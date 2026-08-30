Marsenić napušta Berlin, da li je Partizan sledeća stanica za kapitena Orlova?
Vreme čitanja: 4min | ned. 30.08.26. | 14:27
Iskusni pivotmen i zvanično u junu 2027. godine, posle isteka ugovora, odlazi iz glavnog grada Nemačke
Sve što je lepo ima kraj, pa tako i plodonosna saradnja Mijajla Marsenića i Fikse Berlina. Ono o čemu se spekulisalo mesecima – da će u junu 2027. godine, posle isteka ugovora, doći do razlaza dvostrukog uzastopnog vicešampiona Evrope i kapitena reprezentacije Srbije – obistinilo se.
Berlinske Lisice su i zvanično potvrdile da je ovo poslednja Marsina sezona u glavnom gradu Nemačke. Odlazi stameni Beranac posle devet godina, a stigao je 2018. iz Vardara, s kojim je dvaput igrao na finalnom turniru Lige šampiona, a 2017. se okrunio titulom šampiona Starog kontinenta. Sa Berlinom je iskusni pivotmen osvojio Ligu Evrope, sva tri domaća trofeja i dvaput igrao finale elitnog evropskog takmičenja, ali su Magdeburg, a sredinom juna ove godine i Barselona, stali na put pisanju istorije Fiksea.
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Zamena za Marsenića u Berlinu biće Teo Monar iz poljskog Kjelcea, koji je potpisao za tim Nikolaja Krikaua od naredne sezone.
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Nije tajna da Partizan želi da kapitena Orlova vrati u crno-beli tabor. Tokom dvomeča sa Mađarskom u Vespremu, Marsenić je za Mozzart Sport govorio o mogućnosti da od juna 2027. godine stigne u Partizan, gde bi i završio bogatu karijeru.
„Nije tajna da bi Partizan voleo da se vratim i nije tajna da bih i ja voleo, međutim... Ne zavisi samo od mene i od Partizana. Prvo moram da popričam sa svojim klubom da vidim kakva je situacija i šta oni žele od mene, tako da, videćemo... Sada kada se vratim u Berlin imaću sigurno više vremena da vidim šta i kako i onda ćemo zajednički doneti odluku. Naravno, u razgovoru sa mojom porodicom doneću odluku koja će biti najbolja za nas. I ako se ne vratim, jako mi je drago da se pokrenula ta priča i nadam se da će Partizan igrati Ligu šampiona sa selektorom Raulom i pojačanjima koja dolaze. Mislim da je to odlična priča“, rekao je Marsenić pre tri i po meseca.
Posle Dejana Milosavljeva, koji je prešao u Kjelce ovog leta, narednog u zelenom dresu Berlinaca nećemo gledati od juna naredne godine ni Marsenića. Završava se srpska era u glavnom gradu Nemačke.