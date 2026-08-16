Napadači Čivasa još spavaju, Milito traži buđenje protiv Santos Lagune

Čivas je u Aperturi poražen od Toluke (2:0), potom je pobedio Huarez sa 1:0, da bi igrao 1:1 sa Pueblom i to im je donelo 12. mesto. Ipak, to je daleko od ambicija koje imaju argentinski stručnjak i njegovi igrači.

Njegova izjava posle pobede nad Sijetlom, ipak je izazvala dosta reakcija. Činjenica je da se napadači muče na startu sezone, pa je Milito poslao jasnu poruku upravi.

"Nemamo dovoljan broj igrača da se takmičimo na višem nivou. Nismo tim koji ima previše dobrih igrača", rekao je Milito.

03.10: (5,40) Santos Laguna (4,00) Gvadalahara (1,55)

Statistički gledano, Čivas trenutno najviše problema ima sa postizanjem golova. U tri kola Liga kupa i Aperture, dakle na šest utakmica, nijedan iz trija napadača koji čine Armando Gonzalez, Anhel Sepulveda i Rikardo Marin, nije postigao gol. Imali su dosta prilika, ali nisu ih realizovali i u tome je bio problem.

Milito je ipak zadovoljan učinkom pojedinih igrača. Ugo Kambreros i Santjago Sandoval su opravdali poverenje, kao i Brajan Gutjerez, koji se polako vraća u formu posle nastupa na Svetskom kupu sa Meksikom.

"Posebno mi se dopala igra Gutijereza. Za nas je jako važno da ga što pre vratimo u maksimalnu formu", poručio je Milito.

On bi mogao da bude uzdanica i u večerašnjem duelu s obzirom da je protiv Sijetla imao pet oduzetih lopti, 96 odsto uspešnih dodavanja, a stvorio je i tri izgledne prilike saigračima. Uz to, dobio je sve duele i sedam od osam poslatih dugih lopti bile su tačne.

Što se tiče Santos Lagune, ona je pretposlednja na tabeli i sve je veći pritisak na treneru Renatu Paivi. U tri kola prvenstva, zabeležila je tri poraza, od Montereja (3:2), Atlasa (1:0) i Klub Amerike (3:0).

Stručni štab je dodatno zabrinut posle povrede Lukasa di Jorija, pa će tako navalu u narednim mečevima morati da predvodi Eduardo Agire.

Jedina dobra stvar za Santos Lagunu je što su prekinuli seriju neuspeha. Imali su šest uzastopnih poraza, a onda su na oproštaju od Liga kupa pobedili Filadelfiju u gostima sa 2:0.

🎁🎁🎁

Registruj se i verifikuj nalog – čeka te paket vredan do 250.000 RSD

🎁🎁🎁

MEKSIKO (APERTURA), 4. KOLO

Nedelja

Atlante - Toluka 0:0

Monterej - Huarez 6:1 (4:1)

/Oreljano 6, Rosi 15, Kujpers 29, Pineda 45+3, Okampos 62, Rodriges 90+2 - Estupinjan 32/

Atlas - Tigres 2:1 (1:1)

/Kapaso 2, Esteves 81 - Bruneta 21/

20.00: (1,85) Pumas (3,45) Keretaro (4,00)

Ponedeljak

01.00: (1,58) Klub Amerika (3,70) Atletiko San Luis (5,60)

03.10: (5,40) Santos Laguna (4,00) Gvadalahara (1,55)

05.00: (3,00) Tihuana (3,30) Kruz Azul (2,25)

Utorak

03.00: (2,30) Nekaksa (3,35) Leon (2,90)

05.00: (1,50) Pačuka (4,00) Puebla (6,00)

*** kvote su podložne promenama