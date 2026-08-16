Medalja za Srbiju! Vilagoš osvojila bronzu na Evropskom prvenstvu

Veoma slab start imala je srpska atletičarka jer je u prvoj seriji bacila tek 54,02 metra i to je bilo dovoljno tek za osmo mesto. Glavne konkurentkinje u borbi za podijum bile su fantastične i obe su bacile preko 60 metara. Sara Kolak imala je hitac od 62,43 i zakucala se na prvo mesto, odmah iza nje bila je Nemica Julija Ulbriht sa 61,53 , pa su se odmah pozicionirale na prva dva mesta. Usledila je fantastična druga serija za Adrianu, gde je jedina bacila preko 60 metara i sa 60,93 izbila na treće mesto, koje je zadržala i posle treće serije, koja je takođe bila slaba za nju. Tada je bacila tek 56,65 metara.

Ispale su četiri takmičarke posle treće serije i ostalo je osam atletičarki, tako da je tada krenulo ono pravo. Bacalo se od tada od osme ka prvoj poziciji - za razliku od prethodnih serija kada je bilo 'rendom' po rasporedu - što je donelo još veće uzbuđenje. Veoma loš hitac, najgori do tada imala je Adriana jer je bacila tek 52,49 , ali je svakako ostala na trećem mestu. Ulbriht je opet prestupila, Kolak je slabo bacila, mada se nije menjalo ništa među prve tri pred poslednje dve serije.

Peta serija je bila naklonjena Adriani samo zato što je Borge opet loše bacila i ostavila je na trećem mestu. Vilagoš je imala hitac od 56,14 metara i opet je bilo slabo, mada bronza je bila u džepu pred poslednju seriju. Ostalo je samo da preživi Borge i proba da napadne možda srebro ili zlato. Naravno, nije baš tek tako reći "samo", ali sve je bilo u vazduhu.

Slavlje je moglo da počne posle četvrtog hica u poslednjoj seriji Sigrid Borge, koja nije uspela da stigne Adrianu i uzme joj medalju. Vilagoš je ostala na trećem mestu i okitila se bronzom.