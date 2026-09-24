Muk u Torinu: Odbojkaško čudo, Italija eliminisana sa Evropskog prvenstva

Dvorana Palavela u Torinu, koja je bila obojena u plavo i spremna za slavlje domaćih navijača, utonula je u potpuni muk onog trenutka kada je poslednji smeč Italijana završio u autu. Hrabri i disciplinovani Finci, koje niko pre meča nije video u polufinalu, odigrali su meč života i potpuno zasluženo srušili favorizovanog giganta i finalistu prošlog prvenstva.

Meč je počeo idealno za Azure koji su relativno lako rešili prvi set u svoju korist sa 25:21. Međutim, finski bedem je tek tada počeo da se učvršćuje. Ključni momenat meča odigrao se u drugom setu, gde su Finci na razliku (28:26) uspeli da slome otpor Italijana. To im je dalo krila za treći set, u kojem su bukvalno demolirali svetske prvake, ostavivši ih na svega 16 poena.

Iako je Italija uspela da se podigne iz ponora uz pomoć publike, izjednači na 2:2 u setovima i u odlučujućem taj-brejku povede sa obećavajućih 11:8 (prethodno i 9:6), usledio je neverovatan povratak skandinavske ekipe. Serijom sjajnih odbrana i hladnokrvnih napada, Finska je preokrenula rezultat, došla do meč lopte i naterala Jurija Romana na grešku koja će dugo proganjati italijansku javnost.

Fince je do ovog istorijskog podviga predvodio fenomenalni Jonas Jokela sa čak 28 poena, dok je Luka Martila dodao 22. U taboru poraženih Italijana, najefikasniji je bio Juri Romano sa 20 osvojenih poena, dok je Đovani Sangvineti zabeležio 14.

Za plasman u veliko finale i nastavak ove bajke, finski odbojkaši boriće se u petak u Milanu protiv selekcije Francuske.