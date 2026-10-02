Naisa posle skoro pet godina igra evropsku utakmicu kod kuće: Prvak Turske stiže u Niš

Nema Naisa pravo da preuzima ulogu favorita protiv aktuelnog šampiona Turske i prošlosezonskog polufinaliste EHF kupa, ali ne treba ni precenjivati Bursu, koju je trener Boban Živković uspeo dobro da skenira:

„Odgledao sam sve njihove utakmice ove sezone. S tom napomenom da su samo poslednje dve odigrali u sastavu u kojem su došli u Niš, pošto im je levi bek iz Angole (Franciska Arauho, prim.aut) povređena. Imaju vrlo iskusnu Makedonku Moniku Janesku Kildan na srednjem beku, prekaljenu rukometašicu, reprezentativku, sa desetogodišnjim iskustvom igranja u najboljim turskim klubovima, oko koje se mnogo toga vrti u njihovoj igri, kao i jednu Estonku koja igra i kao levi i kao desni bek. Imaju izrazito visokog pivota, atipična su ekipa u odnosu na one sa kojima smo imali priliku da igramo. Gledajući ove njihove snimke, uverio sam se da je rukomet u Turskoj, sveukupno, na višem nivou nego što mi često imamo predstavu i teško je ovako proceniti naš odnos snaga. Ali, verujem da možemo da ih pobedimo u Nišu i napravimo zalihu pred revanš u Istanbulu“, istakao je Živković za Mozzart Sport, a zanimljivo je da će njegov stručni štab, samo za ove dve evropske utakmice, pojačati Slađana Pop Lazić, članica jedine šampionske generacije Naise i nekadašnja proslavljena reprezentativka Srbije.

Naisa je prošle sezone bila istinski hit ženskog rukometa u Srbiji, a agilno rukovodstvo kluba na čelu sa predsednikom Milošem Stojanovićem sačuvalo je maltene ceo tim na okupu. Otišla je samo supertalentovana Crnogorka Natalija Lekić u rumunski Rapid, koji je za nju platio obeštećenje, a kao direktna zamena došla je reprezentativka Srbije Nora Fajfrić. Umesto Ane Kojić, koja je okončala karijeru, na desnom krilu sada je Isidora Sujić, a pojačana je golmanska linija, jer je uz sjajnu Anastasiju Nedeljković sada tu kao opcija i Amna Pidro iz Bosne i Hercegovine. Većina prvotimki Naise imala je u dosadašnjoj karijeri po koje sporadično internacionalno iskustvo (nosioci ekipe Tamara Mandić i Vladana Mitrović bile su deo reprezentacije na prošlogodišnem Svetskom prvenstvu), ali za jednu izuzetno mladu ekipu biće ovo najveći ispit do sada.

„Vidim da jedva čekaju. Mi smo imali tu takmičarsku pauzu od nekoliko nedelja i zato nam je dobro došla ova utakmica sa Vojvodinom u prvenstvu, koju smo odigrali u sredu. Nisam želeo da ih opteretim i da im mešam pripremu dve utakmice, tako da smo Bursu stavili na dnevni red onog momenta kada se završio meč sa Novosađankama. Gledamo video analize, spremamo se taktički. Ne mogu da kažem da smo na vrhuncu forme, jer nismo, ali mislim da se podižemo i da smo spremni da odigramo dobar meč u subotu“, dodaje Živković.

Naisa će jednu evropsku utakmicu na domaćem terenu odigrati posle skoro pet godina (poslednji put u januaru 2022. godine) i zato ostaje žal što neće moći da nastupi u dvorani Čair, zbog radova na zameni rasvete – kako zvuči zvanično obrazloženje – već u znatno manjoj hali u Osnovnoj školi „Miroslav Antić“.

„Žao je i nama beskrajno, jer se u ’Miki’ i mi na neki način osećamo kao gosti. Ali, šta da se radi, viša sila. Još je u subotu Niški polumaraton, većina ulica u gradu biće zatvorene za saobraćaj. Zato je poziv navijačima nikad jači, da prevaziđu sve eventualne poteškoće i dođu do Durlana. Da napune halu i pomognu nam da uspešno započnemo evropski pohod“, zaključio je Boban Živković.

Utakmica se igra u subotu od 18 časova, a sudiće je Slađana Martinović i Milica Pavićević iz Crne Gore. Revanš je u Istanbulu, 10. oktobra.