Lumbroso se nametnuo kao lider novog Partizana

Vreme čitanja: 2min | pet. 28.08.26. | 19:52
Crno-beli na startu ARKUS lige pobedili Dubočicu na Banjici sa 39:31 (20:18)
Crno-beli su u laganon ritmu u nastavku slomili otpor Dubočice na startu ARKUS lige, meču koji je važio i kao treće kolo Regionalne lige - 39:31 (20:18).
Napad srpskog šampiona je odličan, lagano prebacuje 30 golova. Ton igre na startu sezone diktira omaleni Izraelac Joav Lumbroso. Sve počinje od lucidnog srednjeg beka, koji sve vidi, proigrava saigrače, uz sjajan šut "sa poda". Odbrana se i dalje uigrava sa iskusnim Ilijom Abutovićem i Špancem Migel Sančezom Migaljonom kao liderima središnjeg dela defanzive.
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Leskovčani su pokazali da će ove sezone da se bore i za bolju poziciju od prošlezonske červrte. Uigrano deluje tim Saše Pejčića sa Vanjom Nikolićem i Goranom Ristovićem kao perjanicama.
Početkom drugog poluvremena je tim Raula Gonzalesa stekao prednost od četiri-pet golova koje je rutinski sačuvao i uvećao do kraja meča na Banjici pred jedva 200 gledalaca.
Milija Papović je bio raspoložen u prvih 30 minuta, dok je raspucan bio i Nikola Crnoglavac. Joav Lumbroso se 12 puta upisao u strelce. Milija Papović je da sedam, a Nikola Crnoglavac šest (dva iz penala). Po tri pogotka delo su Aljoše Damjanovića i Sergeja Ivanova, kao i pivotmena Petra Ivanića koji je postigao poslednja tri pogotka crno-belih.
I na ovom meču nije bilo trojice povređenih levih bekova: Vladislava Kuleša, Miloša Kosa i Sima Šijana, dok nije branio Bekir Čordalija koga je odlični menjao mladi Vanja Radivojević. Kadetski reprezentativac Srbije je jednom zatresao mrežu, dok je imao i pet odbrane, dok je njegov stariji brat Andrej Trnavac imao dve intervencije.
Kod Dubočice, odlični su bili Vanja Nikolić i Goran Ristović sa po sedam pogodaka, dok je Stefan Arđelan imao pet odbrana.
Partizan je napravio dobru uvertiru pred sledeći vikend i duel Superkupa Srbije sa pančevačkim Dinamom u Boru.
REGIONALNA RUKOMETNA LIGA – 3. KOLO
Petak
Partizan – Dubočica 39:31 (20:18)
Dinamo Pančevo – Ohrid 28:30 (15:13)
Alkaloid - Lovćen 55:37 (27:17)