Ni trunka svetla u tunelu: Zvezde neće biti u evrokupovima

Vreme protiče i ništa se ne menja. Barem ne nabolje. Pre desetak dana situacija u Crvenoj zvezdi bila je veoma loša, a sada je još gora. Ne postoje ama baš nikakve naznake da će se stvari pomeriti sa mrtve tačke. Sezona se bliži, a nijedan od nagomilanih problema nije rešen, niti izgleda da će u skorije biti.

Sve ukazuje na to da će Crvena zvezda izgubiti ovu „trku“. Za sada ne uspeva da pronađe sredstva neophodna za funkcionisanje, nagomilani dugovi iz prethodnih sezona su i dalje tu, više nema igrače pod ugovorom, a neće je biti ni u evrokupovima.