Mahoms ostao bez magijskih moći, Gardner Minšu junak dana, Rejvensi se raspadaju

Tragičar dana je Patrik Mahoms . Veliki as nije ono što je nekada bio. Njegovi Čifsi su upisali i drugi vezani poraz, ovog puta u Denveru – 24:28. Srećni Bronkosi su po ko zna koji put slavili posle sjajnih poslednjih 15 minuta.

Posle skoro kompletnog osmog kola NFL šampionata, što je nešto manje od polovine ligaškog dela sezone, nema više neporaženih timova. Poslednja koja je odolevala bila je Minesota, ali su Vajkingsi u tvrdom meču poraženi od Lajonsa u Detroitu – 15:19. Pretužni Čardžersi su jedini tim koji još nije osetio slast pobede. Bafalo se osamio na čelu AFC-a. To bi mogao da bude siže nedeljnih mečeva u omiljenom sportu Amerikanaca.

Tri četvrtine je Kanzas kontrolisao igru i rezultat, imao i +11 – 24:13, ali konzervativna igra Endija Rida opet je došla na naplatu. Umesto da se ide na četvrti daun za jard na polovini terena, vraćena je lopta domaćinu, a onda su Bronkosi i Bo Niks odigrali na sve ili ništa, prvo smanjili, sa pretvaranjem za dva poena, na 21:24. 02.15: (1,60) Sijetl Sihoks (14,0) Čikago Bers (2,55) Kiker Čifsa Harison Batker je promašio šut za tri poena i blizu je otkaza, a zamena je već stigla u liku Džastina Takera, jednog od najboljih šutera svih vremena. Tim Šona Pejtona je brzo stigao i do tačdauna i preokreta, ali je ostalo skora dva minuta za Mahomsa za pobedu.

Nekada je trostruki osvajač Superboula ovakve situacije rešavao s lakoćom, ali sada nije. Stigli su gosti na dva jarda od end zone, ali iz četiri pokušaja nisu uspeli da postignu tačdaun. Na četvrtom daunu je Mahoms drugi put na meču „sekovan“, pa su se Bronkosi sada izjednačili sa Kanzasom na čelu Zapada AFC-a i vodiće veliku bitku za prvo mesto i prednost domaćeg terena u januarskom plej-ofu.

Junak dana je pomalo zaboravljeni Gardner Minšu. Nije kvalitet za startera, ali je zlatni džoker svakog tima bio. Dalas je imao pobedu u rukama, vodio je sa 27:10. Minšu je ušao umesto veterana Džejkobija Briseta i onda je napravio veliki preokret. Imali su Kardinalsi šansu za pobedu i posle 60 minuta, ali je kiker Rajland promašio ekstra poen na šest sekundi pre kraja. Ipak, u produžetku, Arizona pobeđuje nestabilni Dalas sa 33:30. Kaubojsi nastavlja da posrće i gubi kad god su favoriti.

Sinsinati i Džo Barou su se mučili protiv Tajtensa, ali su Bengalsi u produžetku slomili tim Roberta Salaha – 43:36. Barou je imao pet tačdaun pasova, jedan istrčani, ali čak tri presečene lopte. Baltimor posrće, vezao je treći poraz i sve je dalje od plej-ofa. Na početku meča u Bafalu se povredio Lamar Džekson. Samo što se vratio posle tri nedelje pauze zbog povrede zgloba, u prvoj akciji je udario kažiprstom u kacigu defanzivca Bilsa i napustio je igru i izvesno neće ga biti neko vreme, možda i do kraja sezone. Da zlo bude veće i Tajler Hentli se povredio, pa su Rejvensi igrali sa trećim kvoterbekom Džoom Fanjolom, a to je bilo veoma loše, pa su se Džoš Alen i Bilisi poigravali sa nejakim timom iz Merilenda, za konačnih 36:10.

Šou je bio na Floridi. Neverovatna kiša je padala u Tampi, a to su domaćini iskoristili i razbili Atlantu sa 16:0. Kuriozitet meča je da je kvoterbek Bakanirsa Bejker Mejfild imao nula dodavanja iz tri pokušaja. Domaćin je razbio sastav iz Džordžije igrom trčanja, gde su Baki Irving i Keni Genvel imali više od 300 jardi. Nesrećni kvoterbek Falkonsa Majkl Peniks je bacio čak četiri presečene lopte. U ovoj diviziji, Jug NFC-a, lider je Karolina koja ima skor 3-4, što govori da je ovo najgora divizija i da će pobednik sigurno da ima negativan skor.