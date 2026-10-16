Neka nova, bolja Metaloplastika ove sezone – Rašić: Cilj ostaje plej-of i Evropa

David Rašić je prezadovoljan početkom sezone, ali zna da je ovo tek početak, da pravi izazovi tek predstoje u nastavku prvog dela sezone i obračunu sa najboljim timovima, Partizanom, Vojvodinom i pančevačkim Dinamom.

“Ako se računaju i pripremne utakmice, ukupno 12 mečeva nismo izgubili. Primamo u proseku najmanji broj golova u ARKUS ligi. Zadovoljan sam kako izgledamo. Nova je ekipa. Ovde sam treću sezonu kao prvi trener, ali je bilo najviše promena u timu. Obično Metaloplastika najbolje igra u februaru i martu. Mislim da će tako da bude i ove sezone. Odlično smo počeli, ali ima ova ekipa mnogo prostora za napredak i siguran sam da ćemo još bolje da izgledamo u nastavku ARKUS lige”, rekao je za Mozzart Sport trener Šapčana David Rašić.

20.30: (1,45) Crvena zvezda (8,50) Šamot (3,40)

Da li su ambicije porasle?

“Nisu, i dalje nam je cilj da uđemo u prve četiri ekipe, izborimo plej-of i Evropu, ali znamo da ime Metaloplastike obavezuje da uvek idemo na pobedu. Tako će biti protiv svakog rivala, pa i onih najjačih. Liga je izjednačena, mnogo neizvesnih susreta na početku sezone. Nekoliko ekipa je znatno promenilo timove kao Partizan, Vojvodina i mi, neki su zadržali okosnicu kao Dinamo, Crvena zvezda, Dubočica, Radnički, Jugović, dok su Lavovi novi, mladi, ali igraju dugo zajedno.”

Rukometaši Metaloplastike posle pobede u Leskovcu (©ARKUS liga)

Na početku sezone blista mladi srednji bek Vukašin Pavlović koji je na šest utakmica postigao 44 gola (na dva meča je imao dvocifreni broj pogodaka – 10 protiv Železničara i 11 protiv Dubočice). Bio je čak tri puta MVP meča. Otkud ovakva eksplozija momka rođenog 2006. godine?

“On je tu dugo s nama, već tri godine. Dobio je veću šansu ove sezone i sjajno je koristi. Ne počinje mi nikad, ali je pravi džoker, promeni tok utakmice svojim ulaskom. Na svim mečevima smo sporije ulazili u meč, ali smo u nastavku igrali odlično. Prodoran je, ima samopouzdanja. Tu je i mladi Filip Marković koji koristi šansu. Neću da igramo recimo kao Magdeburg samo ‘jedan na jedan’, volim da bude raznovrsno, i ‘dva na dva’, da imamo šut spolja – tu je Marković odličan, dok je Pavlović prodorniji”.