REZZIME DANA (nedelja): Sve loše od lošijeg

ZAOKRUŽENO

RAPID - GRACER (tip 1, kvota 1,50) - rezultat 8:0

Iživljavao se tim iz glavnog grada Austrije. Samo u prvom poluvremenu su postigli pet golova, a jedan od njih je delo srpskog fudbalera Nenada Cvetkovića. Po kvotama je Rapid bio favorit, ali ovome se malo ko nadao.



TVENTE - ZVOLE (tip 1, kvota 1,22) - rezultat 3:1

Nije dobro krenulo. Zvole je poveo, činilo se da bi Tvente mogao da napravi ozbiljan kiks, međutim, na vreme su se probudili i uspeli da preokrenu. Taman toliko da ne moraju da strepe oko konačnog ishoda.

BEŠIKTAŠ - EJUP (tip 1, kvota 1,40) - rezultat 1:0

Hteo je Dušan Vlahović odmah na teren, ali je šef stručnog štaba rekao da malo sačeka. Makar jednu nedelju. Nije u pitanju nikakva nesuglasica, jednostavno, Vinčenco Italijano smatra da Srbin još uvek nije u punoj formi. Zato nije ni bio u konkurenciji za meč protiv Ejupa. Međutim, Srbin je iz lože gledao slavlje novih saigrača koji još uvek nisu primili gol od početka sezone. Ukupno 450 minuta (1:0). Opširnije OVDE.

PRECRTANO

FAJENORD - GO AHED IGLS (tip 1, kvota 1,33) - rezultat 2:2

žVratio se Đovani Van Bronkhorst na klupu Fajenorda posle sedam godina i među navijačima se odmah probudila nada da je moguće ponoviti scenario iz sezone 2016/17 kad je ekipa sa kultnog De Kajpa osvojila poslednju titulu. Međutim, početak, barem za sada - ne obećava. Spotakao se tim iz Roterdama protiv Go Ahed Iglsa, nije mu bilo dovoljno ni to što je imao dva gola prednosti, kad ima odrbanu koja je veoma ranjiva (2:2). Opširnije OVDE.

AJAKS - HERENVEN (tip 1, kvota 1,43) - rezultat 2:2

Kraj idile u Amsterdamu. Posle četiri vezane pobede na startu sezone, Ajaks je vezao dva remija. Onaj protiv Šelburna (2:2) nije boleo, pošto je plasman u plej-of Lige konferencije bio obezbeđen, ali je ovaj današnji protiv Herenvena, uticao na to da Mičelova ekipa ispusti dva boda u drugom kolu Eredivizije. Opširnije OVDE.

LACIO - MANTOVA (tip 1, kvota 1,30) -rezultat 0:2

Šok na Olimpiku i još jedan pokazatelj u kolikim problemima je Lacio. Bili su veliki favoriti protiv skromnog tima iz Serije B, ali ne da nisu bili bolji, nego je Mantova mogla ranije da postigne gol. Ozbiljna blamaža i neuspeh za Đenara Gatuza u prvoj utakmici koju je vodio kao trener Nebeskoplavih.



PARTIZAN - RADNIČKI 1923 (tip 1, kvota 1,65) - rezultat 0:1

U generalnoj probi crno-belih za Hetafe Feđa Dudić se možda prerušio u Hosea Bordalasa, a njegovi pitomci u besprekorno fizički i mentalno spremne fudbalere iz madridskog predgrađa, čim su uspeli da ubiju momentum Parnog valjka posle četiri evropske pobede i trijumfom sa igračem manje ga preskoče na tabeli i spuste čak na desetu poziciju!? Opširnije OVDE.

VERONA - VIRTUS (tip 1, kvota 1,80) - rezultat 2:2

Imao je prošlosezonski član Serije A prednost do finiša, a onda se desila neopreznost i tim iz Entele je dobio penal pet minuta pre kraja i tu je propala šansa da ovde dođe kec.

LANS - PSŽ (tip 2, kvota 1,65) - rezultat 1:0

Ne pomaže ni 21 šut ka golu rivala, ni mnogo veći posed. Jednostavno, Pari Sen Žermen nije mogao da pronađe način da savlada odlilčnog Robina Risera. Za Parižane je koban bio Floran Tovan i trofej je otišao na sever Francuske.