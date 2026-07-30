Nije još za penziju: Tomislav Stojković opet u Izraelu
Vreme čitanja: 2min | čet. 30.07.26. | 08:30
Nekadašnji golman Partizana se pridružio Predragu Vejinu u Makabiju iz Tel Aviva
Izrael opet postaje obećana zemlja za srpske rukometaše i trenere. Ovog leta „otvorilo” se tržište u ovoj zemlji. Dvojica srpskih stručnjaka, Andreja Vukojević i Nedeljko Matić vratili su se u ovu državu, stigli su i nekadašnji reprezentativac Predrag Vejin i doskorašnji golman Crvene zvezde Nemanja Marjanović, a novi mandat u Izraelu imaće i iskusni Tomislav Stojković.
Nekadašnji golman Partizana, posle nekoliko godina u Temišvaru, vraća se u ovu zemlju, obući će dres Makabija iz Tel Aviva i pridružiće se Predragu Vejinu.
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Popularnom Tomici je ovo četvrti mandat u Izraelu. Pre toga je bio šampion sa Hapoel Rišonom 2012. godine, četiri godine je bio u Hapoel Ašdodu, bio prvak 2019, proglašen za MVP-ja finalne serije plej-ofa i osvojio Kup 2021. kao kapiten. Dve sezone je bio deo Ramat Hašarona. Usledila je selidba u komšiluk, u Temišvar, a sada je u 41. godini opet na mestu uspeha.
Osim Partizana, Rumunije i Izraela, igrao je u Poljskoj i Švajcarskoj, a sa reprezentacijom Srbije ima zlato na Mediteranskim igrama 2010.
“Volim Izrael. Imam lepe uspomene na vreme provedeno ovde i siguran sam da ću ih imati još mnogo. Šaljem veliki pozdrav navijačima Makabija i radujem se njihovoj podršci tokom cele sezone. Zajedno možemo da postignemo odlične rezultate. Navijači mogu da očekuju da budem skroman, vredan i potpuno posvećen na terenu. Daću sve od sebe u svakoj utakmici”, istakao je Stojković.
Osim Stojkovića i Marjanovića, još jedan srpski veteran među stativama je dugo u Izraelu. U pitanju je nekadašnji reprezentativac i čuvar mreže Vojvodine Svetislav Verkić.