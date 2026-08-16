Dudić može sve i dobio je sve! Radnički se prerušio u Hetafe i zabrinuo Partizan

U generalnoj probi crno-belih za Hetafe Feđa Dudić se možda prerušio u Hosea Bordalasa , a njegovi pitomci u besprekorno fizički i mentalno spremne fudbalere iz madridskog predgrađa, čim su uspeli da ubiju momentum Parnog valjka posle četiri evropske pobede i trijumfom sa igračem manje ga preskoče na tabeli i spuste čak na desetu poziciju!?

Pobedio je – sve! Uspeo je Feđa Dudić da zatvori krug, da dobije apsolutno svaki tim kome je stao na crtu u Mozzart Bet Superligi. Odavno je imao skalpove Crvene zvezde i Vojvodine, da ne pominjemo koliko je puta uzimao meru manjim klubovima, a sad mu je dolijao i Partizan. Ono što nije uspeo protiv Igora Duljaja i Alberta Nađa – iako je oba puta vodio po dva razlike baš na Topčiderskom brdu – jeste kada se namerio na Sašu Ilića . Dan pred gostovanje u Beogradu poželeo je Iliću da uvede Parni valjak u Ligu konferencije, ali ga posle 1:0 na zatvaranju nedeljnog programa petog kola u zemlju evropskog i svetskog prvaka šalje izuzetno zabrinutog.

Slavlje Kragujevčana je apsolutno zasluženo, jer su se ponašali baš kao njihov trener. Bili su pravi takmičari, znali su kako da nadmudre rivala, da ga uhvate na krivoj nozi, a onda se i odbrane od napada koji nisu baš bili u talasima, već su više ličili na improvizaciju. Dudić uživa u ovoj večeri, Partizan tuguje, ali je makar mogao da oseti kako će mu biti protiv Hetafea. Onako kako inače igra španski predstavnik u kvalifikacijama za Ligu konferencije, tako se ponaša i Dudićev Radnički 1923. Nameće žestok intenzitet, ide „u meso“, sve pršti od duela i bar su se – doduše na mikro nivou – crno-beli uverili šta ih čeka u četvrtak na „Koliseumu“. Da ne bude da previše pametujemo, niti je ukusno porediti našu i La Ligu, međutim, za razliku od Hetafea, Radnički se naročito tokom prvog poluvremena sit naigrao fudbala. Najviše zahvaljujući Milošu Ristiću i Nemanji Glavčiću, koji su pokretali akcije i povremeno držali domaćina u šahu. Kad se podvukla crta, Partizan u tom periodu jeste imao više šansi, bile su i zrelije, trebalo je da vodi bar sa dva, možda i tri gola razlike kakve je sve zicere propustio, ali je na semaforu neposredno pred odlazak na pauzu zasvetlucalo neočekivanih 0:1. Bila je to posledica Dudićevog opredeljenja da izađe visoko i napadne favorita u njegovoj kući. U pojedinim situacijama delovalo je da se njegovi igrači kao kamikaze zaleću na polovinu rivala, da uopšte ne misle na sutra – i za taj beskompromisni stav su nagrađeni. Iako Kragujevčani nisu stvorili nijednu zicer situaciju sve do napada preko levog krila koji je pokrenuo Mohamed Sise (posle izlaska Jovana Živkovića prekomandovan na levu stranu), a nastavio Ilija Babić proigravanjem u sredinu, odbrana ekipe Saše Ilića sve vreme je izgledala izuzetno ranjivo i kao da je samo čekala kapitulaciju. Presudio joj je mladi Uroš Sremčević, tako što je natrčao na fudbal i matirao Marka Miloševića, koji se vratio među stative umesto Miloša Krunića.

Da sve bude interesantnije, Šumadinci su prednost ostvarili sa igračem manje na terenu! Posle pola sata igre, nad Bogdanom Kostićem je neoprezno, snažno i van svih rezona startovao Hasan Hilu. Sudija Danilo Nikolić mu je isprva pokazao samo žuti karton, ali je posle poziva iz VAR sobe otišao da pogleda snimak, shvatio da je u pitanju bezobziran i preoštar start i pokazao Izraelcu direktan put u svlačionicu.

Umesto da to bude signal Partizanu da još snažnije pritisne, odnos snaga na terenu se nije drastično promenio. Gosti su uspevali bez većih problema da drže Ilićevu ekipu na bezbednoj distanci. Ispostavilo se da je Parni valjak mnogo bolje prilike stvorio dok se igralo 11 na 11 nego kada je imao igrača više. E sad, što ih nije iskoristio – to je već druga tema. Već u prvom napadu, posle kiksa golmana Luke Lijeskića, Že je mogao da poentira ili da doda usamljenom Bogdanu Kostiću. Kasnije je pokušao Ibrahim Zubairu na proigravanje Traorea, pa još jednom momak iz Gane, a Že je uspeo i da izdrma stativu. Sve to se dešavalo u uvodnih dvadesetak minuta, naročito kada je na polovini Radničkog bilo dosta prostora za kombinovanje i dok je Kostić lepo distribuirao lopte, ali... Posle isključenja Hilua, probali su Kostić i Đurđević sa distance, ali je Lijeskić sada bio znatno oprezniji. A onda je usledio strelovit napad Kragujevčana i pogodak Sremčevića, posle koga se ambijent – kako na terenu, tako i na tribinama Humske – u potpunosti promenio.

Ambijent da, ali stil Radničkog ne. I dalje je želeo da se nadigrava, da napada, pa je odmah po povratku iz svlačionice zapretio preko Sisea, a u dobroj situaciji bio je i Glavčić. Za sve to su jednako zaslužni i igrači u crno-belom, koji su nelogičnim odlukama prosto crtali gostima kako da ih ugroze. Kao da je ekipa sa stadiona „Čika Dača“ čekala zicer da „zatvori“ meč i umalo da je dočeka preko Sremčevića kada je Milan Vukotić izgubio loptu ispred kaznenog prostora, ali to špic Radničkog nije konvertovao u novi pogodak. Baš kao ni kontru koju je istrčao rezervista Kuzmanović, a očajno dovršio Jovan Ilić. Bio je sam, neometan, u zicer poziciji da pečatira pobedu – i poslao je fudbal daleko na severnu tribinu.