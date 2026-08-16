Ilić: Golman se razbranio i to je to; Dudić: Taktički smo odigrali strašno dobro
Vreme čitanja: 2min | ned. 16.08.26. | 23:18
Trener Radničkog sa igračima slavio pet minuta u Humskoj posle istorijske pobede nad Partizanom (1:0), posle čega je dao izjavu za Arenu Sport
Kako obično to biva kada se ovakve utakmice završe, jedan trener je kipteo od nervoze i jedva je čekao da se skloni sa terena, dok je drugi blistao od sreće i verovatno mu ne bi bilo teško da ostane još pola sata na njemu. Posle meča Partizana i kragujevačkog Radničkog u Humskoj ulici, na kojem su gosti došli do sva tri boda (0:1) iako su celo drugo poluvreme igrali sa igračem manje, šefovi stručnih štabova Saša Ilić i Feđa Dudić su dali izjave za Arenu Sport.
Strateg Partizana očekivano je bio štur i neraspoložen. Kratko je ocenio da je za poraz crno-belih kriv 21-godišnji čuvar Radničkog Luka Lijeskić, koji je imao nekoliko odličnih odbrana u drugom poluvremenu.
“Puno promašenih šansi. Primili smo gol sa igračem više. Nismo iskoristili šanse koje smo imali, golman Kragujevca se razbranio i to je to”, rekao je Ilić, pre nego što je ubrzanim hodom otišao u svlačionicu.
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S druge strane, Dudić je sa igračima još oko pet minuta proveo na terenu. Radovali su se sa navijačima koji su stigli u Beograd iz Kragujevca, pevali su i pozirali za slikanje. Tek kada se sve to završilo, 43-godišnji Sarajlija je sa širokim osmehom stao pred kameru.
“Kapa do poda ekipi. Odigrali smo fenomenalnu utakmicu. Toliko vremena smo proveli sa igračem manje. Mislim da smo taktički odigrali strašno dobro. Čekali smo svoje šanse iz kontranapada. Dali smo jedan gol, imali još tri situacije da damo još neki. Partizan je isto imao svoje šanse. Zaista je veliko ovo što smo večeras napravili. Sad sam pogledao, to je bio jedini klub u Srbiji koji nikada nismo pobedili. Sada se i to dogodilo. Hvala mojim momcima, navijačima koji su došli tu”, kazao je Dudić, a zatim poželeo crno-belima dobar rezultat u Madridu narednog četvrtka, u prvom meču plej-ofa za Ligu konferencije:
“Saši i Partizanu želim puno sreće u četvrtak protiv Hetafea, voleo bih da prođu u grupnu fazu jer to bi bila velika stvar za srpski fudbal”.
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