome služe ova dva projekta. LN4 Fusion ima za cilj da izgradi trkački tim koji može da se nadmeće sa najboljima u juniorskom motosportu, uz sjajne ljude i odlično okruženje u kojem vozači mogu da napreduju. LN4 Legacy program je usmeren na pružanje prilika talentovanim mladim vozačima koje inače možda ne bi imali. Za mene se ova dva projekta prirodno nadopunjuju. Želim da pomognem u stvaranju prilika za novu generaciju, kako na stazi tako i van nje, i nadam se da ću na taj način zaista napraviti razliku za mlade vozače koji tek krče svoj put kroz ovaj sport’’, poručio je Noris.

Noris, koji je pobedio na poslednje dve trke u Mađarskoj i Holandiji, pre samo nekoliko dana produžio je ugovor sa Meklarenom, koji će trajati najmanje do kraja 2030, čime je potvrdio da će i u narednim godinama ostati deo tima sa kojim je prošle sezone osvojio šampionsku titulu.

Raspored za Veliku nagradu Italije

Petak: Prvi trening 12.30-13.30

Drugi trening 16.00-17.00

Subota: Treći trening 12.30-13.30

Kvalifikacije 16.00-17.00

Nedelja: Trka 15.00

PIŠE: Maja Nakaradić