Lumbroso se nametnuo kao lider novog Partizana

Leskovčani su pokazali da će ove sezone da se bore i za bolju poziciju od prošlezonske červrte. Uigrano deluje tim Saše Pejčića sa Vanjom Nikolićem i Goranom Ristovićem kao perjanicama.

Početkom drugog poluvremena je tim Raula Gonzalesa stekao prednost od četiri-pet golova koje je rutinski sačuvao i uvećao do kraja meča na Banjici pred jedva 200 gledalaca.

Milija Papović je bio raspoložen u prvih 30 minuta, dok je raspucan bio i Nikola Crnoglavac. Joav Lumbroso se 12 puta upisao u strelce. Milija Papović je da sedam, a Nikola Crnoglavac šest (dva iz penala). Po tri pogotka delo su Aljoše Damjanovića i Sergeja Ivanova, kao i pivotmena Petra Ivanića koji je postigao poslednja tri pogotka crno-belih.

I na ovom meču nije bilo trojice povređenih levih bekova: Vladislava Kuleša, Miloša Kosa i Sima Šijana, dok nije branio Bekir Čordalija koga je odlični menjao mladi Vanja Radivojević. Kadetski reprezentativac Srbije je jednom zatresao mrežu, dok je imao i pet odbrane, dok je njegov stariji brat Andrej Trnavac imao dve intervencije.

Kod Dubočice, odlični su bili Vanja Nikolić i Goran Ristović sa po sedam pogodaka, dok je Stefan Arđelan imao pet odbrana.

Partizan je napravio dobru uvertiru pred sledeći vikend i duel Superkupa Srbije sa pančevačkim Dinamom u Boru.

REGIONALNA RUKOMETNA LIGA – 3. KOLO

Petak

Partizan – Dubočica 39:31 (20:18)

Dinamo Pančevo – Ohrid 28:30 (15:13)

Alkaloid - Lovćen 55:37 (27:17)