Lavovi su hit: Aleksa Vesković torpedovao Zvezdu, Tasić spustio roletnu; Loznica namučila Partizan

Dok je bilo snage udarnog trija bekova, Stanića , Pavlovića i Obradovića , Zvezda je bila bolja, ali kako nisu mogli da igraju u istom ritmu svih 60 minuta, domaćini su tempom i dugom klupom lomili crveno-bele i na kraju ih slomili. Osim golmana Tasića , impuls Lavovima u drugom delu prvog poluvremena dao je i iskusni Nemanja Živković , nekadašnji rukometaš Partizana.

U nastavku je blistao mladi levi bek Aleksa Vesković , koji je počeo sezonu u Partizanu, ali je pozajmljen najmlađem beogradskom superligašu, a u finišu je dodao gas i kapiten Uroš Stanković , za veliko slavlje Lavova u dobro popunjenim Šumicama, gde je većina gledalaca navijala za nominalnog domaćina.

Aleksa Vesković je odigrao sjajan meč, postigao je 10 golova, Nemanja Živković i kapiten Uroš Stanković su dali po pet, a dobru rolu imali su i kadetski reprezentativac Srbije Mihajlo Popović sa četiri pogotka i pivotmen Aleksandar Stojković sa tri (bez promašaja). Na golu je Dušan Tasić zaustavio čak 16 udaraca gostima.

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Kod Zvezde po sedam pogodaka dali su Miloš Pavlović, Uroš Stanić i mlado levo krilo Strahinja Brkić, koje je iskoristilo neigranje povređenih Uroša Simića i Viktora Matičića. Nemanja Obradović se probudio u finišu, dao je četiri gola u nastavku. Čuvari mreže su upisali samo šest odbrana, četiri Vanja Damjanović, a dve Stefan Ćorović.

Partizan je teže nego što se očekivalo pobedio Loznicu u Lagatoru sa 31:27. Kada su sa dva vezana gola Mladena Šotića crno-beli poveli sa 10:3, činilo se da domaćinu nema spasa, ali predvođeni Mladenom Krsmančićem, domaćini su disali za vratom četi Raula Gonzaleza veći deo meča, u finišu dolazili do dva gola minusa, ali nije bio doveden u pitanje trijumf crno-belih.

Joan Lumbroso je dao sedam golova u pobedničkom timu, isto koliko i Lazar Anđelković (sve sa linije sedam metara, bez promašaja), dok su po tri pogotka dali Mladen Šotić, Sergej Ivanov i Miloš Kos. Andrej Trnavac je sakupio 13 odbrana.

Kod zeleno-belih Stefan Ilić je postigao osam pogodaka, od toga sedam sa penala (bez promašaja). Jedan manje je dao Mladen Krsmančić, dok je odličan na crti bio Živan Pešić sa šest golova. Golmani su sakupili samo šest odbrana, a najviše četiri imao je Janko Gemaljević.

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ARKUS LIGA – 3. KOLO

Petak

Lavovi – Crvena zvezda 34:32 (15:16)

Loznica – Partizan 27:31 (11:14)

Subota

19.00: Jugović – Vojvodina

19.00: Radnički – Metaloplastika

Nedelja

18.30: Železničar – Šamot

Ponedeljak

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