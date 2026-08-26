Niko ne može da nam parira! Odbojkašice maksimalne
Vreme čitanja: 2min | sre. 26.08.26. | 20:35
Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije obezbedila prvo mesto na grupi prvenstva Evrope
Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije ostvarila je prvi zacrtani cilj na Evropskom prvenstvu. Izabranice selektora Zorana Terzića su kolo pre kraja grupne faze u Brnu i zvanično obezbedile prvo mesto u grupi, čime su osigurale duel u osmini finala protiv četvrtoplasirane ekipe iz grupe koja se igra u Geteborgu.
Naše devojke su i posle četvrtog odigranog kola zadržale savršen, maksimalan skor. Grčka se pokazala kao još jedan protivnik koji u ovom trenutku nema rešenja za igru srpskog tima, pa je meč završen ubedljivim i maksimalnim rezultatom od 3:0 (25:22, 25:13, 25:18).
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Kao i u dosadašnjim mečevima na šampionatu, naše odbojkašice su se pitale za sve na terenu. Kada god bi koncentracija nakratko popustila, Srbija bi dodala gas i ostavila protivnice bez ikakve šanse. Sjajnu partiju pružila je Tijana Bošković, koja je pogađala iz svih pozicija uz odličnu podršku saigračica koje su bile na visini zadatka.
Kao po običaju, fantastičnu partiju pružila je Tijana Bošković, koja je utakmicu završila sa 20 poena. Odličnu podršku imala je u Aleksandri Uzelac (12 poena) i Heni Kurtagić, koja je uz 12 poena bila nepremostiv bedem na mreži sa čak sedam blokova. Mina Popović i Branka Tica dale su svoj doprinos pobedi sa po sedam poena.
Srbija u poslednjem kolu igra protiv Ukrajine u četvrtak od 16 časova, nakon čega će saznati ime rivala u eliminacionoj rundi. Grupa D, u kojoj se nalaze naše devojke, u nokaut fazi se ukršta sa grupom B sve do samog finala, a najveći rivali na tom putu biće selekcije Italije i Francuske.
Podsetimo, Srbija je aktuelni vicešampion Evrope, dok titulu brani Turska. Naša reprezentacija će mečeve nokaut faze sve do polufinala igrati u Brnu, dok je završnica zakazana za Istanbul, gde će se 6. septembra odigrati veliko finale.