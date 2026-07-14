Nije sramota izgubiti od Portugalije, ali jeste od Turske i Grčke

Nastavlja se sunovrat mladih srpskih rukometaša, rođenih 2006. godine i mlađih. Počelo je kao u bajci za srpske juniore, pobedom nad Farskim Ostrvima u rumunskom Klužu, ali je onda usledio potop. Prvo smo poraženi od Švajcarske sa „minus 10“, obrukali se protiv Turske, a slobodan pad je nastavljen u utešnoj grupi za plasman od 13. do 24. mesta.

U ponedeljak je tim Dalibora Čuture izgubio od još jednog autsajdera, Grčke, pa je kolo pre kraja druge faze bilo jasno da ćemo biti poslednji u konkurenciji Portugalije, Grčke i Turske, i da ćemo igrati do kraja nedelje za plasman od 21. do 24. mesta.