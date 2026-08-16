Ilić: Golman se razbranio i to je to; Dudić: Taktički smo odigrali strašno dobro

Kako obično to biva kada se ovakve utakmice završe, jedan trener je kipteo od nervoze i jedva je čekao da se skloni sa terena, dok je drugi blistao od sreće i verovatno mu ne bi bilo teško da ostane još pola sata na njemu. Posle meča Partizana i kragujevačkog Radničkog u Humskoj ulici, na kojem su gosti došli do sva tri boda (0:1) iako su celo drugo poluvreme igrali sa igračem manje, šefovi stručnih štabova Saša Ilić i Feđa Dudić su dali izjave za Arenu Sport.

Strateg Partizana očekivano je bio štur i neraspoložen. Kratko je ocenio da je za poraz crno-belih kriv 21-godišnji čuvar Radničkog Luka Lijeskić, koji je imao nekoliko odličnih odbrana u drugom poluvremenu.

“Puno promašenih šansi. Primili smo gol sa igračem više. Nismo iskoristili šanse koje smo imali, golman Kragujevca se razbranio i to je to”, rekao je Ilić, pre nego što je ubrzanim hodom otišao u svlačionicu.