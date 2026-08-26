Niko ne može da nam parira! Odbojkašice maksimalne

Kao i u dosadašnjim mečevima na šampionatu, naše odbojkašice su se pitale za sve na terenu. Kada god bi koncentracija nakratko popustila, Srbija bi dodala gas i ostavila protivnice bez ikakve šanse. Sjajnu partiju pružila je Tijana Bošković, koja je pogađala iz svih pozicija uz odličnu podršku saigračica koje su bile na visini zadatka.

Kao po običaju, fantastičnu partiju pružila je Tijana Bošković, koja je utakmicu završila sa 20 poena. Odličnu podršku imala je u Aleksandri Uzelac (12 poena) i Heni Kurtagić, koja je uz 12 poena bila nepremostiv bedem na mreži sa čak sedam blokova. Mina Popović i Branka Tica dale su svoj doprinos pobedi sa po sedam poena.

Srbija u poslednjem kolu igra protiv Ukrajine u četvrtak od 16 časova, nakon čega će saznati ime rivala u eliminacionoj rundi. Grupa D, u kojoj se nalaze naše devojke, u nokaut fazi se ukršta sa grupom B sve do samog finala, a najveći rivali na tom putu biće selekcije Italije i Francuske.

Podsetimo, Srbija je aktuelni vicešampion Evrope, dok titulu brani Turska. Naša reprezentacija će mečeve nokaut faze sve do polufinala igrati u Brnu, dok je završnica zakazana za Istanbul, gde će se 6. septembra odigrati veliko finale.