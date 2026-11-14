Ne pitajte UFC legendu za godine: Džim Miler ide po novi rekord

Međutim, Mileru nije bilo dovoljno samo da učestvuje, već je postao i apsolutni rekorder po broju pobeda, sa 28 trijumfa tokom svoje UFC karijere. Iza njega nalazi se bivši šampion lake kategorije i legendarni Brazilac Čarls Oliveira , kojeg je Miler pobedio još davne 2010. godine. U slučaju da ove subote slavi prekidom, Miler bi se izjednačio sa Oliveirom po broju pobeda završnicom (21).

Takva aktivnost omogućila je Mileru da postane UFC rekorder po ukupnom broju borbi. Amerikanac će po 48. put ući u oktagon najjače MMA organizacije, čime će imati čak deset nastupa više od Nila Magnija , najbližeg aktivnog borca na toj listi.

PENZIJA ĆE SAČEKATI

Nakon 21 godine profesionalne MMA karijere, moglo bi se očekivati da su Mileru dosadili borbe, treninzi i skidanje kilograma. Međutim, Amerikanac i dalje postavlja sebi ciljeve koje želi da ostvari pre nego što skine rukavice i ode u zasluženu penziju.

Svestan da neće moći doživotno da se bori, Miler je izrazio želju da stavi tačku na karijeru nakon 50. borbe u UFC-u, koju bi verovatno odradio tokom 2027. godine. Želeo bi da se posveti porodici, a njegov sin je nedavno pobedio rak. Ipak, pre povlačenja voleo bi da stigne do neverovatne brojke od 30 pobeda u najelitnijem rangu MMA takmičenja.

Trenutni ugovor verovatno će mu biti poslednji, ali se Miler ne bori kao čovek koji jedva čeka da leži na plaži i pijucka koktele. U poslednjih deset borbi ostvario je sedam trijumfa, i to svih sedam prekidom.

Ove subote protiv sebe će imati Terensa Mekinija, koji zna samo za jednu brzinu – pun gas od samog početka. Nikada u karijeri nije dočekao sudijsku odluku, ali kada ne uspe da završi borbu u prvoj rundi, po pravilu gubi. Inkarnacija izreke „ubij ili budi ubijen“, Mekini će imati zadatak da postane prvi borac koji je posle osam godina uspeo da savlada Milera pre završnog zvona.

Tokom čitave karijere, Miler nijednom nije pao na vaganju, za razliku od Mekinija, koji je uoči ovog duela imao 2,6 kilograma viška i zbog toga će morati da prepusti protivniku 30 odsto svog honorara za borbu.