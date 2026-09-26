Nikola Grbić ostaje kralj evropske odbojke! Velika odluka Srbina za novo zlato Poljske

Publika u milanskom Unipol forumu, imala je priliku da gleda atomsku odbojku, naročito u strahovito uzbudljivom prvom setu. Igralo se tada poen za poen, Poljaci su se čudesno branili na set lopte, a Francuzi pri rezultatu 26:25 pomislili da su već poveli sa 1:0. Srednji bloker Poljaka Bartolomej Lemanski poslao je loptu u aut iz penala, ali je Grbić tražio čelendž i njime zadržao svoj tim u prvom setu. Ispostavilo se da se jedan od igrača u francuskom bloku blago upecao. Probudio se u završnici prvog seta, a posebno u drugom Bartolomej Bolač i napad Grbićevog tima postao je nezaustavljiv.

U drugom setu, Poljaci su počeli da raznose rivale po terenu, prednost je rasla i u jednom trenutku otišla na ogromnih 17:7. Jedino što su Francuzi uspeli jeste da razliku učine tek nešto pristojnijom, ali posle sat vremena odbojke, centralnoevropska selekcija stigla je na korak do pehara.

Stabilizovali su se Francuzi, sredili prijem, omogućili svom genijalnom tehničaru Antoanu Brizaru da razigra sve napadače, naročito srednjeg blokera Geja i delovalo je da bi, prepolovivši zaostatak, mogli da učine finale uzbudljivijim i neizvesnijim. Ipak, Poljaci su gradacijski podizali tempo i sredinom seta počeli da beže Francuzima. Na 19:12 bilo je jasno da će Grbićeva ekipa ostati na evropskom, odbojkaškom Olimpu.

Osim organizatora igre Brizara, srednjaka Muse Geja sa 18 poena i primača Matisa Enoa, najefikasnijeg pojedinca utakmice sa 20 poena, nije u timu Francuske bilo igrača na visini zadatka, dok su Poljaci meč završili sa čak petoricom dvocifrenih. Korektor Bolač je uz 16 poena imao i četiri direktna bloka, ali da još jednom stavimo akcenat na vrhunsku izmenu Nikole Grbića. Semenjuk je u dva seta koja je odigrao osvojio čak 10 poena iz napad uz strašnih 82% prolaznosti. Pritom držao je prijem na vrhunskom nivou, upisao osam odbrana u živoj igri uz jedan as. X faktor koji je iznenadio aktuelne olimpijske šampione.