Marsenić napušta Berlin, da li je Partizan sledeća stanica za kapitena Orlova?

Zamena za Marsenića u Berlinu biće Teo Monar iz poljskog Kjelcea, koji je potpisao za tim Nikolaja Krikaua od naredne sezone.

16.30: (1,95) Hanover (8,00) Rajn Nekar Leven (2,15)

Nije tajna da Partizan želi da kapitena Orlova vrati u crno-beli tabor. Tokom dvomeča sa Mađarskom u Vespremu, Marsenić je za Mozzart Sport govorio o mogućnosti da od juna 2027. godine stigne u Partizan, gde bi i završio bogatu karijeru.

„Nije tajna da bi Partizan voleo da se vratim i nije tajna da bih i ja voleo, međutim... Ne zavisi samo od mene i od Partizana. Prvo moram da popričam sa svojim klubom da vidim kakva je situacija i šta oni žele od mene, tako da, videćemo... Sada kada se vratim u Berlin imaću sigurno više vremena da vidim šta i kako i onda ćemo zajednički doneti odluku. Naravno, u razgovoru sa mojom porodicom doneću odluku koja će biti najbolja za nas. I ako se ne vratim, jako mi je drago da se pokrenula ta priča i nadam se da će Partizan igrati Ligu šampiona sa selektorom Raulom i pojačanjima koja dolaze. Mislim da je to odlična priča“, rekao je Marsenić pre tri i po meseca.