Rezzime dana (subota): Samo je Siti izdao poverenje...

ZAOKRUŽENO

SPORTING LISABON - MOREIRENSE (tip 1, kvota 1,15) - rezultat 1:0

Vremena da sprovede 'revoluciju' nije imao, štaviše teško da je i upoznao sve igrače, pa stoga prvi utisak i nije važan. U takvim okolnostima jedino je bitno da se piše pobeda, što i jeste slučaj kod Paula Fonseke. Svega tri dana pošto je stigao na Žoze Alvalade, portugalski strateg je prvi put kao trener vodio ekipu Sportinga. Vodio do trijumfa, i to pred svojim navijačima, koji su protiv Moreirensea imali priliku da posvedoče uspešnom početku Fonsekine ere - 1:0 (0:0).

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PARI SEN ŽERMEN - TROA (tip 1, kvota 1,17) - rezultat 1:0

Svega dva sata Pari Sen Žermen je delio prvo mesto Lige 1 sa gradskim rivalom Parizom. Mada nije bio ubedljiv kako se očekivalo, glavni cilj je ispunio. Troa je arhiviran (1:0), tako da šampion na dvonedeljnu pauzu ide potpuno miran, kao samostalni lider, sa serijom pobeda produženom na 11 utakmica.

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SENT MIREN - RENDŽERS (tip 2, kvota 1,32) - rezultat 0:2

Posle 12. kola Premijeršipa Rendžers ima samo bod manje od lidera Seltika. Policajci su u subotu osvojili tri boda na gostovanju Sent Miren, a po jedan gol dali su u oba poluvremena. Vođstvo Rendžersu doneo je Rajan Naderi iz penala u 18. minutu, a konačan rezultat postavio je Danijel Nil u 67. minutu. Srpski fudbaler Vanja Dragojević ušao je u igru u 87. minutu.

DORTMUND – ELVERZBERG (tip 1, kvota 1,35) – rezultat 2:1

Dortmund se pomučio da overi tri boda, mada sredinom drugog poluvremena ništa nije nahoveštavalo da bi moglo da bude problema. Sjajni Nmeča s dva udarca sa distance doneo je dva gola prednosti Kovačevom timu. Izgledalo je da novajlija iz Elverzberga potpisuje kapitulaciju, a onda devet minuta pre kraja Noel Futko smanjuje na 1:2 i kreće panika.

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ROMA – SASUOLO (tip 1, kvota 1,27) – rezultat 3:0

Old Traford je za Romu samo ružan san. Onakav šok bi i najjače izbacio iz ravnoteže, ali četa Đan Pjera Gasperinija brzo je ostavila po strani preokret u bolnom porazu od Mančester Junajteda u Ligi šampiona, vratila se na ‘fabrička podešavanja’ i na reprezentativnu pauzu odlazi u dobrom raspoloženju. Sasuolo nije bio ravnopravan takmac u meču 11. kola Serije A, a Lacio i Inter će se pred nedeljne utakmice naći pod dodatnim pritiskom nakon trijumfa Vučice.

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MAJNC – BAJERN MINHEN (tip 2, kvota 1,28) – rezultat 1:2

Često je šampion poslednjih godina umeo da se saplete u Majncu. Odnosio je istoimeni tim bodove Bajernu i sa Alijanc arene, pa je Eron Denks bez obzira na teško iskušenje tokom nedelje u Madridu, izveo vrlo snažan tim. Maksimalno ozbiljno su gosti iz Minhena shvatili protivnika, utegli odbranu, nagazili papučicu gasa od starta i u takvoj situaciji daleko veći kvalitet morao je da dođe do izražaja - 2:1.

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VALENSIJA – REAL MADRID (tip 2, kvota 1,27) – rezultat 0:3

Blankosi su odradili domaći zadatak i na gostovanju Valensiji – 3:0. U poslednjoj poseti legendarnoj Mestalji, pre rušenja i selidbe Slepih miševa na Novu Mestalju, Real je nastavio zastrašujući niz povoljnih rezultata i osmom vezanom pobedom, što u prvenstvu, što na međunarodnoj sceni, jasno stavio do znanja koliko može.

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OKSER - FK PARIZ (tip 2, kvota 1,65) - rezultat 0:1

Nije podigao ruke, nije potrčao ka tribinama, niti je želeo da slavi. Igrač koji predstavlja jedno od najprijatnijih iznenađenja u dosadašnjem toku sezone u "ligama petice", Lasin Sinajoko, dobro zna koliko mu znači stadion Abe Dešan na kom je do pre nekoliko meseci igrao, ali profesionalni fudbal ne ostavlja mnogo prostora za sentimentalnost.

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SENT ETJEN - LAVALOA (tip 1, kvota 1,33) - rezultat 2:0

Dvojica igrača nose sve zasluge za pobedu Sent Etjena nad Lavaloom, a to su Maltežanin Irvin Kardona i Danac Jakob Breum. Kod prvog pogotka Breum je asistirao, dok je Kardona dao gol, dok je kod drugog situacija bila obrnuta. Sent Etjen je lider francuske druge lige sa 28 bodova, Nansi ima 25, Monpelje 24, Rems 21, Po 20, Dižon 18...

PRECRTANO

NOTINGEM FOREST – MANČESTER SITI (tip 2, kvota 1,72) – rezultat 3:1

Donedavno je bio na vrhu, ali kako vreme prolazi Mančester Siti sve više gubi korak za Arsenalom. Na drugoj stranici - čitaj reprezenativnoj pauzi - glavnog izazivača od šampiona deli šest bodova, pošto je nagli pad nastavio na gostovanju Notingem Forestu u desetom kolu Premijer lige upisavši treći vezani prvenstveni poraz - 3:1 (2:0).

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