MVP Mozzart Sporta: Biramo najboljeg srpskog odbojkaša u 2026. godini
Vreme čitanja: 5min | čet. 26.11.26. | 17:35
Pogledajmo ko su glavni kandidati
Odbojka, kao trofejni srpski spor, poslednjih godina u muškoj konkurenciji pokušava da se približi nekadašnjim visinama, ali to nije nimalo lagan zadatak, jer u ovom trenutku objektivno nema generaciju koja može da stane uz rame onim slavnim s kraja prošlog i početka ovog veka. Ozbiljniji rezultat na velikim takmičenjima nismo ostvarili od Svetskog prvenstva 2018. godine, kada smo igrali polufinale u Italiji i Bugarskoj i izgubili od Brazila, dok smo poslednje odličje uzeli 2016. godine, kada smo osvojili Svetsku ligu.
Ipak, i dalje posedujemo talenat i ljubav prema ovom sportu, pa je verovatno samo pitanje trenutka kada će se ponovo pojaviti neka nova generacija momaka, kadrih da napadnu odličja na velikim takmičenjima. Srpska muška odbojka prolazi kroz smenu generacija, što sa sobom vrlo nosi i sušu ozbiljnih rezultata, ali još uvek ima igrače čijim individualnim učinkom može da se pohvali.
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Muška odbojkaška reprezentacija imala je skroman učinak u 2026. godini, ostala je bez završnog turnira Lige nacija i bila eliminisana u osmini finala Evropskog prvenstva. Podmlađeni tim Georgea Krecua odlično je otvorio Ligu nacija u Braziliji sa tri pobede u četiri meča (Argentina, Belgija, Bugarska), ali je usledio pad u Orleanu i na domaćem terenu u Beogradu. Slične oscilacije obeležile su i septembarsko Evropsko prvenstvo, gde su Orlovi prošli grupu u Tampereu sa tri pobede (Estonija, Holandija, Danska) i dva maksimalna poraza (Finska, Belgija), a onda takmičenje završili porazom od Slovenije.
I u ovogodišnjem izboru za MVP nagradu Mozzart Sporta među kandidatima za najboljeg odbojkaša u kalendarskoj 2026. godini našla su se desetorica igrača, a o najboljem će odlučivati treneri i kapiteni timova, predstavnici medija i čitaoci našeg portala. Pa, krenimo redom sa predstavljanjem kandidata.
Dražen Luburić
Korektor reprezentacije Srbije bio je jedna od glavnih napadačkih opcija državnog tima tokom leta 2026, uključujući Ligu nacija i Evropsko prvenstvo, gde je na meču protiv Holandije zabeležio 38 poena u velikom preokretu. Na klupskom planu je u 2026. promenio sredinu - nakon epizode u ruskom Zenitu iz Kazanja, u septembru je pojačao kineski Tijanđin, gde je preuzeo glavnu ulogu u timu.
Veljko Mašulović
Jedan od najzapaženijih srpskih igrača u 2026. godini, koji se u reprezentaciji nametnuo kao lider u prelomnim trenucima. Na Evropskom prvenstvu odigrao je partiju karijere protiv Danske sa 34 poena i bio odlučujući faktor u završnici petog seta. U sezoni 2025/26. nastupao za Padovu, a potom je prešao u ruski tim NOVA iz Novokujbiševska, što je predstavljalo pun pogodak. Mašulović je u ovoj sezoni ruskog prvenstva prvi poenter i prvi server lige.
Aleksandar Stefanović
Srednji bloker je tokom 2026. godine bio deo reprezentacije Srbije u Ligi nacija i na Evropskom prvenstvu, gde je imao zapažene defanzivne i blokerske role, od kojih se ističe meč sa Danskom. U svojoj drugoj sezoni u inostranstvu nosi dres poljske ekipe Stilon Goržov, gde takođe ima solidan doprinos u želji tima isprati konkurenciju u izuzetno snažnom šampionatu.
Aleksandar Nedeljković
Srednji bloker nacionalnog tima predstavljao je Srbiju u velikim reprezentativnim akcijama tokom 2026. godine. U klupskoj karijeri napravio je snažan iskorak prelaskom u italijanski Trentino, jedan od najjačih timova u Seriji A. U dresu italijanskog kluba se bori za svoju ulogu u snažnoj konkurenciji, a od velike pomoći mu je bilo to što je na otvaranju sezone protiv Modene upisao 10 poena i pokazao da će se boriti za svoje mesto.
Lazar Marinović
Nastupao je za reprezentaciju Srbije tokom reprezentativnog leta 2026. i jedan od istaknutijih igrača u Ligi nacija. Posle iskustva u dresovima beogradskih večitih rivala, ali i Šabab Al Ahliju, napravio je iskorak prelaskom u poljski Stilon. Brzo se prilagodio fizički zahtevnoj ligi, nije starter, ali koristi ukazane minute.
Marko Ivović
Dugogodišnji stub reprezentacije Srbije i u 2026. godini branio je boje nacionalnog tima u Ligi nacija i na Evropskom prvenstvu, donoseći iskustvo i stabilnost na prijemu i u napadu. Na klupskom nivou je tokom jeseni 2026. pojačao ACH iz Ljubljane i beležio zapažene poenterske učinke i u evropskim kvalifikacijama, još jednom dokazavši klasu i vanserijski kvalitet.
Mladen Bojović
Iskusni korektor obeležio je godinu na domaćoj sceni u dresu kragujevačkog Radničkog, sa kojim je osvojio titulu, Superkup i poneo MVP priznanje Superlige Srbije 2026. godine. Pored domaćih uspeha, sa Radničkim je igrao i na evropskoj sceni u Kupu CEV, gde je bio među najefikasnijim igračima ekipe. Kao glavni poenter vodio je Kragujevčane kroz najvažnije domaće i međunarodne izazove u 2026. godini.
Ivan Kostić
Iskusni tehničar je u 2026. godine organizacijom igre pomagao Radničkom iz Kragujevca da ostvari najviše ciljeve na domaćoj sceni. Njegova uloga u ekipi posebno je dolazila do izražaja u neizvesnim završnicama i saradnji sa Mladenom Bojovićem. Kapiten je Kragujevčana, ključan šraf i na terenu i u svlačionici, pa je bez dileme i jedan od najzaslužnijih za trofejni niz Radničkog.
Nikola Brborić
Jedan od najperspektivnijih mladih primača servisa nove generacije srpske odbojke, koji je u 2026. godini skrenuo pažnju nastupima za seniorsku reprezentaciju u Ligi nacija. Njegov razvoj nagrađen je transferom u italijansku Pjaćencu, gde je u jesenjem delu 2026. debitovao u italijanskom prvenstvu. U klubu iz Pjaćence dobija priliku da kroz treninge i utakmice u jednoj od najjačih liga sveta ubrza sazrevanje na najvišem nivou. Vreme je pred njim i tek će potvrditi ogroman potencijal.
Aleksa Batak
Odlični tehničar je bio deo reprezentacije u međunarodnim izazovima ove godine. U poljskom šampionatu nastupa za GKS Katovice, a u ovom mesecu je bio uvršten među najbolje tehničare tamošnjeg prvenstva. U dresu kluba iz Katovica u 2026. godini je glavni organizator igre, imao je veliko doprinos od početka sezone, a posebno u seriji novembarskih pobeda.
DESET KANDIDATA ZA NAJBOLJEG SRPSKOG ODBOJKAŠA:
Dražen Luburić
Veljko Mašulović
Aleksandar Stefanović
Alesksandar Nedeljković
Lazar Marinović
Marko Ivović
Mladen Bojović
Ivan Kostić
Nikola Brborić
Aleksa Batak