Medalja kao pokriće i plus za novi talas igrača, ali džinovske probleme ne može da zamaskira

Slika bi bila iskrivljena kada bi se gledala samo kroz prizmu rezultata. On je finalni produkt, a kada se zagrebe ispod površine… E, tu već mogu da se pronađu problemi. Nagomilani. Talože se mesecima i zasad se ne naslućuje model koji bi mogao da dovede do toga da budu uklonjeni.

Kada vreme protekne, kada se bude zašlo u istorijske spise i kada se bude pogledala ova godina – biće onih koji će se prevariti. Isključivo će gledati šta je zavedeno, a tamo će za srpski vaterpolo pisati zlato na Evropskom prvenstvu u Beogradu i bronza na Mediteranskim igrama u Tarantu. Naizgled idilično, ali drugačije je u stvarnosti.

Evropsko prvenstvo u Beogradu je, kako sada stvari stoje, bilo tačka na kojoj se „ispisala“ još jedna velika generacija. Sa zlatom preko grudi. Došlo je novo rukovodstvo u Vaterpolo savez Srbije, nastali su lomovi okrenut je novi list. Oni koji su stvarali uspehe i koji su, prebrodivši teške trenutke, održali srpski vateropolo na vrhu – više nisu tu. I nema naznaka da će se nešto promeniti. Tu su lica iz sistema, ali znatno mlađa. Neka od njih od ove sedmice sa prvim odličjem u opremi sa državnim grbom na seniorskom nivou. Kroz istoriju Mediteranske igre za Srbiju nisu bile uvek naročito bitne, ali sada jesu. Pogotovo onima koji su najzad dobili šansu u seniorskoj reprezentaciji na iole velikom takmičenju, ali i novom rukovodstvu.

Bronza osvojena na jugu Apeninskog poluostrva, u Tarantu, plus je za novi talas. Ne toliko za kapitena Vasilija Martinovića, Milana Glušca i Nikolu Lukića, jer su evropski prvaci. Ne toliko ni za Vladimira Mišovića, jer on je olimpijski šampion iz Pariza. Pa, ni za porpilično iskusnog Đorđa Vučinića, ali za veliku većinu ostalih – jeste. Na stranu što su se i Marko Dimitrijević, i Viktor Urošević, i Bogdan Gavrilović pre četiri godine na Mediteranskim igrama u Oranu okitili zlatom. Skinuli su pritisak sa pleća, mogu da kažu da im je novi početak sa Vladimirom Vujasinovićem zadovoljavajuć. (©VSS) Za one koji su bili u bazenu bronzana medalja definitivno je plus, biće na dobitku sa samopouzdanjem, a onima koji su u foteljama biće pokriće. Ali, isto tako, ona džinovske probleme koji su nastali s kraja aprila i početka maja, a svima su dobro poznati, ne može da zamaskira. Oni su i dalje tu, samo su privremeno gurnuti po strani. Rezultat iza sebe na prvom takmičenju imaju, međutim, sve zavisi od vizure. Dvojako može da se gleda. Ukoliko bi se otišlo u bližu prošlost, na Mediteranskim igrama u Oranu, gde je Srbija takođe nastupila sa mladim sastavom, osvojeno je zlato. Doneto je i iz Taragone sa vanserijskim vaterpolistima, odavno dokazanim. Dakle, reprezentacija se spustila za dva stepenika na pobedničkom postolju, no ne može i ne treba sve tako da se posmatra. Jer, okolnosti su drugačije.