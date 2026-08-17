Na svetu nema dominantnijeg sportiste

Kao što je rečeno, već u prvom pokušaju je preskočio 6,15 i to je bilo to od ovog finala. Za poređenje, niko nije uspeo da do kraja takmičenja uopšte preleti 6,05 metara, dok se jedini borio sa njim Emanuel Karalis. Grk je bio uporan, jedini je uopšte preskočio šest metara i na kraju osvojio srebro, mada probao je da prođe i preko ostalih visina. Kako ne bi finale bilo tek protokolarno, skakao je da pređe i 6,10 , 6,15 i 6,20 , ali naravno nije bio ni blizu.

Duplantis je odradio svoje, mada nije gledao da obori apsolutni rekord od 6,31 , što je takođe bilo zanimljivo. Nije bilo ni potrebe, pošto je odradio posao odmah na startu i kasnije je mogao samo da gleda šta radi njegov jedini protivnik koji je bio daleko 15 centimetara. Neverovatna dominacija.

Bronza je pripala Batpistu Tijeriju iz Francuske i to tako što je preskočio tek 5,85. Teško da se viđa ovakva dominacija jednog čoveka u bilo kom sportu, pogotovo u atletici.

Ovo mu je četvrta zlatna medalja na kontinentalnim šampionatima, posle Rima 2024, Minhena 2022. i Berlina 2018. godine.