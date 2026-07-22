Ni trunka svetla u tunelu: Zvezde neće biti u evrokupovima

Vreme čitanja: 2min | sre. 22.07.26. | 09:28
Ništa drugo crveno-belima ne preostaje nego da otkažu učešće
Vreme protiče i ništa se ne menja. Barem ne nabolje. Pre desetak dana situacija u Crvenoj zvezdi bila je veoma loša, a sada je još gora. Ne postoje ama baš nikakve naznake da će se stvari pomeriti sa mrtve tačke. Sezona se bliži, a nijedan od nagomilanih problema nije rešen, niti izgleda da će u skorije biti.
Sve ukazuje na to da će Crvena zvezda izgubiti ovu „trku“. Za sada ne uspeva da pronađe sredstva neophodna za funkcionisanje, nagomilani dugovi iz prethodnih sezona su i dalje tu, više nema igrače pod ugovorom, a neće je biti ni u evrokupovima.
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Iako je aplikacija odrađena, ništa drugo beogradskim crveno-belima, prema saznanjima Mozzart Sporta, ne preostaje nego da otkažu učešće, jer ono je čist trošak, a trenutno ni za elementarne stvari nemaju novca. Igranje u kvalifikacijama za Evrokup, potencijalno i u glavnom delu takmičenja, bi Crvenoj zvezdi bilo samo opterećenje.
Nema ni trunke svetla u mračnom tunelu.
Neće imati još previše vremena u Crvenoj zvezdi, nova sezona kuca na vrata i moglo bi da se dogodi da u njoj uopšte ne bude crveno-belih. Beogradski klub ima finansijsku rupu, nema seniorske igrače pod ugovorom i ima tek poneko dete. Iako je postojala želja kod Marka Radovića da ostane, shvatio je i levoruki šuter da je malo verovatno da će nešto krenuti u potitivnom smeru. Vodio je razgovore sa Posilipom, a na kraju potpisao za italijansku Ortiđu.
Odavno je aktivna priča između Novog Beograda i golmana Vladimira Mišovića, no paraf na ugovor još nije stavljen. Ali, sve i da poželi da ostane, možda neće imati gde, jer na današnji dan Crvena zvezda je bliža tome da se ne takmiči u sezoni 2026/2027, nego da nastavi da životari.