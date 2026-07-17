LUDI TIKET (-), petak, 288.491 dinara: Rukometni rolerkoster

Ovaj tiket predstavlja pravu definiciju sportske drame i sportske nesreće na uplatno-isplatnom mestu Novi Sad 16, u Puškinovoj ulici 9. Sa uloženih 100 dinara, igrač je ovde sastavio maestralan tiket sa čak devet parova sa Evropskog prvenstva za rukometaše do 20 godina, jureći fantastičan dobitak od preko 288.000 dinara. Izbor igara je bio izuzetno hrabar i raznovrstan – od prognoziranja pobednika meča, preko pogodaka na utakmici, pa sve do hendikepa. Neverovatan niz pogodaka ređao se jedan za drugim kako su se utakmice završavale, pretvarajući ovaj tiket u potencijalnu priču dana.

Detaljna bet analiza pokazuje da je tiket bio taktički odlično postavljen, ali ga je oborio samo jedan par, i to meč između Španije M20 i Slovenije M20. Igrač je tipovao na pobedu Slovenije M20 u okviru hendikepa (+3.5), što znači da mu je za prolaz bio potreban poraz Slovenac uz tačno definisan minimalan broj golova razlike. Nažalost, konačan rezultat ovog duela bio je 23:30 u korist Slovenaca, što je definitivno presudilo ovom tiketu.

Ipak, u ovoj velikoj propasti postoji i sjajna vest zahvaljujući benefitu NAPLATI PROMAŠAJ. Iako je krajnji dobitak od 288.491 dinara izostao zbog tog jednog kobnog para, igrač ne odlazi praznih ruku sa uplatnog mesta u Puškinovoj. Pošto je ukupna pogođena kvota bez oborenog para i dalje ostala izuzetno visoka, aktivirano je pravilo koje vraća višestruku vrednost uplate. U ovom konkretnom slučaju, umesto nule, na ruke igrača leže utešna, ali vredna isplata od tačno 10.000 dinara, što je čak sto puta više od početnog uloga.