Nije još za penziju: Tomislav Stojković opet u Izraelu

Izrael opet postaje obećana zemlja za srpske rukometaše i trenere. Ovog leta „otvorilo” se tržište u ovoj zemlji. Dvojica srpskih stručnjaka, Andreja Vukojević i Nedeljko Matić vratili su se u ovu državu, stigli su i nekadašnji reprezentativac Predrag Vejin i doskorašnji golman Crvene zvezde Nemanja Marjanović, a novi mandat u Izraelu imaće i iskusni Tomislav Stojković.

Nekadašnji golman Partizana, posle nekoliko godina u Temišvaru, vraća se u ovu zemlju, obući će dres Makabija iz Tel Aviva i pridružiće se Predragu Vejinu.