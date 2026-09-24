Novi stadion Dinama i kritike: Šta je vama, ljudi, jeste li normalni?! Boban: A šta je trebalo da gradimo?

"A šta treba? Da gradimo nekakvu običnu konfekcijsku fabriku, da sve bude isto? Nismo hteli IKEA stadion niti bilo šta slično".

U konkurenciji 88 prispelih radova iz više od 20 zemalja, prvo mesto odnelo je arhitektonsko-urbanističko rešenje milanske firme VG13 Architects Studio Associato, koje podseća na nekadašnje stadione u Engleskoj, gde su sve četiri tribine odvojene jedna od druge, s četiri posebna krova. Osnovna ideja ljudi što su odlučivali bila je da se koliko-toliko zadrži duh tradicije i starog Maksimira.

Hrvatski mediji navode da se vrednost posla, s okolnim objektima, procenjuje na 204.000.000 evra (ulaganje Grada i Vlade), a kapacitet će iznositi oko 35.000 potpuno natkrivenih sedećih mesta.

"Pobedničko rešenje donosi savremen, pomalo neobičan dizajn koji uključuje praznine između tribina i pritom strogo poštuje tradiciju", piše Germanijak. "Zvonimir Boban istakao je na prezentaciji, u sklopu trodnevnog festivala oproštaja od starog stadiona, da novo zdanje neće izgledati poput 'golemog kruzera ili svetlećeg letećeg broda'. Umesto toga, arhitektonski će se skladno uklopiti u urbanu kulturu Zagreba i sačuvati prepoznatljivi identitet kluba i njegovih navijača".

Poseban naglasak u projektu stavljen je veliki nagib tribina, odnosno na njihovu neposrednu blizinu samom terenu. Zahvaljujući takvoj specifičnoj arhitekturi i posebnosti jedne od tribina, na novom stadionu treba očekivati snažnu, autentičnu navijačku atmosferu, koja bi kod protivničkih ekipa trebalo da izaziva strahopoštovanje i predstavlja veliku prednost za domaćina.

Ključni preduslov za početak radova u Maksimiru jeste završetak rekonstrukcije i proširenja stadiona u Kranjčevićevoj ulici (kapaciteta oko 11.500 mesta), gde će Dinamo i reprezentacija igrati dok traje rušenje i gradnja novog stadiona. Očekuje se da će prvi mečevi na novom objektu biti odigrani 2030.

A do tada, kako to obično biva, trajaće polemike, padaće zamerke i iščuđavanja, kad god bude pokrenuta ova tema...

"Možda nisam stručan, ali četiri tribine nepovezane i svaka sa svojim krovom... Pa šta je vama ljudi?!“

"Daj peticiju da se ovo ne izgradi“.

"Užas, odvojene tribine, najgore od svih predloženih rešenja“.

"Četiri odvojene tribine. To smo svi čekali. Prava revolucija...“

"Zbilja, šta je ovo, otvorena kartonska kutija, ili...?“

"Ovo stadion?! Sramota i grdilo“...

"Bože, pa klinac od osam godina bolje bi napravio reešenje. U Ž A S!“

"Pa jeste li vi normalni? Ovo je nešto najružnije što sam u životu video“.

Negativni komentari pljuštali su jedan za drugim, a drukčiji nisu bili ni odgovori u anketama na komšijskim portalima. Konkretno na Sportskim novostima čak 60 odsto ispitanika odgovorilo je sa "uopšte mi se ne dopada", preko 20 odsto sa "iskreno, moglo je i bolje", da bi tek osam posto odabralo opciju "izvrstan je, postaće novi simbol Zagreba".