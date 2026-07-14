Nije sramota izgubiti od Portugalije, ali jeste od Turske i Grčke
Vreme čitanja: 2min | uto. 14.07.26. | 15:01
Juniori Srbije među najgorim selekcijama Evrope. Tim Dalibora Čuture igraće za plasman od 21. do 24. mesta na šampionatu Starog kontinenta u Rumuniji posle ubedljivog poraza od Portugalije - 26:36
Nastavlja se sunovrat mladih srpskih rukometaša, rođenih 2006. godine i mlađih. Počelo je kao u bajci za srpske juniore, pobedom nad Farskim Ostrvima u rumunskom Klužu, ali je onda usledio potop. Prvo smo poraženi od Švajcarske sa „minus 10“, obrukali se protiv Turske, a slobodan pad je nastavljen u utešnoj grupi za plasman od 13. do 24. mesta.
U ponedeljak je tim Dalibora Čuture izgubio od još jednog autsajdera, Grčke, pa je kolo pre kraja druge faze bilo jasno da ćemo biti poslednji u konkurenciji Portugalije, Grčke i Turske, i da ćemo igrati do kraja nedelje za plasman od 21. do 24. mesta.
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Portugalija je nanela četvrti vezani poraz Orlićima, ubedljivo slavivši sa 36:26 (19:17). Dobro smo se držali u prvih 30 minuta, ali u nastavku razočaranje – naše nade završavaju staž u mlađim kategorijama bez plasmana naredne godine na Svetsko prvenstvo u Makedoniji.
18.30: (4,40) Hrvatska (9,00) Španija (1,30)
Dimitrije Maksović iz francuskog San Rafaela sa sedam golova bio je naš najbolji igrač. Pet puta su mrežu Portugalaca zatresli Aleksa Vesković i Vukašin Pavlović, dok se Sergej Pavlović četiri puta upisao u strelce. Na golu su po pet odbrana imali Đorđe Milutinović i David Tot Meljkuti.
Kod selekcije sa Iberijskog poluostrva, koja je u prvoj fazi bila u najjačoj Grupi A sa Nemačkom i Francuskom, po šest pogodaka postiglo su Migel Fernandes i Rafael Oliveira, pet Gabrijel da Kosta, a četiri Žaoo Bandeira. Blistao je na golu Fransisko Fereira da Silva sa 18 intervencija, odnosno skoro 50 odsto uspešnosti (46,15).