Meklaren ugrađuje novi motor, a Noris u Belgiju stiže sa kaznom

Posle devet trka u sezoni 2026, Meklaren se nalazi na trećem mestu u šampionatu konstruktora sa 179 poena, iza Ferarija sa 255 i vodećeg Mercedesa sa 333. Upravo zbog toga, u Vokingu se nadaju da bi paket unapređenja u naredna dva vikenda mogao da donese bolje rezultate.

U sklopu značajnog paketa unapređenja najvažnija je ugradnja najnovije specifikacije pogonske jedinice za trku u Belgiji, nakon što su ostali korisnici Mercedesovih pogonskih jedinica - Mercedes, Alpin i Vilijams to učinili tokom prethodna dva vikenda u Austriji i Silverstonu. Cilj je da nova specifikacija donese veću pouzdanost, a pored toga, tokom treninga u petak na čuvenoj stazi Spa-Frankoršam testiraće i novo zadnje krilo, pre nego što narednog vikenda u Budimpešti donesu dodatne novitete.

Ipak, zbog brojnih tehničkih problema koje su zadesile ekipu Meklarena početkom tekuće sezone, a konkretno aktuelnog šampiona Norisa, na njegovom bolidu MCL40 će u Belgiji biti ugrađena četvrta jedinica kontrolne elektronike, što premašuje dozvoljeni limit za ovu komponentu u sezoni po pravilniku Formule 1. Zbog toga, britanski vozač moraće da odsluži kaznu pomeranja deset mesta unazad u odnosu na rezultat koji bude ostvario u subotnjim kvalifikacijama, što znači da će u najboljem slučaju trku započeti sa 11. pozicije, ali u timu nisu zabrinuti.

Prošlogodišnji šampioni su se na ovaj potez svesno odlučili pred trkački vikend na čuvenoj stazi Spa-Frankoršam u nadi da će biti prilika za nadoknadu pozicija, a u saopštenju tima je ova odluka detaljnije objašnjena.

‘’Automobil sa brojem 1 je u Kini pretrpeo kvar na prvoj jedinici kontrolne elektronike, zbog čega Lando nije mogao da započne trku. Landova druga jedinica kontrolne elektronike, ugrađena u Japanu, morala je da bude povučena radi popravke nakon što su se pojavili problemi tokom slobodnog treninga, što nas je primoralo da pređemo na treću i poslednju jedinicu u okviru dozvoljene kvote. Druga jedinica je bila uspešno popravljena nakon Velike nagrade Japana, ali je doživela konačan kvar tokom drugog slobodnog treninga u Monaku, zbog čega je ponovo povučena iz naše raspoložive kvote. Iako jedinica koju smo ugradili u Japanu i koristili u svim sesijama od Majamija funkcioniše pouzdano, Mercedes-AMG High Performance Powertrains je u međuvremenu uveo niz poboljšanja koja povećavaju pouzdanost novih sistema elektronike. Međutim, da bismo iskoristili ta unapređenja, moramo da prihvatimo kaznu od 10 mesta na startnom gridu za Landov automobil kako bismo ugradili novu jedinicu. Odlučili smo da to uradimo u Belgiji, na stazi na kojoj je preticanje relativno lakše nego na naredne dve trke u Mađarskoj i Zandvortu. Plan je da ovu četvrtu jedinicu kontrolne elektronike koristimo do kraja sezone kako bismo maksimalno povećali pouzdanost, a istovremeno sveli kazne za Landa na minimum.’’

Kao što su u Meklarenu i sami istakli, preticanje je na stazi Spa-Frankoršam moguće, pa će biti zanimljivo videti koliko će pozicija aktuelni šampion uspeti da nadoknadi, dok bi njegov timski kolega Oskar Pjastri od početka trke mogao da ima priliku da se bori za visok plasman.

Osim borbe za pozicije i Norisovog pokušaja da napreduje kroz poredak, pažnja će ovog vikenda biti usmerena i na upravljanje energijom na jednoj od najzahtevnijih staza u kalendaru. Spa-Frankoršam je sa nešto više od sedam kilometara najduža staza u šampionatu, a nekoliko vozača je uoči ovog vikenda upozorilo da bi potreba za štednjom energije mogla da igra veliku ulogu u samoj trci.

Raspored za Veliku nagradu Belgije:

Petak: Prvi trening 13:30-14:30

Drugi trening 17:00-18:00

Subota: Treći trening 12:30-13:30

Kvalifikacije 16:00-17:00

Nedelja: Trka 15:00 (44 kruga)