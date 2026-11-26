I u ovogodišnjem izboru za MVP nagradu Mozzart Sporta među kandidatima za najboljeg odbojkaša u kalendarskoj 2026. godini našla su se desetorica igrača, a o najboljem će odlučivati treneri i kapiteni timova, predstavnici medija i čitaoci našeg portala. Pa, krenimo redom sa predstavljanjem kandidata.

Muška odbojkaška reprezentacija imala je skroman učinak u 2026. godini, ostala je bez završnog turnira Lige nacija i bila eliminisana u osmini finala Evropskog prvenstva. Podmlađeni tim Georgea Krecua odlično je otvorio Ligu nacija u Braziliji sa tri pobede u četiri meča (Argentina, Belgija, Bugarska), ali je usledio pad u Orleanu i na domaćem terenu u Beogradu. Slične oscilacije obeležile su i septembarsko Evropsko prvenstvo, gde su Orlovi prošli grupu u Tampereu sa tri pobede (Estonija, Holandija, Danska) i dva maksimalna poraza (Finska, Belgija), a onda takmičenje završili porazom od Slovenije.

Dražen Luburić

Korektor reprezentacije Srbije bio je jedna od glavnih napadačkih opcija državnog tima tokom leta 2026, uključujući Ligu nacija i Evropsko prvenstvo, gde je na meču protiv Holandije zabeležio 38 poena u velikom preokretu. Na klupskom planu je u 2026. promenio sredinu - nakon epizode u ruskom Zenitu iz Kazanja, u septembru je pojačao kineski Tijanđin, gde je preuzeo glavnu ulogu u timu.

Veljko Mašulović

Jedan od najzapaženijih srpskih igrača u 2026. godini, koji se u reprezentaciji nametnuo kao lider u prelomnim trenucima. Na Evropskom prvenstvu odigrao je partiju karijere protiv Danske sa 34 poena i bio odlučujući faktor u završnici petog seta. U sezoni 2025/26. nastupao za Padovu, a potom je prešao u ruski tim NOVA iz Novokujbiševska, što je predstavljalo pun pogodak. Mašulović je u ovoj sezoni ruskog prvenstva prvi poenter i prvi server lige.

Aleksandar Stefanović

Srednji bloker je tokom 2026. godine bio deo reprezentacije Srbije u Ligi nacija i na Evropskom prvenstvu, gde je imao zapažene defanzivne i blokerske role, od kojih se ističe meč sa Danskom. U svojoj drugoj sezoni u inostranstvu nosi dres poljske ekipe Stilon Goržov, gde takođe ima solidan doprinos u želji tima isprati konkurenciju u izuzetno snažnom šampionatu.

Aleksandar Nedeljković

Srednji bloker nacionalnog tima predstavljao je Srbiju u velikim reprezentativnim akcijama tokom 2026. godine. U klupskoj karijeri napravio je snažan iskorak prelaskom u italijanski Trentino, jedan od najjačih timova u Seriji A. U dresu italijanskog kluba se bori za svoju ulogu u snažnoj konkurenciji, a od velike pomoći mu je bilo to što je na otvaranju sezone protiv Modene upisao 10 poena i pokazao da će se boriti za svoje mesto.

Lazar Marinović

Nastupao je za reprezentaciju Srbije tokom reprezentativnog leta 2026. i jedan od istaknutijih igrača u Ligi nacija. Posle iskustva u dresovima beogradskih večitih rivala, ali i Šabab Al Ahliju, napravio je iskorak prelaskom u poljski Stilon. Brzo se prilagodio fizički zahtevnoj ligi, nije starter, ali koristi ukazane minute.

Marko Ivović

Dugogodišnji stub reprezentacije Srbije i u 2026. godini branio je boje nacionalnog tima u Ligi nacija i na Evropskom prvenstvu, donoseći iskustvo i stabilnost na prijemu i u napadu. Na klupskom nivou je tokom jeseni 2026. pojačao ACH iz Ljubljane i beležio zapažene poenterske učinke i u evropskim kvalifikacijama, još jednom dokazavši klasu i vanserijski kvalitet.

Mladen Bojović

Iskusni korektor obeležio je godinu na domaćoj sceni u dresu kragujevačkog Radničkog, sa kojim je osvojio titulu, Superkup i poneo MVP priznanje Superlige Srbije 2026. godine. Pored domaćih uspeha, sa Radničkim je igrao i na evropskoj sceni u Kupu CEV, gde je bio među najefikasnijim igračima ekipe. Kao glavni poenter vodio je Kragujevčane kroz najvažnije domaće i međunarodne izazove u 2026. godini.

Ivan Kostić

Iskusni tehničar je u 2026. godine organizacijom igre pomagao Radničkom iz Kragujevca da ostvari najviše ciljeve na domaćoj sceni. Njegova uloga u ekipi posebno je dolazila do izražaja u neizvesnim završnicama i saradnji sa Mladenom Bojovićem. Kapiten je Kragujevčana, ključan šraf i na terenu i u svlačionici, pa je bez dileme i jedan od najzaslužnijih za trofejni niz Radničkog.

Nikola Brborić

Jedan od najperspektivnijih mladih primača servisa nove generacije srpske odbojke, koji je u 2026. godini skrenuo pažnju nastupima za seniorsku reprezentaciju u Ligi nacija. Njegov razvoj nagrađen je transferom u italijansku Pjaćencu, gde je u jesenjem delu 2026. debitovao u italijanskom prvenstvu. U klubu iz Pjaćence dobija priliku da kroz treninge i utakmice u jednoj od najjačih liga sveta ubrza sazrevanje na najvišem nivou. Vreme je pred njim i tek će potvrditi ogroman potencijal.

Aleksa Batak

Odlični tehničar je bio deo reprezentacije u međunarodnim izazovima ove godine. U poljskom šampionatu nastupa za GKS Katovice, a u ovom mesecu je bio uvršten među najbolje tehničare tamošnjeg prvenstva. U dresu kluba iz Katovica u 2026. godini je glavni organizator igre, imao je veliko doprinos od početka sezone, a posebno u seriji novembarskih pobeda.

DESET KANDIDATA ZA NAJBOLJEG SRPSKOG ODBOJKAŠA:

Dražen Luburić

Veljko Mašulović

Aleksandar Stefanović

Alesksandar Nedeljković

Lazar Marinović

Marko Ivović

Mladen Bojović

Ivan Kostić

Nikola Brborić

Aleksa Batak