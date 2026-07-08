Najbolja partija Srbije ovog leta, a nisu morale Tijana i Maja…
Vreme čitanja: 3min | sre. 08.07.26. | 21:31
Naše odbojkašice uspešno otvorile grupu Lige nacija u Beogradu i deklasirale Bugarsku
Srbija je došla do treće pobede u Ligi nacija za odbojkašice. Na trećem i poslednjem turniru grupne faze koji se održava u Beogradu, Srpkinje su odigrale najbolji meč ovog leta i deklasirale Bugarsku – 3:0 (25:16, 25:19, 27:25).
Iako su se nedavno priključile treninzima i našle se na spisku za ovu nedelju takmičenja u Ligi nacija, najbolje srpske odbojkašice Tijana Bošković i Maja Ognjenović nisu večeras igrale. Maja se našla kao moralna podrška na klupi, dok Tijana nije ni bila u protokolu. Što ne znači da ih publika u Beogradskoj areni neće videti u narednim danima i jačim utakmicama. Podsetimo, Srbija sutra igra protiv Francuske, u subotu protiv Nemačke, a u nedelju protiv Holandije.
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I bez dve najveće zvezde, Srbija je uz podršku sa tribina pokazala previše kvaliteta za Bugarsku koja je jedna od najslabijih ekipa u Ligi nacija i osvojila je samo osam setova u devet mečeva. Zoran Terzić se odlučio za dijagonalu Mirković – Zubić, dok je Branka Tica dobila prednost kao drugi primač pored Aleksandre Uzelac. Povređenu Maju Aleksić je na mreži u tandemu srednjaka sa Henom Kurtagić zamenila Maša Kirov.
Dobro su u napadu meč otvorile Uzelac i Kirov, priključila im se Zubić i Srbija je ekspresno došla do velike prednosti (10:4) koju je do kraja održavala i postepeno povećavala. Na 22:13 posle uspešnog napada Uzelac je sve bilo jasno.
Bugarke su nešto bolje otvorile drugu deonicu igre, bile u egalu do 13:13, a onda je usledila strašna serija Srpkinja (9:0) uz dobru rolu mlade Čajić koja je zamenila Uzelac i obilje grešaka protivnica. Srbija je iskoristila prvu set loptu i došla na set od pobede.
Nije Terzić ništa menjao u postavi za treći set, ali ovaj put se Bugarska ravnopravno držala ceo set. Kada je Srbija posle nekih dobrih napada Zubić i Tice došla do 21:18, delovalo je da je privela posao kraju, ali je greškama vratila Bugarsku u set i igralo se na razliku do treće set lopte koju je Srbija iskopristila greškom rivalki u napadu.
Najefikasnija u pobedničkom timu je bila Anja Zubić sa 16 poena, dok je Branka Tica osvojila 13.
Prvi zadatak u Beogradu je ispunjen, ostaju još tri, pa da vidimo šta bi maksimalan broj pobeda mogao da nam donese. Srbija je u prvih osam mečeva tokom dva turnira u Kini i na Filipinima podbacila i upisala samo dve pobede nad Dominikankama i Tajlanđankama. Sa večerašnjom pobedom je teoretski ostala u igri za plasman među osam i na završni turnir, ali te šanse nisu velike. Osim toga što će Srbija morati da pobedi u sva tri preostala meča u Beogradu, za šta sa Tijanom i Majom ima dobre šanse, verovatno će zavisiti i od učinka ostalih reprezentacija. Moraće po broju pobeda da makar stigne Holandija koje trenutno ima dva trijumfa više.