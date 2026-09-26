Nikola Grbić ostaje kralj evropske odbojke! Velika odluka Srbina za novo zlato Poljske
Vreme čitanja: 3min | sub. 26.09.26. | 23:13
Vrhunski čelendž u smiraj prvog, pa smela izmena u trećem setu ispostavila se strahovito važnom za odbranu evropskog trona
Nema im ravnih i nema mu ravnog! Poljska je odbranila evropsku krunu, a Nikola Grbić pokazao zašto je "the best man in the bussines". Da je Francuska iskoristila jednu od četiri (razdvojene) set lopte u prvom periodu igre, možda bismo gledali drugačije finale, ali ostaće pitanje šta bilo kada bi bilo. Ovako ćemo, neskromno reći, da su Grbićevi puleni pregazili Trikolore, te da im deseta uzastopna medalja sija zlatnim sjajem - 1:3 (29:31, 19:25, 25:20, 16:25).
Dobili su Poljaci tesan, maratonski prvi set (trajao čak 40 minuta) koji je mogao da prevagne na obe strane, uništili pulene Andree Đanija u drugom periodu igre, da bi u trećem počeli da šlajfuju. Tada je Nikola Grbić odlučio da iz igre izvede jednog od najboljih svetskih odbojkaša u poslednjih petnaestak godina, Vilfreda Leona i zameni ga Kamilom Semenjukom. Izgubili su Poljaci treći set, ali je srpski stručnjak u njemu razigrao svog rezervistu i nije želeo da vraća Leona. A Semenjuk se ispostavio kao faktor iznenađenja koji je uništio Francuze strašnim napadima, prevashodno iz druge linije!
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Publika u milanskom Unipol forumu, imala je priliku da gleda atomsku odbojku, naročito u strahovito uzbudljivom prvom setu. Igralo se tada poen za poen, Poljaci su se čudesno branili na set lopte, a Francuzi pri rezultatu 26:25 pomislili da su već poveli sa 1:0. Srednji bloker Poljaka Bartolomej Lemanski poslao je loptu u aut iz penala, ali je Grbić tražio čelendž i njime zadržao svoj tim u prvom setu. Ispostavilo se da se jedan od igrača u francuskom bloku blago upecao. Probudio se u završnici prvog seta, a posebno u drugom Bartolomej Bolač i napad Grbićevog tima postao je nezaustavljiv.
U drugom setu, Poljaci su počeli da raznose rivale po terenu, prednost je rasla i u jednom trenutku otišla na ogromnih 17:7. Jedino što su Francuzi uspeli jeste da razliku učine tek nešto pristojnijom, ali posle sat vremena odbojke, centralnoevropska selekcija stigla je na korak do pehara.
Stabilizovali su se Francuzi, sredili prijem, omogućili svom genijalnom tehničaru Antoanu Brizaru da razigra sve napadače, naročito srednjeg blokera Geja i delovalo je da bi, prepolovivši zaostatak, mogli da učine finale uzbudljivijim i neizvesnijim. Ipak, Poljaci su gradacijski podizali tempo i sredinom seta počeli da beže Francuzima. Na 19:12 bilo je jasno da će Grbićeva ekipa ostati na evropskom, odbojkaškom Olimpu.
Osim organizatora igre Brizara, srednjaka Muse Geja sa 18 poena i primača Matisa Enoa, najefikasnijeg pojedinca utakmice sa 20 poena, nije u timu Francuske bilo igrača na visini zadatka, dok su Poljaci meč završili sa čak petoricom dvocifrenih. Korektor Bolač je uz 16 poena imao i četiri direktna bloka, ali da još jednom stavimo akcenat na vrhunsku izmenu Nikole Grbića. Semenjuk je u dva seta koja je odigrao osvojio čak 10 poena iz napad uz strašnih 82% prolaznosti. Pritom držao je prijem na vrhunskom nivou, upisao osam odbrana u živoj igri uz jedan as. X faktor koji je iznenadio aktuelne olimpijske šampione.