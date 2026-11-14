Ne pitajte UFC legendu za godine: Džim Miler ide po novi rekord
Vreme čitanja: 3min | sub. 14.11.26. | 15:04
Sa 43 godine Amerikanac ne pomišlja na penziju, već nastavlja da podiže lestvicu koju je sam postavio
UFC 334, koji se održava 14. novembra, biće prilika za jednog veterana da postavi još jedan rekord. Džim Miler, koji je u avgustu napunio 43 godine, proveo je poslednjih 18 godina boreći se u najvećoj MMA organizaciji na svetu. Čovek sa najdužom karijerom u UFC-u boriće se ove subote protiv Terensa Mekinija, opasnog nokautera koji je još bio u srednjoj školi kada se Miler borio sa imenima poput Čarlsa Oliveire.
Tokom 18 godina provedenih u UFC-u, Džim Miler je bio svedok najvećih trenutaka u istoriji organizacije. Svake godine borio se najmanje jednom, a postao je i jedini borac koji je nastupio na jubilarnim priredbama UFC 100, 200 i 300. Kako je krenuo, neki se nadaju da bismo mogli da ga gledamo čak i na UFC 400!
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Takva aktivnost omogućila je Mileru da postane UFC rekorder po ukupnom broju borbi. Amerikanac će po 48. put ući u oktagon najjače MMA organizacije, čime će imati čak deset nastupa više od Nila Magnija, najbližeg aktivnog borca na toj listi.
Međutim, Mileru nije bilo dovoljno samo da učestvuje, već je postao i apsolutni rekorder po broju pobeda, sa 28 trijumfa tokom svoje UFC karijere. Iza njega nalazi se bivši šampion lake kategorije i legendarni Brazilac Čarls Oliveira, kojeg je Miler pobedio još davne 2010. godine. U slučaju da ove subote slavi prekidom, Miler bi se izjednačio sa Oliveirom po broju pobeda završnicom (21).
PENZIJA ĆE SAČEKATI
Nakon 21 godine profesionalne MMA karijere, moglo bi se očekivati da su Mileru dosadili borbe, treninzi i skidanje kilograma. Međutim, Amerikanac i dalje postavlja sebi ciljeve koje želi da ostvari pre nego što skine rukavice i ode u zasluženu penziju.
Svestan da neće moći doživotno da se bori, Miler je izrazio želju da stavi tačku na karijeru nakon 50. borbe u UFC-u, koju bi verovatno odradio tokom 2027. godine. Želeo bi da se posveti porodici, a njegov sin je nedavno pobedio rak. Ipak, pre povlačenja voleo bi da stigne do neverovatne brojke od 30 pobeda u najelitnijem rangu MMA takmičenja.
Trenutni ugovor verovatno će mu biti poslednji, ali se Miler ne bori kao čovek koji jedva čeka da leži na plaži i pijucka koktele. U poslednjih deset borbi ostvario je sedam trijumfa, i to svih sedam prekidom.
Ove subote protiv sebe će imati Terensa Mekinija, koji zna samo za jednu brzinu – pun gas od samog početka. Nikada u karijeri nije dočekao sudijsku odluku, ali kada ne uspe da završi borbu u prvoj rundi, po pravilu gubi. Inkarnacija izreke „ubij ili budi ubijen“, Mekini će imati zadatak da postane prvi borac koji je posle osam godina uspeo da savlada Milera pre završnog zvona.
Tokom čitave karijere, Miler nijednom nije pao na vaganju, za razliku od Mekinija, koji je uoči ovog duela imao 2,6 kilograma viška i zbog toga će morati da prepusti protivniku 30 odsto svog honorara za borbu.
VETERANSKO VEČE
Večeras ćemo gledati i poslednju borbu još jednog UFC veterana. Stiven Tompson, možda najljubazniji UFC borac ikada, sa 43 godine staviće tačku na slavnu karijeru borbom protiv opasnog Čarlsa Radkija.
Tompson je jedan od retkih predstavnika karatea u organizaciji, a MMA svetu podario je neke od najlepših nokauta. Iako je u poslednjih šest mečeva doživeo čak pet poraza, nostalgičari starog UFC-a i dalje se nadaju srećnom završetku njegove karijere.
Poput Kaba Svansona i Džulijana Erose, koji su se ove godine penzionisali pobedama nokautom, Tompson će pokušati da zaustavi nalet svog protivnika i pokaže svima da ovaj sport možda ipak nije toliko surov.
Piše: Roman Lugassy