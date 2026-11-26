Svakako, taj zadatak izvesno neće biti nimalo jednostavan, posebno zbog specifičnih karakteristika staze Lusail i dodatnih izazova koje donosi upravljanje pneumaticima.

Naime, Pireli je prošle nedelje potvrdio da će i ovog vikenda biti na snazi pravilo o maksimalnom broju krugova koje vozači mogu da odvezu na jednom setu pneumatika, pa će tako granica biti postavljena na 27 krugova, što u trci od ukupno 57 znači da će svaki vozač morati da obavi najmanje dve posete garaži. Važno je napomenuti da se u propisani broj računaju krugovi tokom treninga i kvalifikacija, ali ne i izlazni i formacijski krugovi, što bi moglo dodatno da zakomplikuje dinamiku čitavog vikenda.

Ovo pravilo nije novo za Katar, jer je prošle sezone limit iznosio 25 krugova, dok je 2023. bio svega 18 krugova što je primoralo vozače na tri promene pneumatika. Ove mere uvedene su iz bezbednosnih razloga, zbog velikog opterećenja kojem su gume izložene na brzoj stazi Lusail.

Kada je reč o borbi za najviše pozicije, Mercedes će svakako želeti da ostavi iza sebe razočaravajući vikend u Las Vegasu. Minule nedelje, Džordž Rasel je bio u ozbiljnoj borbi za pobedu sa Verstapenom, ali ga je greška u završnici trke koštala dobrog plasmana, pa je na kraju morao da se zadovolji tek devetim mestom. Sa druge strane, šampion Andrea Kimi Antoneli je trku završio na četvrtom mestu, nakon što je u pretposlednjem krugu posle greške izgubio dve pozicije od vozača Meklarena, Landa Norisa i Oskara Pjastrija, koji su tako stigli do pobedničkog postolja.

Osvrćući se na dešavanja u Las Vegasu, šef Mercedesa Toto Volf je istakao da je njegova ekipa tokom većeg dela trke bila konkurentna, uprkos tome što konačan rezultat nije ispunio očekivanja.

‘’Najbolji način da prebolite loš rezultat jeste da se ponovo trkate. Trka u Las Vegasu se nije završila onako kako smo želeli, ali smo bili u borbi u vrhu celo veče i to je nešto što nam daje samopouzdanje. Bilo je mnogo akcije i drame, odličan spektakl za sve navijače i podsetnik kakav šou Formula 1 može da pruži’’, kazao je Volf, pa dodao o izazovima koje donosi Lusail: ‘’Katar će biti potpuno drugačiji izazov. Staza Lusail je nemilosrdna - brze krivine, agresivni ivičnjaci i visoke temperature otežavaju bolidima i vozačima. Dodajte na to limit na jednom setu pneumatika i biće mnogo toga o čemu treba voditi računa. Konkurencija u vrhu je žestoka i niko ne može sebi da priušti da propusti bilo kakvu priliku. Mi znamo da imamo performanse da budemo u toj borbi. Sada treba da se pobrinemo da iz Katara odemo sa boljim učinkom nego što smo imali u Las Vegasu.’’

Raspored za VN Katara:

Petak: Prvi trening 14:30-15:30

Drugi trening 18:00-19:00

Subota: Treći trening 15:30-16:30

Kvalifikacije 19:00-20:00

Nedelja: Trka 17:00 (57 krugova)