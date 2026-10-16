Neka nova, bolja Metaloplastika ove sezone – Rašić: Cilj ostaje plej-of i Evropa
Vreme čitanja: 4min | pet. 16.10.26. | 10:26
“Obično, najbolje igramo u februaru i martu. Mislim da će tako da bude i sada. Odlično smo počeli, ali ima ova ekipa mnogo prostora za napredak i siguran sam da ćemo još bolje da izgledamo u nastavku ARKUS lige”, rekao je za Mozzart Sport trener Šapčana
Verovatno ni stariji rukometni Čivijaši ne pamte kada je Metaloplastika bila lider domaćeg šampionata. Doduše, to stanje će se promeniti posle utakmice Partizana i Radničkog u petak na Banjici, ali odličan početak Šapčana. Uz šampiona iz Humske, ubedljivo najbolji tim u Srbiji, dvostruki prvak Evrope je bez poraza, sa samo jednim remijem i to prošle nedelje u Aranđelovcu protiv Šamota (31:31).
Ekipa Davida Rašića se konsolidovala ove sezone, znatno promenila tim, napravljen je miks mladih i iskusnih rukometaša i plodovi rada su već počeli da stižu u Mačvu. Prošla sezona – peto mesto, bez plej-ofa i Evrope, finansijski problemi, veoma turbulentna godina. Ove je sunce ponovo ogrejalo dvoranu Zorka. Dobar raspored na početku sezone, ali i prvi veliki skalp u borbi za plej-of, Evropu i Regionalnu ligu – pala je evropska Dubočica koja se malo uljuljkala posle istorijskog izbacivanja austrijskog Alpla Harda.
Izabrane vesti
David Rašić je prezadovoljan početkom sezone, ali zna da je ovo tek početak, da pravi izazovi tek predstoje u nastavku prvog dela sezone i obračunu sa najboljim timovima, Partizanom, Vojvodinom i pančevačkim Dinamom.
“Ako se računaju i pripremne utakmice, ukupno 12 mečeva nismo izgubili. Primamo u proseku najmanji broj golova u ARKUS ligi. Zadovoljan sam kako izgledamo. Nova je ekipa. Ovde sam treću sezonu kao prvi trener, ali je bilo najviše promena u timu. Obično Metaloplastika najbolje igra u februaru i martu. Mislim da će tako da bude i ove sezone. Odlično smo počeli, ali ima ova ekipa mnogo prostora za napredak i siguran sam da ćemo još bolje da izgledamo u nastavku ARKUS lige”, rekao je za Mozzart Sport trener Šapčana David Rašić.
20.30: (1,45) Crvena zvezda (8,50) Šamot (3,40)
Da li su ambicije porasle?
“Nisu, i dalje nam je cilj da uđemo u prve četiri ekipe, izborimo plej-of i Evropu, ali znamo da ime Metaloplastike obavezuje da uvek idemo na pobedu. Tako će biti protiv svakog rivala, pa i onih najjačih. Liga je izjednačena, mnogo neizvesnih susreta na početku sezone. Nekoliko ekipa je znatno promenilo timove kao Partizan, Vojvodina i mi, neki su zadržali okosnicu kao Dinamo, Crvena zvezda, Dubočica, Radnički, Jugović, dok su Lavovi novi, mladi, ali igraju dugo zajedno.”
Na početku sezone blista mladi srednji bek Vukašin Pavlović koji je na šest utakmica postigao 44 gola (na dva meča je imao dvocifreni broj pogodaka – 10 protiv Železničara i 11 protiv Dubočice). Bio je čak tri puta MVP meča. Otkud ovakva eksplozija momka rođenog 2006. godine?
“On je tu dugo s nama, već tri godine. Dobio je veću šansu ove sezone i sjajno je koristi. Ne počinje mi nikad, ali je pravi džoker, promeni tok utakmice svojim ulaskom. Na svim mečevima smo sporije ulazili u meč, ali smo u nastavku igrali odlično. Prodoran je, ima samopouzdanja. Tu je i mladi Filip Marković koji koristi šansu. Neću da igramo recimo kao Magdeburg samo ‘jedan na jedan’, volim da bude raznovrsno, i ‘dva na dva’, da imamo šut spolja – tu je Marković odličan, dok je Pavlović prodorniji”.
Kako su se uklopile brojne novajlije, iskusni igrači?
“Prezadovoljan sam sa svima. Uklopili su se svi odlično. Imamo igrače koji su imali malu minutažu u prethodnom periodu. Dejan Kukulovski nije mnogo igrao u Ohridu, Branka Tomića polako vraćamo, nije igrao godinu dana zbog operacije ramena, kapiten Filip Marjanović je igrao za drugi tim Temišvara godinu-godinu i po, Jevtić je takođe imao malu minutažu u Partizanu. Svi dišemo kao jedan, na golu nam je sigurnost Nikola Ćirović, Mirko Đurović je pravi univerzalac. Vratio se posle tri godine u Srbiju, koristim ga i na desnom beku, u odbrani na više mesta… Mladi Stanojlović nije toliko igrao kao sad, isto i mladi Kažić. Zadovoljan sam i s Ognjenom Karlašem koji je jedini naš desni bek. Sada sam ga koristio u Leskovcu i na desnom krilu. Atmosfera u timu je sjajna. Koristim svu trojicu pivotmena, nema zle krvi među njima, oni se najviše druže između sebe”.
18.00: (1,85) Partizan (hendikep -10,5) Radnički Kragujevac (1,85)
Kako se uklopio Darko Arsić u novoj ulozi trenera golmana?
“I njega bih pohvalio, napravio je odličnu tranziciju iz igrača u trenera. Nije to lako, ali dobro se snašao”.
Ima li više publike u Zorki?
“Imamo tradicinalno tvrdo jezgro. I protiv Lavova koji, da kažem, nisu atraktivan rival, nepoznat za većinu, bilo je 800-900 ljudi. Šapčani poznaju rukomet, pa emotivno proživljavaju utakmice. Verujem da ćemo u ovim jačim mečevima imati i još više publike”.
Partizan ne bi trebalo da ima konkurenciju u ARKUS ligi, ali nikad nije bila izjednačenija bitka za drugo mesto. Osim vas, tu su standardno Vojvodina, Dinamo, a ne treba otpisati ni Dubočicu koja je slabije počela.
“Jeste, male su razlike, biće tu zanimljivih duela. Dinamo je najmanje menjao tim, možda je u maloj prednosti, ali tražimo svoju šansu. Nećemo se zadovoljiti ovim rezultatima, sada nam slede mnogo teži dueli, prvo sa Crvenom zvezdom u Šapcu, a onda idu i Partizan, Vojvodina, Dinamo”, zaključio je trener Metaloplastike.
*****
MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Oba tima daju gol u prvom poluvremenu, i tip GG3+ je odmah prošao
*****
ARKUS LIGA – 6. KOLO
Sreda
Dinamo – Lavovi 39:23 (14:12)
Vojvodina – Železničar Niš 38:25 (21:14)
Dubočica – Metaloplastika 26:31 (17:13)
Petak
18.00: (1,85) Partizan (hendikep -10,5) Radnički Kragujevac (1,85)
20.30: (1,45) Crvena zvezda (8,50) Šamot (3,40)
Ponedeljak
18.00: Loznica – Jugović